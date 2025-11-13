專訪︱台女機上高空拍攝地貌欣賞香港
湯水食譜│蘋果桔餅無花果湯 轉季喉嚨不適至啱飲
雖然已經快十一月中，早晚天氣變化讓喉嚨很易不適，一碗蘋果桔餅無花果湯最合時
雖然已經快十一月中，天氣仍未算很冷，但早晚天氣的確比較清涼又乾燥，溫度濕度變化讓喉嚨很易不適。這個時候，一碗蘋果桔餅無花果湯有潤肺止咳、滋潤喉嚨的功效，最適合季節交替時因乾燥引起的喉嚨乾、咳嗽等不適時飲用
，即睇如何製作蘋果桔餅無花果湯：
蘋果桔餅無花果湯（4人份量）
烹煮時間：1小時40分鐘
材料：
富士蘋果(大)2個
煲湯骨500克
桔餅3個
百合20克
南北杏20克
無花果(小)3粒
水2400毫升
鹽適量
做法
04-3. 把全部材料加入大湯鍋，加水，開火，大火滾起後收中細火煲1.5小時，加鹽調味。
更多零失敗食譜
文、攝：謝翠玲
