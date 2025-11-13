湯水食譜│蘋果桔餅無花果湯 轉季喉嚨不適至啱飲

【Now Sports】效力8年藍月亮的艾達臣談到自己為何轉會費倫巴治，原因是踢得不開心。艾達臣（Ederson）指自己離開曼城前，早已有意離隊：「再早一季前，我已曾經嘗試提出離隊，但最終未能成事。我認為傷患對我當季的表現有些影響，5次受傷後令我無法回到最佳狀態。」「這確實帶來一點影響，與家人商量後我已做出決定，若他們同意我便會跟球會提出離開。我需要這個轉變，如果踢得不快樂，留在一間再成功的大球會中也毫無意義。不作改變的話只會繼續對我造成影響。在生活和事業上迎來新挑戰總是好事，隨著這次變化，我再次感受到了足球的魅力，在土耳其再度感受到熱烈的比賽氛圍，非常瘋狂。我對迎來新挑戰感到非常高興，渴望勝利。」艾達臣補充。艾達臣過去兩季一直備受傷患困擾，去季就錯過了曼城的12場比賽，因傷缺席了111天。效力曼城8年期間，艾達臣曾協助藍月奪得18項錦標，包括6次英超冠軍和1次歐聯。

now.com 體育 ・ 10 小時前