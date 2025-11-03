焦點

低息稅務貸款 2025　比較各大銀行產品

湯水食譜│五指毛桃竹芋湯 潤肺止咳轉季啱飲

五指毛桃健脾潤肺，加上煲湯後會有椰子雞湯的香氣，單用它來煲湯已很美味又有益，即睇Yahoo Food如何製作五指毛桃竹芋湯：

近日天氣越來越乾燥，季節交替，特別容易氣管敏感又口乾和乾咳，這個時候，便又是五指毛桃出動的時候。五指毛桃健脾潤肺，加上煲湯後會有椰子雞湯的香氣，單用它來煲湯已很美味又有益，今次還加上同樣有清肺止咳，益氣補虛的竹芋，煲出來的湯水更滋潤，而且飲起來非常清甜，即睇如何製作五指毛桃竹芋湯：

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

五指毛桃竹芋湯（4人份量）

烹煮時間：2小時

材料

五指毛桃25克

芡實25克

蜜棗2粒

竹芋250克（約3條）

紅蘿蔔1條

瘦肉500克

水3公升

鹽適量

做法

1. 五指毛桃和芡實稍清洗略泡。瘦肉切大塊。
2. 竹芋撕走外衣，滾刀切塊。紅蘿蔔削皮，滾刀切塊。
3. 將所有材料加入湯煲中，加水，煲滾後收中細火煲1.5小時，加鹽調味。
竹芋又叫竹薯，有清肺止咳，益氣補虛功效，冬天的竹芋比較靚也合時。
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

