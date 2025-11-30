焦點

宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面

Yahoo Food

湯水食譜│蓮子百合麥冬湯 安神定驚緩解心煩

如果近日有心煩、失眠、多夢等問題，或許可以煲這個蓮子百合麥冬湯來給自己一個安慰，即睇Yahoo食譜：

Yahoo Food
Yahoo Food
湯水食譜│蓮子百合麥冬湯 安神定驚緩解心煩
湯水食譜│蓮子百合麥冬湯 安神定驚緩解心煩

這幾天香港都瀰漫一片愁緒，不少人在看到過多資訊後，可能心中會不安，情緒也受到影響而睡不好，那或許可以煲這個蓮子百合麥冬湯來給自己一個安慰。蓮子、百合、麥冬有安神定驚的作用，有助緩解心煩、失眠、多夢等問題。雖然悲傷未完，但生活還是要繼續，也要給自己好好打氣，即睇如何製作蓮子百合麥冬湯：

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

蓮子百合麥冬湯（4人份量）

烹煮時間：1小時40分鐘

材料：

蓮子20克

廣告

百合20克

麥冬20克

無花果3粒(小)

雲苓20克

淮山20克

豬腱300克

水1600毫升

鹽少許

做法

1. 豬腱切小塊，因為較少油脂，可以汆水或不汆水。
1. 豬腱切小塊，因為較少油脂，可以汆水或不汆水。
2. 藥材洗完浸泡半小時備用。
2. 藥材洗完浸泡半小時備用。
3. 把所有材料（除鹽外）加入湯煲中，蓋上，大火滾起5分鐘，收小火煲1.5小時，加鹽調味。
3. 把所有材料（除鹽外）加入湯煲中，蓋上，大火滾起5分鐘，收小火煲1.5小時，加鹽調味。
完成品
完成品

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多零失敗食譜

祛濕食譜│赤小豆蓮子粥 微甜祛濕易消化

祛濕食譜│薏米雞肉飯 電飯煲一煲搞掂

祛濕食譜│冬瓜肉丸湯 細火慢浸肉嫩滑

米紙食譜│米紙粉果 減肥中享受點心樂趣

米紙食譜│朱古力香蕉米紙煎餅 香脆甜美有飽足感

米紙食譜│百變米紙化身韓式炒年糕 簡便版隨時煮得

湯水食譜│豆腐蘆筍羮 春天宜吃綠色蔬菜

雞食譜│紅棗雲耳蒸雞 - 春天養肝之寶紅棗最佳

蛋糕食譜│香蕉蜂蜜蛋糕 - 轉米粉焗蛋糕更輕軟

蛋食譜│虎紋蛋卷 要畫花紋原來要咁做

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？

文、攝：謝翠玲

宏福苑五級大火

其他人也在看

湯水食譜｜合掌瓜淮山湯

湯水食譜｜合掌瓜淮山湯

清甜的湯水,營養豐富又不太燥熱

Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
聖誕自助餐優惠2025｜麗晶酒店港畔餐廳節慶自助盛宴75折起！人均$517起歎即煮新鮮龍蝦/烤火雞/鳳梨蜂蜜烤火腿

聖誕自助餐優惠2025｜麗晶酒店港畔餐廳節慶自助盛宴75折起！人均$517起歎即煮新鮮龍蝦/烤火雞/鳳梨蜂蜜烤火腿

聖誕鐘聲漸近，漸濃等節日氛圍裡，不能少了一場豐盛的美食盛宴，是時候物色最抵食的聖誕自助餐！原來香港麗晶酒店港畔餐廳已推出12月主題節慶自助餐，匯集新鮮龍蝦、烤火雞、鳳梨蜂蜜烤火腿等節日美食，海鮮、烤肉、刺身、甜品等各式佳餚統統不缺，更驚喜帶來低至75折的限時優惠，人均低至$517起就能暢享節日美味！

Yahoo Food ・ 23 小時前
保健茶食譜｜冬日飲品紫蘇薑棗湯 祛寒暖身 潤肺止咳 養血安神

保健茶食譜｜冬日飲品紫蘇薑棗湯 祛寒暖身 潤肺止咳 養血安神

入咗冬呢排啲天氣真係話轉就轉，凍風一吹落嚟成個人都僵咗咁，仲好易疲倦、好易凍親、啲氣管又乾又痕。今日就帶大家整一款超簡單、真係冬天必飲嘅暖身補氣茶飲——紫蘇薑棗湯。 紫蘇葉：散寒解表、行氣寬中、止咳散痰、舒緩氣滯、祛寒暖胃、散風通氣 生薑：驅寒暖身 紅棗：補血養氣、潤肺生津、養血安神

Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
國安處拘張錦雄　消息指另一女子亦被捕　為大埔物資站義工︱Yahoo

國安處拘張錦雄　消息指另一女子亦被捕　為大埔物資站義工︱Yahoo

消息指，前區議員張錦雄周日（30 日）晚上被捕，被警方國安處人員從粉嶺住所帶走。另外消息又指，一名女子在周日亦告拘捕。據了解被捕女子人稱「阿澄」，在宏福苑五級火後持續於社區會堂外的物資站義務處理物資分發。張錦雄和被捕女子，被指涉嫌藉火災意圖煽動憎恨政府等。

Yahoo新聞 ・ 7 小時前
大埔宏福苑五級火｜黃碧嬌弔唁無答提問同行者叫記者「躝開」　民建聯發聲明回應爭議

大埔宏福苑五級火｜黃碧嬌弔唁無答提問同行者叫記者「躝開」　民建聯發聲明回應爭議

大埔宏福苑五級火釀成多人死傷，屋苑事發時正進行總額高達3.3億元的大維修工程。有關工程由上屆業主立案法團通過，曾任宏福苑法團事務顧問的民建聯大埔南區議員黃碧嬌，今日現身弔唁處致意，惟離開時未有回應在場傳媒提問，其同行者更一度出手阻擋並著記者「你躝開」。 ▼市民到宏福苑獻花悼念▼

am730 ・ 13 小時前
國安法下異見遭噤聲　香港學生籲徹查宏福苑大火被捕

國安法下異見遭噤聲　香港學生籲徹查宏福苑大火被捕

（法新社香港30日電） 香港宏福苑大火，有市民成立「大埔宏福苑火災關注組」並發起網路連署，發起人之一的關靖豐昨天傳出被警方國安處拘捕，凸顯在北京嚴控下，香港異議聲音一出現就可能消失。位於香港新界大埔的大型集合住宅社區「宏福苑」，26日下午發生大火，迄今已有128人死亡，社群掀起對香港當局的痛批聲浪。

法新社 ・ 15 小時前
大埔宏福苑五級火｜有起火單位燒至滿目瘡痍　牆身熏黑灰燼遍地

大埔宏福苑五級火｜有起火單位燒至滿目瘡痍　牆身熏黑灰燼遍地

大埔宏福苑五級火釀成最少128人死亡、83人受傷，警方災難遇害者辨認組(DVIU)人員今日再進入火場，繼續搜索是否還有死者及人體殘肢，以及協助辨認遺體。警方周六指，較遲起火的宏仁閣和宏道閣已完成搜索，沒有發現任何遺骸。 從部分災場照片可見，有單位內部已燒至滿目瘡痍，天花油漆剝落、牆身熏黑，灰燼和鐵枝布滿一地，有傢

am730 ・ 19 小時前
「這本可避免」：香港大火後的怒火與未解疑問

「這本可避免」：香港大火後的怒火與未解疑問

香港一場奪走至少128條人命、並令數十人命危的嚴重大火，於週三（11月26日）在一個人口稠密的資助房屋屋苑爆發。震驚之後，坊間的情緒正迅速轉為憤怒。 當局表示，大廈窗戶上的不合規棚網可能助長火勢，而大火持續超過一日。 撲火行動現已結束，但仍有超過百名居民下落不明。 外界愈來愈質疑，為何宏福苑的大火蔓延得如此迅速、責任在誰，許多人更形容這是一場「人禍」。 三名負責大廈翻新工程的人已因誤殺被捕，當局亦展開貪腐調查。 ...

