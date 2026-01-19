湯水食譜｜粉葛赤小豆鰂魚湯

今天想分享一個很多人都喜歡喝的湯：粉葛赤小豆鰂魚湯，這個湯味道非常好，一點魚腥味都無，連我這個超怕魚腥味的人都很喜歡喝，這個湯可以清熱去骨火，去濕利水，四季都岩飲，潮濕時飲用更好！

製作時間: 1小時以上

份量人數: 5-6人



食材

粉葛 1.5斤

甘筍 1條

赤小豆 1.5两

扁豆 1.5兩

果皮 1 角

薑 數片

鰂魚 1條

豬骨 半斤

水 3公升





作法:

1 ：



赤小豆和扁豆用水洗淨，浸泡半小時，瀝水備用；陳皮洗淨，浸軟，刮囊，保留浸陳皮的水；甘筍洗淨後，去皮，切塊；粉葛用水沖洗，再用刷/硬的洗碗布刷乾淨粉葛的外皮，切塊；將赤小豆、扁豆、陳皮、粉葛和甘筍放入湯鍋，加水大火煲滾

2 ：

廣告 廣告

鰂魚處理乾淨後，抹乾水，用適量油爆香薑片，將鰂魚煎至两面金黄，將鰂魚入魚袋備用

3 ：

豬骨用水洗乾淨，汆水，汆水後用水沖洗備用

4 ：

湯煲滾後，加豬骨和鰂魚，轉小火煲2小時，喝湯前可以加鹽調味

- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/54166

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com