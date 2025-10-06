湯水食譜 | 猴頭菇雪耳無花果湯 Hericium Snow Fungus and Fig Soup

清熱潤燥、增強免疫力 請按以下連結訂閱以表支持, thanks.????‍♀️ YouTube : Alex & Tiffany Kitchen https://youtube.com/channel/UC38w-v1sLBX-aic3f41-Wyw

製作時間: 1小時以上

份量人數: 3-4人



食材

猴頭菇 Hericium 22g / 1pc

無花果乾 Dried Fig 8pcs

雪耳 White Fungus 30g

南杏 Sweet Apricot Kernel 60g

蜜棗 Honey Date 2pcs

蘋果 Apple 3pcs

粟米 Corn 2pcs

陳皮 Dried Orange Peel 1pc

瘦肉 Lean Pork 300g

水 Water 4L





作法:

1 ：

詳細做法 及 藥材功效介紹

2 ：

首先將雪耳 和 陳皮一起洗乾淨，然後浸15分鐘

3 ：

猴頭菇先洗乾淨，然後浸30分鐘，挰乾水備用

4 ：

南杏、無花果乾、蜜棗不用浸水，洗乾淨後備用

5 ：

無花果乾洗乾淨後一開二備用， 蘋果 和 粟米洗乾淨後切件備用

6 ：

瘦肉先洗乾淨，然後汆水，汆水後用清水沖洗乾淨，然後備用

7 ：

所有材料準備好後，就將全部放入湯煲裡面

8 ：

最後 : 加入清水，再蓋上蓋子煲2小時，煲好前15分鐘加入適量鹽來調味





