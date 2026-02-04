市建局向 1,700 名宏福苑業主發放樓宇更新全額資助
湯水食譜│太子參麥冬蘋果水 祛濕健脾趕疲倦
春天濕重，太子參煲湯補而不燥，益氣健脾，還可增強抵抗力，在春天加上麥冬蘋果可煲太子參麥冬蘋果水，即睇Yahoo食譜：
春天濕重，太子參煲湯補而不燥，益氣健脾，止咳潤肺，還可增強抵抗力，在春天加上麥冬蘋果來煲太子參麥冬蘋果水，祛濕健脾趕疲倦，配上蘋果還可清潤得來又酸酸甜甜容易入口，如果想用來煲湯，加點瘦肉來煲1.5小時便可，即睇如何製作太子參麥冬蘋果水：
太子參麥冬蘋果水（4人份量）
烹煮時間：45分鐘
材料：
蘋果（大）1個
水900毫升
無花果3粒
雲苓15克
淮山25克
太子參25克
麥冬20克
做法
更多零失敗食譜
文、攝：謝翠玲
