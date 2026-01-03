宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
湯水食譜｜洋蔥湯
洋 蔥【理氣和胃、驅風散寒】 味甘，微辛、性溫；歸肝、脾、胃、肺經。 【食療功效】 具有抗炎、利尿、潤腸胃，理氣和胃，健脾，驅風散寒，溫中通陽，消食化肉，提神健體，散瘀解毒、驅蟲的功效
製作時間: 30分鐘內
份量人數: 1-2人
食材
洋蔥絲 2個
牛油 40g
黑椒碎 半湯匙
中筋麵粉 1湯匙
白蘭地 30ml
牛高湯 800-1000ml
Mozzarella cheese 60g
鹽 適量
作法:
1 ：
牛油鍋中煮溶
2 ：
加入洋蔥絲
3 ：
炒至洋蔥焦糖化
4 ：
加入黑椒碎炒香
5 ：
加入中筋麵粉拌炒均勻
6 ：
加入白蘭地及牛高湯煮滾
7 ：
加入調味即可享用
8 ：
亦可加入法包及芝士
9 ：
放入焗爐焗至芝士金黃
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/54767
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
