湯水食譜│山藥燉瘦肉雞蛋湯 健脾養胃節後食多咗最啱飲

最近有網民於網上討論區發帖，怒斥香港有好多人不懂正確揸筷子，姿勢猶如「小兒麻痹」，表示到日本、韓國旅行從未見過人有奇怪的揸筷子手勢；樓主另外表示，於香港有人覺得「夾到就得」，甚至會用筷子拮食物，顯得「好核突」，直指這做法等於公開表示「冇家教」。帖文一出，網友熱議紛紛，有人覺得揸筷子是餐桌禮儀的象徵，反映個人修養及效率；亦有人認為「夾到就得」無大礙，甚至岔開指叉同匙羹才是無敵組合，毋需執著揸筷子方式。立即睇下文了解詳情啦！

Yahoo Food ・ 1 小時前