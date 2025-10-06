中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
湯水食譜 | 猴頭菇雪耳無花果湯 Hericium Snow Fungus and Fig Soup
清熱潤燥、增強免疫力 請按以下連結訂閱以表支持, thanks.????♀️ YouTube : Alex & Tiffany Kitchen https://youtube.com/channel/UC38w-v1sLBX-aic3f41-Wyw
製作時間: 1小時以上
份量人數: 3-4人
食材
猴頭菇 Hericium 22g / 1pc
無花果乾 Dried Fig 8pcs
雪耳 White Fungus 30g
南杏 Sweet Apricot Kernel 60g
蜜棗 Honey Date 2pcs
蘋果 Apple 3pcs
粟米 Corn 2pcs
陳皮 Dried Orange Peel 1pc
瘦肉 Lean Pork 300g
水 Water 4L
作法:
1 ：
詳細做法 及 藥材功效介紹, 請按以下連結查閱 : https://youtu.be/a7ncHC46hP4
2 ：
首先將雪耳 和 陳皮一起洗乾淨，然後浸15分鐘
3 ：
猴頭菇先洗乾淨，然後浸30分鐘，挰乾水備用
4 ：
南杏、無花果乾、蜜棗不用浸水，洗乾淨後備用
5 ：
無花果乾洗乾淨後一開二備用， 蘋果 和 粟米洗乾淨後切件備用
6 ：
瘦肉先洗乾淨，然後汆水，汆水後用清水沖洗乾淨，然後備用
7 ：
所有材料準備好後，就將全部放入湯煲裡面
8 ：
最後 : 加入清水，再蓋上蓋子煲2小時，煲好前15分鐘加入適量鹽來調味
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/52025
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
