湯水食譜｜大蔥排骨酥湯
自己身邊沒有蘿蔔,就有大蔥而用大蔥代替蘿蔔煮排骨酥湯. 豬肉先油炸不僅完全沒腥味,與大蔥一起更多提香. 湯頭真鮮美,讓人過癮啊~.
製作時間: 1小時以上
份量人數: 1-2人
食材
去油小排(4cm段) 3顆100g
酒 2cc
味霖 3cc+3cc
醬油 5cc
五香粉與胡椒粉 各少許
澱粉 1小匙
大蔥片 5g
植物油 適量
昆布柴魚高湯 200cc
大蔥段 30g
辣椒(可不加) 1根
鹽與胡椒粉 各少許
作法:
1 ：
小排加酒,3cc味霖,醬油,五香粉與胡椒粉,澱粉及大蔥片抓勻靜置1個鐘頭後,用植物油炸.不要全熟,定型就好.讓廚房紙吸油,放入有深度耐熱碗.
2 ：
將昆布柴魚高湯倒入步驟1碗放進快鍋加壓隔水蒸8分鐘熄火待洩壓.開蓋,撈起浮油,續放入大蔥段,辣椒,3cc味霖及鹽與胡椒粉,再加壓隔水蒸2分鐘,熄火待洩壓.
3 ：
開蓋拿來即可上桌.
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/55159
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
