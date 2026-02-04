湯水食譜│太子參麥冬蘋果水 祛濕健脾趕疲倦

蘿蔔糕作為新年應節食品，但原來一件100克的煎蘿蔔糕已經有大約130Kcal，營養師黃鶯建議想新年食煎蘿蔔糕，可以考慮這個改良版，脂肪含量比傳統版少得多。食材用了蘿蔔絲加木耳絲令纖維含量增加，可以更加飽肚和有口感。而且木耳所含的水溶性纖維也可以幫助將膽固醇，它的鐵質含量也不少。另外，加入蝦米和瘦臘腸能夠增加蘿蔔絲煎餅的香味，也能夠減少用傳統高脂肪的臘味，而蝦米亦是高鈣質食物。但患有高血壓人士蝦米和臘腸使用量可再減半。 【立即讚好】全新 Yahoo Food Facebook 專頁 食材： 白蘿蔔 1條 木耳(浸軟切絲) 1/3碗 蝦米(浸軟切粒) 2湯匙 瘦臘腸 半條 粘米粉 30克 調味料： 鹽 1/2茶匙 糖 1/4茶匙 更多醫家即煮 【南瓜食譜】南瓜濃湯胡蘿蔔素豐富！抗皮膚乾燥痕癢抗發炎 【牛油果食譜】牛油果雞蛋三文治！提神助提高專注力 【甜品食譜】木瓜桃膠養顏糖水 養顏潤肺舒緩皮膚乾燥 【湯水食譜】虎乳靈芝麥冬鱷魚肉湯 健脾益胃補肝腎 【菇食譜】降血脂清炒雙菇！杏鮑菇、蘑菇減肥兼改善脂肪肝 【湯水食譜】防敏除痰止咳湯！舒緩喉嚨不適、皮膚敏感 【沙律食譜】檸檬海鮮沙律 低卡高蛋白預防心臟病 做法： 1. 白蘿蔔去皮刨絲，用鹽醃半小時後，瀝乾備用； 2. 木耳浸軟切絲備用； 3. 用熱水浸軟蝦米切粒備用； 4. 洗淨臘腸並蒸熟臘腸，切粒備用； 5. 把蘿蔔絲、木耳、蝦米及臘腸拌勻，再加入粘米粉，混合後整成餅型； 6. 以中火把鑊燒熱，加入少許油，將蘿蔔絲餅煎至金黃色後即可享用。 文、攝、剪接：余日一 【有好東西分享？】立即去Yahoo Food Facebook 專頁投稿/片

Yahoo Food ・ 1 天前