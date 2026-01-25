湯水食譜｜蘋果馬蹄蓮子百合素湯

很多人在秋冬天著涼後，會不斷咳嗽更有黃白頑痰難以吐出，這往往是因為體內有炎症所致。 如果你或家人都有這個情況，就要煲這款蘋果馬蹄蓮子百合素湯，因為這個湯水嘅材料都能清熱降火，潤肺止咳，從根本去除頑痰，令你條氣都順返晒！留意揀選馬蹄時宜選蒂短的，清熱潤燥的功效較佳，而粟米芯對清熱解毒、利尿排毒的功效比粟米肉明顯，所以煲湯時不妨把粟米芯破開使用。

製作時間: 1小時以上

份量人數: 5-6人



食材

蘋果 2個

馬蹄 10粒

粟米 1條

紅蘿蔔 1條

紅蓮子 40g

百合 40g

桂圓 20g

紅棗 5顆

腰果 80g

陳皮 2角

水 2.5公升





作法:

1 ：



蘋果去芯

2 ：

馬蹄去皮

3 ：

粟米切段後破開

4 ：

紅蘿蔔滾件切件

5 ：

紅蓮子、桂圓、紅棗、陳皮洗淨後浸15分鐘

6 ：

百合和腰果同樣洗淨後浸15分鐘

7 ：

所有材料放煲內，加水大火煲滾

8 ：

滾起後轉中細火煲90分鐘即成

9 ：