BBC News 中文 ・ 23 小時前
穗禾苑決定移除9座大廈維修棚網　移除施工期間封窗膠板

穗禾苑決定移除9座大廈維修棚網　移除施工期間封窗膠板

正進行大維修的火炭穗禾苑，將移除全部9座大廈的棚網，預計相關拆除工程需時約10-12日，其後會拆棚架，亦正探討或以吊船方式完成餘下維修工程。整個屋苑亦會移除所有工程期間封窗的塑膠板。

infocast ・ 15 小時前
香港大埔宏福苑大火倖存者：第一次覺得死亡和我有關

香港大埔宏福苑大火倖存者：第一次覺得死亡和我有關

BBC NEWS CHINESE火災發生當天，李先生正在家裡休息。 「那一刻，我見到熊熊烈火的時候……第一次覺得死亡和我有關係。」在香港宏福苑大火中的倖存者李先生在獲救之後，告訴BBC中文。 火災發生當天，40歲的李先生正在家裡休息，大約下午3時02分，他接獲到太太打來的一通電話，著他快點離開家中。 太太打給他的時候，距離起火時間約十分鐘。 這場火警，是在2時51分發生，在宏昌閣近地下的棚架開始起火，之後火勢才失控地蔓延至其餘六座大廈。 ...

BBC News 中文 ・ 14 小時前

香港採取措施平息大埔火災後的憤怒情緒

【彭博】-- 香港發生近八十年來最嚴重的火災，造成至少146人死亡，並引發了人們對預警缺失的質疑。火災發生後，香港政府採取措施平息公眾日益高漲的憤怒情緒。據《南華早報》周六引述一位知情人士報導，香港警務處國安警察訊問了一名發起請願的男子，該請願要求政府在火災後採取後續行動。此前，中國中央政府駐港國家安全公署表示將採取行動，堅定支持香港特區嚴懲「以災亂港」行徑。針對彭博關於此次逮捕事件的提問，警方表示，他們將「根據實際情況並依法採取行動」。政府的這一舉動凸顯了其對任何公眾騷亂的敏感性，這種反應源於2019年席捲全城的抗議活動，在北京方面實施於2020年實施國家安全法後有效地壓制了異議。此後及新冠疫情之後，香港一直在努力重建其形象。原文標題Hong Kong Acts to Quell Anger After Deadly Building Blaze (1)\--聯合報導 Kiuyan Wong、Twinnie Siu.More stories like this are available on bloomberg.

Bloomberg ・ 13 小時前
袁文靜副業係經濟學老師　用英文授課

袁文靜副業係經濟學老師　用英文授課

【on.cc東網專訊】應屆香港小姐競選季軍袁文靜（Jane），另一個身份是一名經濟學老師，Jane從14歲開始學經濟到碩士畢業，教經濟學是她的副業，她在社交平台發布這兩周把副業安排好了：「副業1： The Economist Reading Club 我會給訂閱

東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
34C禾羽「胸」襲宿霧　白滑長腿極誘人

34C禾羽「胸」襲宿霧　白滑長腿極誘人

【on.cc東網專訊】台灣啦啦隊「Fubon Angels」人氣成員禾羽（Kimi），最近到了菲律賓宿霧遊玩，更於社交網大晒一系列靚相，表示：「神鬼奇航，主題船出發啦～來宿霧絕對一定要來玩！好開心好好玩。」而擁有34C火辣身材的她，當然有大晒比堅尼派福利，她坐在

東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
狂數中國女足8球 英格蘭被批嘥時間

狂數中國女足8球 英格蘭被批嘥時間

【Now Sports】英格蘭女足約戰中國女足友賽，結果這場在溫布萊球場上演的比賽，英女以8:0狂勝對手，只是主隊球迷批評實力懸殊下，球隊不能達到練兵效果，更被指嘥時間。英格蘭今場友賽在中前場排出頗強陣容，當中有5名球員是歐洲國家盃決賽鬥西班牙的正選，而史丹維（Georgia Stanway）此役大演帽子戲法，包括一記12碼，美迪亦攻入兩球，加上羅倫漢普、東妮及羅素各入1球，在半場已經領先5:0情況下，最後狂勝1場。對於今場大勝，英格蘭球迷賽後不明白為何領隊域雯，需要進行這場友賽，既不能收練兵之效，甚至認為是嘥時間，但域雯稱國家隊仍有得著。「我們的確從比賽中學到一些，就是如何開個好頭，對手有不同踢法，己隊經過初段後便適應過來。我們很多時候都在用波，而大家都會看到國家隊發揮很好，聯繫上都做得不錯，取得數個精采入波。」至於中國女足今次大敗，平了國家隊歷史上的最大敗仗紀錄，是2004年雅典奧運會上，曾經以0:8遭到德國痛擊。

