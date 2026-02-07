黎智英案 2 月 9 日早上 10 時判刑
湯水食譜｜冬瓜咸蛋滾瘦肉湯
天氣太熱，沒有胃口，簡單的湯飯也可以不錯的選擇，這道冬瓜咸蛋滾瘦肉湯，湯帶鹹香，蛋黃軟綿，用以泡飯淘飯令人胃口大改，而冬瓜也可以消暑解膩，還有清熱解毒、利尿消腫等功效，是夏天的簡便美食！ 冬瓜：含有豐富的維他命C、膳食纖維、鈣、鉀、鎂。能清熱解毒、利尿消腫、降血糖、降血壓，對身體虛弱、水腫、高血糖、高血壓等有幫助。 鹹蛋：含豐富蛋白質、脂肪和多種礦物質如鈣、鉀、鎂等，能補腎益精、滋陰潤燥、清熱解毒。 豬展：含有豐富的蛋白質、脂肪和如鈣、鐵、鋅。具有補氣養血、強筋健骨、滋陰潤燥等功效。
製作時間: 1小時內
份量人數: 3-4人
食材
冬瓜 Winter melon 600克/g
鹹蛋 Salted egg 1-2隻/pcs
豬展 Pork shank 1個/pc
胡椒粉 Pepper powder 少許/Some
薑 Ginger 2片/slices
水 Water 1.5公升/Lite
麻油 Sesame oil 少許/some
作法:
1 ：
冬瓜切件 Cut winter melon into pieces.
2 ：
豬展切片 Slice pork shank.
3 ：
下胡椒粉略醃 Marinate the pork shank with pepper powder .
4 ：
鹹蛋分開蛋黃及蛋白 Separate the egg yolk and egg white of salted eggs.
5 ：
燒熱鑊，下少許油，爆香薑片 Heat a wok and a little oil, Pan fry ginger slices until fragrant.
6 ：
下豬展片煎香兩邊 Add pork shank and pan fry both sides until sightly brown.
7 ：
下1.5公升水，煲滾 Add water and bring to a boil.
8 ：
下冬瓜件 Add winter melon pieces.
9 ：
下鹹蛋黃，煲15分鐘 Add egg yolk and boil for 15 minutes.
10 ：
下鹹蛋白，再煮2分鐘 Add egg white and boil for 2 more minutes.
11 ：
酌量加鹽調味，完成 Season with salt and done.
其他人也在看
春天湯水食譜│23款簡易養肝健脾去濕春天湯水！花生眉豆木瓜湯、章魚蓮藕湯、山藥粟米薏米排骨湯
春天乍暖還寒，到底有甚麼春天湯水適合飲用？春天湯水選擇繁多，當中以疏肝理氣、健脾袪濕為主的湯水最為合時。Yahoo Food為大家搜羅23款潤肺潤燥補氣、又健脾養陰的湯水食譜，當中更有中醫推介養生貼士，立即煲靚湯！
【影藝戲院】新港城中心影藝開業 買戲飛送爆谷（只限13/02）
CineArt MOSTown將於2月13日開幕，預售將於2月11日下午1時開啟網上及現場售票機。CineArt MOSTown推出兩大開業活動，於2月13日開業首日，憑當日戲票可到小食部換領爆谷一份；憑2月13-19日戲票票尾，於3月份可以於全線影藝戲院購買正價戲票時享有買2送1優惠！
日式食譜｜日式昆布湯煮白蘿蔔 （可素食）
