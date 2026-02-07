湯水食譜｜冬瓜咸蛋滾瘦肉湯

天氣太熱，沒有胃口，簡單的湯飯也可以不錯的選擇，這道冬瓜咸蛋滾瘦肉湯，湯帶鹹香，蛋黃軟綿，用以泡飯淘飯令人胃口大改，而冬瓜也可以消暑解膩，還有清熱解毒、利尿消腫等功效，是夏天的簡便美食！ 冬瓜：含有豐富的維他命C、膳食纖維、鈣、鉀、鎂。能清熱解毒、利尿消腫、降血糖、降血壓，對身體虛弱、水腫、高血糖、高血壓等有幫助。 鹹蛋：含豐富蛋白質、脂肪和多種礦物質如鈣、鉀、鎂等，能補腎益精、滋陰潤燥、清熱解毒。 豬展：含有豐富的蛋白質、脂肪和如鈣、鐵、鋅。具有補氣養血、強筋健骨、滋陰潤燥等功效。

製作時間: 1小時內

份量人數: 3-4人



食材

冬瓜 Winter melon 600克/g

鹹蛋 Salted egg 1-2隻/pcs

豬展 Pork shank 1個/pc

胡椒粉 Pepper powder 少許/Some

薑 Ginger 2片/slices

水 Water 1.5公升/Lite

麻油 Sesame oil 少許/some





作法:

1 ：



冬瓜切件 Cut winter melon into pieces.

2 ：

豬展切片 Slice pork shank.

3 ：

下胡椒粉略醃 Marinate the pork shank with pepper powder .

4 ：

鹹蛋分開蛋黃及蛋白 Separate the egg yolk and egg white of salted eggs.

5 ：

燒熱鑊，下少許油，爆香薑片 Heat a wok and a little oil, Pan fry ginger slices until fragrant.

6 ：

下豬展片煎香兩邊 Add pork shank and pan fry both sides until sightly brown.

7 ：

下1.5公升水，煲滾 Add water and bring to a boil.

8 ：

下冬瓜件 Add winter melon pieces.

9 ：

下鹹蛋黃，煲15分鐘 Add egg yolk and boil for 15 minutes.

10 ：

下鹹蛋白，再煮2分鐘 Add egg white and boil for 2 more minutes.

11 ：

酌量加鹽調味，完成 Season with salt and done.

- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/54184

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com