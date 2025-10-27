湯水食譜│姬松茸花膠海螺湯 滋陰清甜潤喉轉季飲最啱

葉劉淑儀棄選 縱橫政壇半世紀 金句節錄
海螺、花膠和姬松茸比較硬，煲之前最好至少浸半小時，煲好之後便可以連湯料一齊享用，即睇Yahoo Food如何製作姬松茸花膠海螺湯：
乾燥又清涼的天氣，特別想飲碗又熱又滋潤的湯水，用姬松茸和海螺煲湯，滋陰又好味，配上烏雞湯水會尤其美味，海螺、花膠和姬松茸比較硬，煲之前最好至少浸半小時，煲好之後便可以連湯料一齊享用，即睇Yahoo Food如何製作姬松茸花膠海螺湯：
姬松茸花膠海螺湯（4人份量）
烹煮時間：2小時15分鐘
材料
紅蘿蔔1條
烏雞1隻（一開四）
粟米1條
淮山3片
芡實20克
海螺乾35克
姬松茸35克
花膠仔1個
蜜棗3粒
果皮1角
杞子1湯匙
水3.3公升
鹽半茶匙
做法
粟米魚肚羮食譜│魚肚先放清湯煮入味更腍滑 最後一定要加胡椒粉同一種調味料？
【湯水食譜】海底椰潤肺止咳湯 冬天潤肺湯水化痰滋潤防氣管敏感
