湯水食譜｜西洋菜鹹豬手湯

天氣乾燥，喉嚨易乾，加上我最近多打邊爐，身體又乾又燥，所以今天想煲西洋菜鹹豬手湯，清燥潤肺，這隻鹹豬手價錢平，而且品質不錯，大大隻，煲完湯，順便用來做熏蹄，一湯兩食，經濟實惠！ #一湯兩食 #西洋菜湯 #鹹豬手湯

製作時間: 1小時以上

份量人數: 5-6人



食材

西洋菜 500克

鹹豬手 1隻

紅蘿蔔 1條

椰棗 2粒

南北杏 25克

果皮 1塊

薑 1塊

水 3.5升（電陶鍋）





作法:

1 ：



西洋菜葉加2茶匙粗鹽，加水浸泡30-60分鐘，用水徹底洗數次；紅蘿蔔去皮，切塊；南北杏和椰棗用水洗乾淨，用水浸泡； 陳皮用水洗乾淨，浸軟，刮囊；薑用刀拍幾下；冷凍鹹豬手解凍，用鹽清洗，浸泡淡鹽水60分鐘，汆水，用水洗乾淨備用

2 ：

除了西洋菜和鹹豬手，將其他材料放入電陶鍋，加水煲滾

3 ：

水煲滾後加入鹹豬手，煲1小時，1小時後，取出鹹豬手

4 ：

湯再大滾起時，放西洋菜，煲30分鐘；如果葉太多，可分兩次放，但放的時候，湯都要一定大滾，否則會產生苦味

