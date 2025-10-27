焦點

葉劉淑儀棄選　縱橫政壇半世紀　金句節錄

湯水食譜│姬松茸花膠海螺湯 滋陰清甜潤喉轉季飲最啱

海螺、花膠和姬松茸比較硬，煲之前最好至少浸半小時，煲好之後便可以連湯料一齊享用，即睇Yahoo Food如何製作姬松茸花膠海螺湯：

乾燥又清涼的天氣，特別想飲碗又熱又滋潤的湯水，用姬松茸和海螺煲湯，滋陰又好味，配上烏雞湯水會尤其美味，海螺、花膠和姬松茸比較硬，煲之前最好至少浸半小時，煲好之後便可以連湯料一齊享用，即睇Yahoo Food如何製作姬松茸花膠海螺湯：

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

姬松茸花膠海螺湯（4人份量）

烹煮時間：2小時15分鐘

材料

紅蘿蔔1條

烏雞1隻（一開四）

粟米1條

淮山3片

芡實20克

海螺乾35克

姬松茸35克

花膠仔1個

蜜棗3粒

果皮1角

杞子1湯匙

水3.3公升

鹽半茶匙

做法

1. 淮山、芡實、海螺乾、姬松茸、花膠仔、蜜棗和果皮浸半小時。
2. 烏雞冷水入鍋，汆水至有浮泡，撈起沖洗備用。紅蘿蔔削皮，切大塊。粟米分3段。
3. 將所有材料除杞子外加入湯煲中，加水，煲滾後收中細火煲2小時，加杞子再煲5分鐘，加鹽調味。
竹蔗馬蹄湯食譜│竹蔗馬蹄蘋果湯 喉乾舌燥轉季最啱飲

竹蔗馬蹄湯食譜│竹蔗馬蹄蘋果湯 喉乾舌燥轉季最啱飲

湯水食譜│竹蔗蘋果湯 喉乾舌燥冬天最啱飲 竹蔗清熱潤燥，這個時候用來煲湯便最啱，加上馬蹄和蘋果便潤上加潤，未飲湯，聞到味道已經覺得潤又甜。煲的時候用煲湯骨，味道比較香，如果不想煲湯，不加肉，改加冰糖便可以當糖水，一樣清潤，即睇如何製作竹蔗蘋果湯：

Yahoo Food ・ 1 天前
鬆餅食譜｜藍莓鬆餅Muffin

鬆餅食譜｜藍莓鬆餅Muffin

這個藍莓乳酪鬆餅，不用牛油，加了乳酪令鬆餅更濕潤鬆軟。做法超簡單，絕對是新手不敗的配方。做早餐、下午茶、野餐小食也十分讚，快試試！ 可到我的Facebook 專頁，看更多食譜及英倫生活分享＞ http://www.facebook.com/MrsPsKitchen1

Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
雞胸食譜｜涼拌滑雞胸

雞胸食譜｜涼拌滑雞胸

雞胸肉都可以煮到好嫩滑 簡單方法，唔使再食柴口雞胸肉 加入醬汁撈勻好惹味 fb: https://facebook.com/ahsnakescafe ig: https://instagram.com/ahsnakescafe youtube：https://www.youtube.com/@ahsnakescafe blog: https://ahsnakescafe.blogspot.com/

Cook1Cook煮一煮 ・ 5 小時前
家常菜食譜｜豆角炒魚片

家常菜食譜｜豆角炒魚片

零失敗低成本港式家常菜

Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
蛋糕食譜｜特濃朱古力慕絲蛋糕

蛋糕食譜｜特濃朱古力慕絲蛋糕

萬聖節系列之 特濃朱古力慕絲蛋糕 又係呢個蝙蝠造型的朱古力慕絲蛋糕，今次整比朋友試下，為左好好睇睇，作為外貌協會會長的我，專登襯埋萬聖節的包裝盒 真係唔食得都要睇得

Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
梳打食譜｜楊桃黃皮蜂蜜梳打

梳打食譜｜楊桃黃皮蜂蜜梳打

秋燥早晚涼了好多，而白天仍是熱暑氣。呢D時候好容易引致喉嚨乾澀聲沙不適，介紹呢款飲品特調比大家可以達生津舒緩的功效，冷熱飲佳可

Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
蛋糕食譜｜雙重水蜜桃忌廉夾餡烏龍茶海綿蛋糕

蛋糕食譜｜雙重水蜜桃忌廉夾餡烏龍茶海綿蛋糕

「雙重🍑水蜜桃忌廉夾餡☕️烏龍茶海綿蛋糕」 第1次整水蜜桃忌廉蛋糕🎂🎂 叫得做雙重，當然係雙重滋味喇！！ 新鮮水蜜桃做夾心，仲有加左水蜜桃果醬打的鮮忌廉，所以抹面有d顆粒，下次d水蜜桃可以打得再幼細d，抹面忌廉就會順滑d😊😊 今次的蛋糕體係烏龍茶海綿蛋糕，當烏龍茶遇上水蜜桃，唔知味道夾唔夾呢？？ 美中不足係今次的忌廉唧花打得唔好，唔夠挺身，係我衰偷懶又貪快求其，好彩同佢化下妝都見得人🤣🤣 裝飾後成個蛋糕感覺簡約而清新😍😍 水蜜桃果醬食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/1H9nWZToVk/ 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/17KptRCnQy/ Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacy

Cook1Cook煮一煮 ・ 5 小時前
