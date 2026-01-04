湯水食譜｜節瓜眉豆花生章魚雞腳湯

宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
最近天氣很熱，時不時又下暴雨，最適合喝今天介紹的湯：節瓜眉豆花生章魚雞腳湯，這個湯適合一家大小飲用，而且有消暑利尿和健脾化濕的功效，之前我有煲過一個節瓜湯，很受大家歡迎，今次的材料跟上次的類似，但我再加入章魚、豬?和雞腳，令湯水更加鮮甜，個個飲完都要再飲一碗！ #節瓜湯 #夏天湯水 #消暑利水
製作時間: 1小時以上
份量人數: 7-8人
食材
節瓜 1個
甘筍 1個
粟米 1個
大章魚乾 半隻
豬? 半斤
雞腳 7隻
眉豆 1兩
花生 1兩
蜜棗 2粒
陳皮 1角
水 3升
鹽 適量
作法:
1 ：
用水洗淨花生、眉豆和蜜棗，用水浸泡，蜜棗浸泡30分鐘後取出，花生和眉豆浸泡1-2小時，瀝水備用；陳皮洗淨，用水浸軟，陳皮刮囊，保留浸陳皮的水
2 ：
用水洗淨章魚，用水浸軟章魚乾，剪掉章魚的眼，剪小塊
3 ：
用水洗淨節瓜和甘筍，削皮，切塊；粟米去皮和鬚，洗淨，切塊
4 ：
將處理好的材料放入湯煲，加水，大火煲滾
5 ：
用水洗乾淨豬?和雞腳，汆水，撈起沖洗乾淨
6 ：
水煲滾後，加入已汆水的豬?和雞腳，轉小火煲2小時即可關火，加入適量鹽調味