now.com 體育 ・ 15 小時前
宏福苑五級火︱宏志閣寵物斷水斷糧　居民上樓尋愛貓不果　與金魚團聚嘆「奇蹟」︱Yahoo

宏福苑五級火︱宏志閣寵物斷水斷糧　居民上樓尋愛貓不果　與金魚團聚嘆「奇蹟」︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑周三（26日）發生五級火，波及屋苑7座大廈，其中未被波及的一座為宏志閣，大廈同樣被圍封。有宏志閣寵主隨警方上樓尋愛貓，但未能尋獲其蹤影，只見其排泄物散落在地，表示擔心。另有居民成功與家中多條金魚團聚，大嘆是「奇蹟」。

Yahoo新聞 ・ 1 天前
MAMA 2025 得獎名單｜周潤發現身一度哽咽 帶領全場默哀 GD奪大獎「ARTIST OF THE YEAR」

MAMA 2025 得獎名單｜周潤發現身一度哽咽 帶領全場默哀 GD奪大獎「ARTIST OF THE YEAR」

韓國音樂盛典MAMA昨日及今日（28-29日）於啟德上演，因大埔宏福苑五級火造成多人死傷事故，大會於活動前宣布將以「支持香港」為主調，縮減規模低調進行。香港男團MIRROR於活動前宣布因大火將不會出席活動演出。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前

宏福苑五級火災｜民建聯指若黃碧嬌有違法行為　絕不姑息

【Now新聞台】宏福苑大火，民建聯黃碧嬌曾任法團顧問，該黨表示如果黃碧嬌有違法行為，絕不姑息。 民建聯發聲明稱，網上有許多中傷抹黑以及不實謠言，經有關部門調查後如果證實包括黃碧嬌在內任何民建聯成員存在違法行為，該黨支持依法依規作出嚴正處理，深信公道自在人心，呼籲在調查結果公布前避免作出未經證實的揣測。翻查資料，黃碧嬌曾任宏福苑業主立案法團顧問，期間法團通過約3.3億元大維修工程合約。#要聞

now.com 新聞 ・ 12 小時前
宏福苑世紀大火跨部門人員繼續調查　消息指在宏盛閣發現遺體

宏福苑世紀大火跨部門人員繼續調查　消息指在宏盛閣發現遺體

【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，當局已成立跨部門調查專組調查火警成因及引致大量死傷的原因，今晨(30日)多個政府部門人員進入大廈搜證。消息指，近中午時分，警員在宏盛閣發現遺體。另外，愛護動物協會人員亦到場搜索動物。

on.cc 東網 ・ 19 小時前
姜麗文自爆抑鬱症復發 坦承12年來最嚴重一次：這次很不妥

姜麗文自爆抑鬱症復發 坦承12年來最嚴重一次：這次很不妥

姜麗文（Lesley）與哥哥姜文杰於2010年自資組成兄妹檔組合Benji and Lesley，加入樂壇出道，2017年，姜麗文簽約TVB，於處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演Liza，以及《星空下的仁醫》飾演羅麗娜獲得不少好評，成功入屋，曾於《萬千星輝頒獎典禮2021》中勇奪「飛躍進步女藝員」獎。去年，姜麗文宣布離巢TVB，隨老公柏豪移居美國，並與當地演藝經理人公司簽約，可惜喺當地生活只係不停試鏡，每次都要與逾千人爭一個角色。近日，姜麗文於社交平台長文自爆抑鬱症復發，更係最嚴重嘅一次。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜《歡樂滿東華》今晚舉行改辦《善心滿東華》　曾三度因大事改名

宏福苑五級火｜《歡樂滿東華》今晚舉行改辦《善心滿東華》　曾三度因大事改名

宏福苑五級火至今造成128人死亡，多人受傷，演藝界多人紛紛響應捐款振災，多項娛樂活動都延期或取消，或將部分收益捐贈災民。今晚於TVB舉辦的《東華三院155周年歡樂滿東華》亦將改為《善心滿東華》。據《善心滿東華》網站所見，今次慈善活動目的「為大埔宏福苑事故籌款」，亦會「全數捐款將撥用於支援受大埔宏福苑事故影響之人士」。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前