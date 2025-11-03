低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
湯水食譜│五指毛桃竹芋湯 潤肺止咳轉季啱飲
五指毛桃健脾潤肺，加上煲湯後會有椰子雞湯的香氣，單用它來煲湯已很美味又有益，即睇Yahoo Food如何製作五指毛桃竹芋湯：
近日天氣越來越乾燥，季節交替，特別容易氣管敏感又口乾和乾咳，這個時候，便又是五指毛桃出動的時候。五指毛桃健脾潤肺，加上煲湯後會有椰子雞湯的香氣，單用它來煲湯已很美味又有益，今次還加上同樣有清肺止咳，益氣補虛的竹芋，煲出來的湯水更滋潤，而且飲起來非常清甜，即睇如何製作五指毛桃竹芋湯：
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
五指毛桃竹芋湯（4人份量）
烹煮時間：2小時
材料
五指毛桃25克
芡實25克
蜜棗2粒
竹芋250克（約3條）
紅蘿蔔1條
瘦肉500克
水3公升
鹽適量
做法
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多湯水食譜
粟米魚肚羮食譜│魚肚先放清湯煮入味更腍滑 最後一定要加胡椒粉同一種調味料？
【湯水食譜】海底椰潤肺止咳湯 冬天潤肺湯水化痰滋潤防氣管敏感
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
結業潮2025｜土瓜灣即叫即製創意漢堡外賣店「鳩砌」宣布結業 平民價客製漢堡畫上句號
近年餐飲業競爭激烈，街坊小店經營不易。位於土瓜灣、以即叫即製及創意配料見稱的外賣漢堡店「鳩砌」亦一樣敵不過本港營商環境的影響，近日亦突然透過社交平台宣布現已結束營業，消息一出令不少熟客感到錯愕，紛紛留言表示不捨。Yahoo Food ・ 50 分鐘前
foodpanda優惠碼2025｜11月最新promo code！新加盟餐廳/高達$120限時優惠/外賣自取高達6折/免運費
foodpanda推11月最新優惠！無論是新客戶或是現有客戶，美食外送或是外賣自取，今個11月繼續為大家送上最新優惠！大家快點趁優惠未完結和親朋戚友一起享受優惠喇！Yahoo Food ・ 1 小時前
蝴蝶酥食譜｜ 自製酥皮蝴蝶酥 極度鬆脆
蝴蝶酥 只需4種材料 睇完條片就知竅門喺邊 點先可以整到層層分明 記得開埋聲音聽就知有幾鬆脆 影片連結 : https://youtu.be/5EwUqf080SICook1Cook煮一煮 ・ 52 分鐘前
固力果Pocky & PRETZ Day甜蜜登場！新推非油炸全麥粉新配方 必食固力果百力滋香烤牛油味餅乾條/固力果雙層百力滋朱古力味餅乾條
對於零食愛好者來說，今年11月11日，還有一個更甜蜜的理由值得慶祝——那就是固力果的「Pocky & PRETZ Day」！這個源自日本的有趣節日，因為Pocky和PRETZ的細長形狀酷似數字「1」，所以選在四個「1」聚首的11月11日舉行，每年都為全球粉絲帶來滿滿的歡樂正能量，更帶來兩款令人期待的全新百力滋產品，「固力果百力滋香烤牛油味餅乾條」及「固力果雙層百力滋朱古力味餅乾條」！Yahoo Food ・ 57 分鐘前
韓國菜推介2025｜20間精選韓國菜餐廳 韓國人主理/任食醬油蟹/首爾排隊店
