湯水食譜｜黃金海鮮雞湯 (附影片)

南瓜湯, 西餐常常都嚐過, 今次就用南瓜湯來煮雞鮑(仿)翅!!! 豪氣一點, 雞鮑(仿)翅伴飯 亦可!!!

製作時間: 1小時以上

份量人數: 3-4人



食材

貝貝南瓜 800g

雞 半隻 (470g)

豬骨 210g

有殼鮑魚 8隻

虎蝦 8隻

仿魚翅 500g

薑 12g

蔥 15g

料理酒 15ml

自制雞高湯 500ml

水 1.5L





作法:

1 ：

2 ：

先把貝貝南瓜切半, 去籽, 連皮蒸至軟身;

3 ：

先清洗 雞 和 豬骨, 準備鍋, 放入 薑, 蔥, 雞 和 豬骨, 加水至蓋過, 倒入 料理酒, 之後用大火煮至沸騰, 沸騰後關火, 倒出 雞 和 豬骨, 再次清洗, 備用;

4 ：

有殼鮑魚 去殼, 去內臟, 去鮑魚嘴, 之後清洗, 在在表面切花, 備用;

5 ：

貝貝南瓜軟身後, 取出放涼, 之後去皮, 備用;

6 ：

準備湯鍋, 倒入自制雞高湯 和 水, 大火煮至沸騰, 取出 320ml 和 貝貝南瓜肉混合, 攪拌成蓉, 之後過篩, 然後倒入湯鍋中和雞湯混合;

7 ：

放入已川燙的 雞 和 豬骨 在 雞湯中, 大火煮至沸騰, 之後轉小火煮30分鐘;

8 ：

30分鐘後, 放入鮑魚 在 雞湯中, 中火煮至沸騰, 之後轉小火煮30分鐘 - 1小時;

9 ：

用剪刀把 虎蝦 的 腳和角 剪去, 挑出蝦腸, 之後清洗, 備用;

10 ：

1小時後, 再次大火煮至沸騰, 之後轉小火, 放入 已處理的虎蝦, 煮至所有虎蝦熟後馬上關火取出, 蓋上蓋, 備用;

11 ：

先清洗仿魚翅, 之後準備鍋, 倒入一半湯, 大火煮至沸騰, 加入仿魚翅, 小火煮5 - 10分鐘, 之後關火, 備用;

12 ：

準備碗, 先倒入 仿魚翅 至 1 半, 之後放上 虎蝦 和 鮑魚, 再倒入湯至 8成, 即可。 完成

13 ：