一道超簡單的日式前菜，雖然簡單，但味道鮮美，一定要試！ 歡迎來找貓糧！ 貓糧Youtube：https://bit.ly/37g4hvU 貓糧臉書專頁：www.facebook.com/catcanchannel 貓糧IG：catcanchannel
湯水食譜｜四季湯水｜增強免疫力｜降血糖血脂｜滋陰養顏｜黑蒜姬松茸螺頭湯
黑蒜係近年流行嘅健康食物，可以抗氧化、增強免疫力、維持心血管健康。今日我會同大家煲一個黑蒜姬松茸螺頭湯，配埋姬松茸仲有降三高同增強免疫力等功能，味道好甜又濃郁，一家大細都啱飲。 黑蒜：增強免疫力、抗氧化、降低血脂，維持心血管健康 姬松茸：健腦益腎、扶正補虛，降三高（膽固醇、血糖、血脂），改善肝功能，抗過敏反應，提高消化和免疫系統功能 螺頭：滋陰補腎，養陰生津，補充身體流失的津液 乾瑤柱：補腎益氣、健脾養胃 桂圓：補心脾、養血安神，補血氣 南北杏：潤肺止咳、化痰平喘 豬尾骨：補氣養血、強筋健骨
自助餐買一送一優惠｜富麗敦海洋公園酒店豐盛季饗自助餐 人均$383起食香煎鵝肝/香烤羊鞍/蟹黃鮑魚海鮮粥
踏入豐盛新歲絕對需要大快朵頤！香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳推出的「豐盛季饗自助餐」絕對是首選，邊吃邊感受海邊酒店的愜意氛圍，加上買一送一優惠，自助午餐人均$383起、自助晚餐低至$503起，即可享受一系列驚喜美食，包括慢烤美國頂級和牛肩胛肉、香煎鵝肝，以及每日即煮蟹黃鮑魚海鮮粥等，2月3日中午十二點，立即上KKday入手優惠，農曆新年齊齊嘆美食嘆過夠本！
洗碗布清潔│洗碗布重生只需加一樣東西 先煮後浸夠雪白
洗碗布是每日每天在廚房也要用到的，但很多人卻會忽視洗碗布要徹底清潔的重要性。其實洗碗布因為經常要沾濕，特別易積存細菌，所以趁新年將至，就一次過的把所有洗碗布拿出來清潔吧。最直接又有效的清潔方法就是用水烚煮，要煮5分鐘才可以有效殺菌。如果想更徹底的話，可以在烚煮後再浸漂白水，便可以讓洗碗重生，變回雪白的模樣，即睇如何清潔洗碗布：
【GU】新春賀年祭！人氣春季新品低至$49（即日至19/02）
隨著農曆新年即將到來，GU香港特別推出「新春賀年祭」第二週限定優惠，是為自己添置新衣的最佳時機。本次活動亮點在於多款超人氣春季新品現正以驚喜價發售，部分單品低至$49，讓您能以極親民的價格完成換季穿搭。除了價格折扣，消費滿額更有額外驚喜，凡購物淨額滿 $350，即可獲得GU「好運」摺疊收納盤，數量有限，送完即止。
麵包食譜｜吞拿魚包
吞拿魚包 粟米吞拿魚 蘑菇吞拿魚，早餐之選 Tuna with vegetable buns
煲仔菜食譜｜薑蔥燜蠔煲
簡單又美味的煲仔菜?之前煮蠔的菜式多用日本廣島蠔，直到有日逛街市，見到流浮山蠔台山蠔好吸引✨店主又大力推介台山蠔，好奇之下兩種都買回家試試? 街市買的蠔比日本廣島蠔清洗功夫多好多，好多污垢要用生粉洗幾次才乾淨?不過新鮮的蠔，肉質和味道比急凍好好多，簡單用薑蔥煮最能突顯蠔的鮮味? 試過兩款蠔，台山蠔明顯更好吃❤️肉質爽脆，粒粒都好飽滿脹卜卜，而且沒有縮水變小?配上流浮山金蠔油，比餐廳更好吃呀? 更多食譜可以去我Facebook page: Isti Dining Table 鍾意嘅比個like?大家嘅支持係繼續努力出post嘅動力? https://www.facebook.com/istidiningtable https://instagram.com/kiuu922?utm_medium=copy_link 食譜網站?可以按菜式或材料分類search食譜✨ https://istidiningtable.com
薯仔食譜｜土豆絲及蛋煎芝士薯仔餅
