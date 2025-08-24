湯水食譜│低脂味噌蔬菜湯 加一種材料提升甜味

港大 AI 模型辨識精子受精能力
天氣熱，讓人胃口不佳，清爽的低脂味噌蔬菜湯可以取代替傳統的以豬腩片來煮的日式豚汁。蔬菜如果直接加入水中煲湯，煲出來會很清但不香，所以材料要依次序的先炒過，尤其先把洋葱和瘦身的煙肉炒香，可以提升整個湯的甜味，之後把其他蔬菜煲45分鐘，最後加味噌調勻便可，金菇也能增飽肚感，可以加少許麵包便成一個營養均衡的簡餐，即睇如何製作味噌蔬菜湯：
味噌蔬菜湯（4人份量）
烹煮時間：1小時
材料：
洋葱1個
甘筍1個
薯仔1個
番茄3個
牛蒡半條
白蘿蔔半個
蒟蒻半包
日式瘦煙肉2片
蒸煮豆腐1盒
葱2條
金菇半包
水1800毫升
日本味噌2湯匙
做法
文、攝：謝翠玲