誰是韓國人氣劇集「暴君的廚師」的劇迷！煲劇時看到劇中各式各樣的韓國料理，實在讓人食指大動，再加上12月即將上演「黑白大廚2」，是時候重溫韓國菜的好滋味！其實香港都有不少由韓國人主理的餐廳，除了炸雞跟燒肉，亦有新派亦有傳統美食，替大家止止韓國癮！Yahoo Food ・ 1 小時前
巴黎奧運狂熱｜十字韌帶曾二度斷裂、江旻憓奮鬥之路！母親哭著要求退役，克服傷痛終奪奧運金牌
巴黎奧運狂熱｜克服傷痛終奪奧運金牌，江旻憓奮鬥之路。香港女子重劍選手江旻憓（Vivian）曾兩度面對膝蓋韌帶傷患的挑戰，但她的堅持和自律成就了她的奧運金牌夢想。在2017年，當江旻憓在香港主場的亞洲錦標賽後，前往德國備戰世界錦標賽。然而某次練習中，她輕輕一跳，左膝的十字韌帶就此斷裂。江旻憓的母親哭著要求她退役，但她不屈不撓，選擇了劍擊之路。 撰文：CK@Medical Inspire 醫．思維｜圖片來源：Medical Inspire 醫．思維 ・ 21 小時前
鯖魚食譜│鯖魚炊飯 咁樣處理飯更甘香
天氣涼涼的，來一鍋炊飯便非常合時。鯖魚魚油豐富，除了直接煎來吃，用來做鯖魚炊飯也是有風味。在煲飯前，先在原鍋煎魚，再用煎鯖魚的油先把飯炒一炒才加水和調味，可以令飯粒更有魚香，煎過的鯖魚在水乾才放回去便不用怕煮太耐而硬，最後加少許麻油澆邊，可以令飯底微焦更香口，即睇如何製作鯖魚炊飯：Yahoo Food ・ 1 天前
雞蛋豆腐羹
雞蛋豆腐羹，滑順的口感還有肉香、豆腐香，算是家常料理的經典，沒有厚重的調味，從小到大都會喜歡，而且做法簡單，應該是家庭必備的料理之一。 - 我們有實體店面了喔～詳情歡迎點擊下方連結 山夾商行：https://reurl.cc/ZN6MqW 粉絲專頁：https://goo.gl/QpxBKK IG：https://reurl.cc/ZObb8gCook1Cook煮一煮 ・ 6 小時前
米線食譜｜神還原麻辣米線
今次教大家點樣喺屋企「神還原」米線店惹味嘅美食 ! 食譜包括「孜然雞翼」、「麻辣米線」、「涼拌青瓜」及「涼拌雲耳」，做法十分簡單，配合埋淘大大漠孜然風味醬及麻辣點煮醬，安在家中都可以輕鬆炮製到，有興趣嘅朋友一定要試試啦！Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
粉絲食譜｜素炒韓式粉絲
韓式粉絲係我地最喜愛嘅韓菜之一； 但外出食超級油膩； 今次做咗呢個素菜版本； 少油高纖， 健康好味！Cook1Cook煮一煮 ・ 59 分鐘前
小食食譜｜韓辣豬皮魷魚魚蛋
簡單過煮咖哩魚蛋，不用爆炒醬料，韓辣醬加調味料幾方便，夠味又唔算太辣，十幾分鐘就煮好 my youtube/ig/fb: https://www.facebook.com/ahsnakescafe https://www.instagram.com/ahsnakescafe/ https://www.youtube.com/@ahsnakescafeCook1Cook煮一煮 ・ 59 分鐘前
陳奕迅一家三口街邊用餐超溫馨！21歲女兒康堤「九頭身」驚豔，戰勝焦慮症關鍵曝光
港星陳奕迅（Eason）一家三口最近被港媒《東周刊》拍到在銅鑼灣街邊用餐，三人邊吃邊聊，笑聲不斷。21歲的女兒陳康堤身高超過175公分，氣場十足；Eason則一邊講話一邊比手畫腳，滿臉笑意，畫面溫馨又自然，讓不少網友看了都覺得被療癒。姊妹淘 ・ 16 小時前
任達華20歲女兒任晴佳180公分神級比例太狂！「火紅禮服照」衝上熱搜 網讚：最美星二代！
她穿上紅色禮服站在古蹟燭海前，肩頸線條分明、站姿長腿比例極佳，整個人像在走品牌大秀，網友直接淪陷：「這比例太不科學」「星二代天花板無誤」。任晴佳從小就在spotlight下長大，爸爸是影帝、媽媽是超模，長大後也遺傳到高顏值＋超長比例，現在身高約180cm，線條纖細但氣...styletc ・ 18 小時前
