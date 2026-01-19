湯水食譜｜粉葛赤小豆鰂魚湯

張舉能：要求釋放黎智英直接衝擊法治核心
今天想分享一個很多人都喜歡喝的湯：粉葛赤小豆鰂魚湯，這個湯味道非常好，一點魚腥味都無，連我這個超怕魚腥味的人都很喜歡喝，這個湯可以清熱去骨火，去濕利水，四季都岩飲，潮濕時飲用更好！
製作時間: 1小時以上
份量人數: 5-6人
食材
粉葛 1.5斤
甘筍 1條
赤小豆 1.5两
扁豆 1.5兩
果皮 1 角
薑 數片
鰂魚 1條
豬骨 半斤
水 3公升
作法:
1 ：
赤小豆和扁豆用水洗淨，浸泡半小時，瀝水備用；陳皮洗淨，浸軟，刮囊，保留浸陳皮的水；甘筍洗淨後，去皮，切塊；粉葛用水沖洗，再用刷/硬的洗碗布刷乾淨粉葛的外皮，切塊；將赤小豆、扁豆、陳皮、粉葛和甘筍放入湯鍋，加水大火煲滾
2 ：
鰂魚處理乾淨後，抹乾水，用適量油爆香薑片，將鰂魚煎至两面金黄，將鰂魚入魚袋備用
3 ：
豬骨用水洗乾淨，汆水，汆水後用水沖洗備用
4 ：
湯煲滾後，加豬骨和鰂魚，轉小火煲2小時，喝湯前可以加鹽調味
