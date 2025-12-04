宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
湯水食譜｜蘋果馬蹄蓮子百合素湯 Apple, water chestnut, lotus seed
很多人在秋冬天著涼後，會不斷咳嗽更有黃白頑痰難以吐出，這往往是因為體內有炎症所致。 如果你或家人都有這個情況，就要煲這款蘋果馬蹄蓮子百合素湯，因為這個湯水嘅材料都能清熱降火，潤肺止咳，從根本去除頑痰，令你條氣都順返晒！留意揀選馬蹄時宜選蒂短的，清熱潤燥的功效較佳，而粟米芯對清熱解毒、利尿排毒的功效比粟米肉明顯，所以煲湯時不妨把粟米芯破開使用。
製作時間: 1小時以上
份量人數: 5-6人
食材
蘋果 2個
馬蹄 10粒
粟米 1條
紅蘿蔔 1條
紅蓮子 40g
百合 40g
桂圓 20g
紅棗 5顆
腰果 80g
陳皮 2角
水 2.5公升
作法:
1 ：
蘋果去芯
2 ：
馬蹄去皮
3 ：
粟米切段後破開
4 ：
紅蘿蔔滾件切件
5 ：
紅蓮子、桂圓、紅棗、陳皮洗淨後浸15分鐘
6 ：
百合和腰果同樣洗淨後浸15分鐘
7 ：
所有材料放煲內，加水大火煲滾
8 ：
滾起後轉中細火煲90分鐘即成
9 ：
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/54890
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
