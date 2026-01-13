焦點

湯水食譜│冬瓜水鴨湯滋陰清甜 冬瓜連皮和籽一起煲更有益

這幾天天氣在晚上變得清涼，這個時間煲水鴨湯便最好不過，水鴨既能滋陰又能清熱，加上冬瓜一起煲就最清甜。水鴨要汆水去掉浮泡，煲湯時便不會有鴨膻味，煲這個湯時，冬瓜連皮和籽一起煲會更有益，所以只要切大塊便可，即睇如何製作冬瓜水鴨湯：

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

冬瓜水鴨湯（4人份量）

烹煮時間：2小時15分鐘

材料

水鴨1隻

冬瓜1.5公斤

薑3片

淮山3片

玉竹20克

茨實20克

洋薏米35克

圓肉8粒

鹽適量

水2.5公升

做法

1. 水鴨一開四，冷水入鍋，加入薑1片，汆水至有浮泡出現，撈起，沖水洗淨。
2. 冬瓜不用去皮去籽，切大塊，藥材浸水清洗一下。
3. 煲滾水2.5公升，加入所有材料，煲滾10分鐘，收中細火煲2 小時，隔去多餘油份，加鹽調味。