幾日前買咗一包鹿兒島薯仔，再唔處理驚發芽，到時嘥晒啲錢?。動動腦筋?簡單嘅食材都可以變成兩款美食?。大家有興趣文迪私人廚房可關注埋文迪IG，裏面有好多食譜?參考。 https://instagram.com/mandykitchen1121
千層糕食譜｜紅棗椰汁千層糕
賀年食品系列之 「紅棗椰汁千層糕」 對上一次整紅棗糕已經係2年前，個時係整1個長方形，今次試下整三角形件裝，外形幾特別喎！！ 整千層糕最花時間就係要逐層蒸，我總共整左8層，絕對係心機之作✌✌ 我將紅棗糊過篩2次，完成的粉漿又再過篩1次，蒸出黎的成品真係看得見的幼滑，又帶點通透 呢個千層糕冷熱食都得，翻熱食軟糯煙韌不黏牙，常溫食質感Q彈，而且紅棗味好香濃
蘿蔔糕食譜合集懶人包！12道簡易蘿蔔糕食譜：傳統/新派/純素
蘿蔔糕食譜，各家都有自己的獨門秘方，有傳統惹味蘿蔔糕，也有新派健康蘿蔔糕，更有免蒸純素蘿蔔糕。然而，自製蘿蔔糕並非想像般容易，要做出口感挺身不削，蘿蔔味道甜香的蘿蔔糕，材料、份量、做法、技巧，統統都非常重要！以下Yahoo Food就整合了各種蘿蔔糕做法，務求讓大家一學就上手，當中更有不少貼士，教你如何避免蘿蔔糕易變壞，立即看看以下的蘿蔔糕食譜合集吧！
蘿蔔糕食譜｜🧧🥕 氣炸鍋蒸焗蘿蔔糕｜外脆內軟賀年必備📽️
新年想整蘿蔔糕，又唔想開蒸爐搞一大輪？而家可以蒸＋焗一次過🔥 用 蒸汽氣炸鍋 就得✨ 外層微脆、入面軟糯，零失手！
賀年食譜｜黃金煎堆
農曆新年，又要預備過年的食物 黃金煎堆(麻團），Q靭又酥脆的外層，充滿芝麻香，內裡可加入紅豆蓉，蓮蓉等餡料，可口又美味！煎堆碌碌，金銀滿屋！ 可到我的Facebook 專頁，看更多食譜及英倫生活分享＞ http://www.facebook.com/MrsPsKitchen1
合桃酥食譜│賀年鬆脆合桃酥！加一樣嘢即刻鬆化香濃
合桃酥，又稱核桃酥，口感香甜酥脆，又有中式曲奇之稱。農曆新年之時，總見到賀年全盒/賀年禮盒裡面有合桃酥，原因除了因為外觀精巧討好之外，也有著全家和洽的寓意。想知道如何可以做出鬆化香濃的合桃酥？原來做法很簡單，只要跟著以下的合桃酥食譜，五個步驟再加一個小貼士，即刻就可以做出賀年鬆脆合桃酥！
賀年食譜｜紅棗糕
充滿紅棗香，Q彈有口感，不太甜，非常美味！ 可到我的Facebook 專頁，看更多食譜及英倫生活分享＞ http://www.facebook.com/MrsPsKitchen1
糖環食譜│椰香脆糖環完美甩模方法！糖環模具推薦
糖環，跟笑口棗、脆蛋散、合桃酥、煎堆等，都是新年必備的賀年油器，從前一到年尾，各家各戶都會開油鑊炸油器，寓意金銀滿屋過肥年！不過要炸出香脆糖環也並非易事，今次一於跟著Yahoo為你精心設計的椰香脆糖環食譜，炸一堆香脆糖環迎接新年吧！
笑口棗食譜│想笑口棗炸得金黃夠靚靚 關鍵在於燒熱油後要熄火
笑口棗做法簡單，只要跟足這篇笑口棗食譜整，保證你100%成功整到笑口棗，笑口常開！不過做笑口棗之前，不妨先了解一下笑口棗寓意，笑口棗其實又叫「開口笑」，因為炸的過程之中，粉糰會自己裂開，形似笑容，因而得名。想今年新春有個好意頭的話，即刻看看這笑口棗食譜吧！
太古城女子墮樓 當場證實身亡
【on.cc東網專訊】太古城有人墮樓。今日(7日)凌晨5時42分，上址保安員報案，指發現一名女子懷疑從高處墮下，倒臥在屋苑大廈對開。人員接報到場，證實年約40至50歲事主當場死亡，警員於現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。
佘詩曼盛裝打扮岀席頒獎典禮 突然跌倒嚇親網民引熱議：算工傷嗎？ ｜有片
內地娛樂圈盛事《微博之夜頒獎典禮》備受外界關注，TVB視后佘詩曼盛裝打扮岀席，可是她於台下突然跌倒，引起了網民熱議。