湯水食譜│低脂味噌蔬菜湯 加一種材料提升甜味

天氣熱，讓人胃口不佳，清爽的低脂味噌蔬菜湯可以取代替傳統的以豬腩片來煮的日式豚汁。蔬菜如果直接加入水中煲湯，煲出來會很清但不香，所以材料要依次序的先炒過，尤其先把洋葱和瘦身的煙肉炒香，可以提升整個湯的甜味，之後把其他蔬菜煲45分鐘，最後加味噌調勻便可，金菇也能增飽肚感，可以加少許麵包便成一個營養均衡的簡餐，即睇如何製作味噌蔬菜湯：

味噌蔬菜湯（4人份量）

烹煮時間：1小時

材料：

洋葱1個

甘筍1個

薯仔1個

番茄3個

牛蒡半條

白蘿蔔半個

蒟蒻半包

日式瘦煙肉2片

蒸煮豆腐1盒

葱2條

金菇半包

水1800毫升

日本味噌2湯匙

做法

1. 煙肉切小塊，洋葱切絲。燒熱少許油，把洋葱和煙肉爆香。

2. 甘筍和白蘿蔔削皮，切薄片。連同切角番茄加入繼續翻炒。將炒過的料連水加入湯鍋中。開中大火煲滾。

3 蒟蒻用湯匙挖成小塊，用熱水浸一會去味。薯仔削皮切塊。牛蒡削皮，斜切薄片。把材料加入湯中，待滾起後收中細火煲45分鐘，最後加入金菇和切粒豆腐煮2分鐘，加味噌調味，熄火，撒葱花。

完成品

文、攝：謝翠玲