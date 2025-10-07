每日飲無糖汽水 脂肪肝風險升六成
湯水食譜│山藥燉瘦肉雞蛋湯 健脾養胃節後食多咗最啱飲
中秋節過後，這幾天不如吃清淡些，讓脾胃好好的休息一下，即睇Yahoo食譜：
中秋節過後，這幾天是不是常常大吃大喝，吃到覺得自己也有點飽飽滯滯？那這幾天不如吃清淡些，讓脾胃好好的休息一下。山藥有健脾養胃、助消化，改善食欲不振或消化不良，加上瘦肉和雞蛋來做山藥燉瘦肉雞蛋湯，清淡得來營養豐富又好消化，而且味道鮮美，小孩和老人家不開胃時也可食用，即睇如何製作山藥燉瘦肉雞蛋湯：
山藥燉瘦肉雞蛋湯（3碗份量）
烹煮時間：40分鐘
材料：
瘦肉碎180克
鮮山藥120克
蛋3隻
杞子1湯匙
羊肚菌3隻（浸軟水留用）
熱水1200毫升
鹽少許
醃料：
鹽少許
胡椒粉少許
浸菇水3湯匙
粟粉1茶匙
做法
文、攝：謝翠玲
