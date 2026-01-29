湯水食譜｜大蔥排骨酥湯

自己身邊沒有蘿蔔,就有大蔥而用大蔥代替蘿蔔煮排骨酥湯. 豬肉先油炸不僅完全沒腥味,與大蔥一起更多提香. 湯頭真鮮美,讓人過癮啊~.

製作時間: 1小時以上

份量人數: 1-2人



食材

去油小排(4cm段) 3顆100g

酒 2cc

味霖 3cc+3cc

醬油 5cc

五香粉與胡椒粉 各少許

澱粉 1小匙

大蔥片 5g

植物油 適量

昆布柴魚高湯 200cc

大蔥段 30g

辣椒(可不加) 1根

鹽與胡椒粉 各少許





廣告 廣告

作法:

1 ：

小排加酒,3cc味霖,醬油,五香粉與胡椒粉,澱粉及大蔥片抓勻靜置1個鐘頭後,用植物油炸.不要全熟,定型就好.讓廚房紙吸油,放入有深度耐熱碗.

2 ：

將昆布柴魚高湯倒入步驟1碗放進快鍋加壓隔水蒸8分鐘熄火待洩壓.開蓋,撈起浮油,續放入大蔥段,辣椒,3cc味霖及鹽與胡椒粉,再加壓隔水蒸2分鐘,熄火待洩壓.

3 ：

開蓋拿來即可上桌.





- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/55159

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com