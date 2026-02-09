黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
湯水食譜｜佛手瓜猴頭菇茸松湯
又黎保健湯水 功效 : 護肝止咳,降血脂血糖,降膽固醇 佛手瓜猴頭菇松茸湯
製作時間: 1小時以上
份量人數: 3-4人
食材
佛手瓜 800克
牛筋 1000克
雞翼骨 10隻
姬松茸 15克
冬菇 30克
紅棗 20克
猴頭菇 50克
蟲草花 30克
元貝 30克
栗子 80克
薑片 少許
黃酒 少許
鹽 少許
作法:
1 ：
薑片
2 ：
佛手瓜 , 佛手瓜去皮切件 .
3 ：
牛筋
4 ：
姬松茸
5 ：
冬菇
6 ：
猴頭菇
7 ：
紅棗 , 紅棗浸軟去核
8 ：
雞翼骨, 早前起肉已做另一餸菜
9 ：
栗子
10 ：
蟲草花
11 ：
將雞翼骨 , 牛筋用薑片 , 黃酒凍水放入出水 , 約 10分鐘後取出沖洗 .
12 ：
用約 3 公升水放入材料 , 大火滾起轉中細火滾 1'45 分鐘 , 將牛筋 , 冬菇 , 松茸菇取出預備做另一餸菜 .
13 ：
再將佛手瓜放入滾多 30 分鐘 , 熄火焗 30 分鐘 , 飲用前大火滾起 , 少許鹽調味 , 完成
