🎉Happy New Year 2026🎉之 🫐藍莓馬芬小蛋糕🫐 開心迎接2026🎉🎉 新的一年迎黎一款簡單又易整的甜品🤤🤤 雖然係0失敗的蛋糕，但我其實都係第1次整，今次的蛋糕糊一個約重65 g，放左5粒藍莓，做法係先倒少少蛋糕糊，放2粒藍莓後，倒d蛋糕糊再放3粒藍莓，最後就倒埋剩低的蛋糕糊覆蓋d藍莓，但原來一入爐焗，d藍莓都係會浮面🤣🤣 蛋糕剛出爐熱食，d藍莓係爆汁，同埋有d酸，但隔左晚食，d藍莓就完全唔酸，反而如果好鍾意食藍莓的應該覺得唔夠藍莓味，下次可以放6粒，又或者將鮮奶換成藍莓味乳酪，等我試左又再同大家分享😊😊 呢款馬芬蛋糕第2日食都唔會乾同實，放室溫食的口感依然濕潤軟熟😋😋 Wish you all a Happy New Year🥳🥳 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/1ADmSPT61X/ Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacy

Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前