新居屋｜觀塘安楹苑驚現「流白華」「壁癌」驗樓師：地台養滿咗水
本港居屋質素從來受人關注，而近年引入的「組裝合成」（MiC）技術興建的居屋就更受關注，事關已有多宗漏水屋事件。...BossMind ・ 17 小時前
港漂夫婦買奧運二手單位慘呻中伏！7個方法避免買到化妝樓！
有網民近日於小紅書以「港漂買房第一難：房子沒交房就開始大漏水！」為題發文，表示自己跟太太「all in」購入奧運區一個樓齡約20年的二手單位，已簽完合約並正辦理按揭，惟近期上單位驗房並準備裝修事宜時，驚訝發現單位出現滲水問題，大呻「瞬間天都塌了！」更多買樓貼士：誤買「無契樓」亦不可踢契！臨約加一條款 保障免中伏！買連天台特色戶可隨意BBQ？漏水邊個負責？都要睇呢件文件該港漂指，發現廚房門口位置的牆身出現「浮起」的現象，更指出「買之前看房牆皮好像沒有浮起來的」。當再走近旁邊的地板，形容用腳一踩「黑水直接沿著地板縫鑽出來」，認為事情愈來愈不對勁，後來再檢查全屋地板，並於靠近廁所及客房的位置均出現同樣問題！港漂隨即聯絡賣方欲討論事件，惟對方斬釘截鐵地回覆：「Talk to my lawyer吧。」港漂咨詢裝修師傅，對方則表示單位滲水的原因應為「銅喉爆掉了，準備地板和牆撬起來換掉。」但目前仍未知修復滲水問題須額外支出的金額。港漂慘呻「自己确实还是嫩了点」，稱「社會又給弟弟上了一課」。有心水清網民留言表示：「這種房子叫化妝樓，其實agent（經紀）內心是清楚的」。不少網民都以過來人分享個人經歷，28Hse.com ・ 19 小時前
聲秀決賽主持陳懿德表現被劣評 網民：德德做返東張啦
由陳懿德擔任主持嘅TVB節目《聲秀決賽 終極聲戰》喺噚晚（2日）舉行，以「廣東歌代表我」為競賽主題，最後8強甄敏芳Jenny、蕭凱恩Michelle、胡子貝Matt、周智敏Emily、林潔心Bibi、穎喬Ziva、馮熙燮Ryan、柯雨霏Ophelia都使出渾身解數爭奪冠軍寶座！結果由賽前大熱之一馮熙燮贏得冠軍，而亞軍及季軍則柯雨霏及胡子貝奪得；同時胡子貝亦獲得「觀眾熱選聲秀大獎」。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
容海恩衡量眾多因素棄連任 直言「前家翁」有影響非關鍵 離婚對袁彌昌不公平
立法會選委界議員容海恩在今屆立法會選舉前夕公布不再尋求連任，她今早(3日)在商台節目指，不再參選是個人衡量眾多因素後的決定，並不認為其「前家翁」、國安通緝犯之一袁弓夷最關鍵因素，但坦言客觀上對其政治工作有影響。 等女兒年長一些再解釋祖父行為 容海恩續指，事件曝光後選民因為家人違反國安法對她有所質疑擔心，無論am730 ・ 19 小時前
不再炫富反而「炫窮」？內地掀「破產網紅」熱潮，經濟下行轉營「負家千金」形象
全球經濟下行，中國內地同樣進入「消費降級」階段，大家熟悉的「炫富」網紅，現在走上「炫窮」的賽道，掀起「破產網紅」熱潮引全城熱議！Yahoo Style HK ・ 1 天前
從打造豪華腕表國禮到被控跨國詐騙洗錢 太子集團的全球版圖迅速瓦解
三年前，時任柬埔寨首相洪森曾在金邊舉行的地區峰會上，向包括拜登在內的多國領導人贈送了本地打造的豪華腕表。Bloomberg ・ 20 小時前
聯合國感謝中國繳清近7億美元會費 美國據報拖欠逾30億美元或失投票權
聯合國感謝中國全數繳清本年度近7億美元會費，至於捲入政府停擺風波的美國，據報累計拖欠聯合國逾30億美元。infocast ・ 15 小時前