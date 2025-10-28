屯門悦品酒店自助餐 加 $1 多一位 人均 $175 起
湯水食譜│百合蓮子煲烏雞湯 加瑤柱鮮味提升
如果想經濟些，用小粒的干貝也可以，只要加少許，便可以提升風味，即睇Yahoo Food如何製作百合蓮子煲烏雞湯：
天氣轉涼後，喉嚨常常覺得乾涸，是時候多煲一些清潤的湯水來潤一下。百合蓮子和雪耳聽起來已經覺得清潤，再配上烏雞基本上已經是一個適合秋冬的湯水，不過因為這些材料都較清淡，所以可以加點秘密材料去提鮮，瑤柱便是一個好食材。如果想經濟些，用小粒的干貝也可以，只要加少許，便可以提升風味，即睇Yahoo Food如何製作百合蓮子煲烏雞湯：
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
百合蓮子烏雞湯（2人份量）
烹煮時間：40分鐘（未計醃製時間）
材料
百合35克
蓮子35克
雪耳1隻
紅蘿蔔2條
烏雞1隻
無花果2粒
瑤柱4粒
紅棗4粒
水3公升
薑2片
鹽半茶匙
做法
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多湯水食譜
粟米魚肚羮食譜│魚肚先放清湯煮入味更腍滑 最後一定要加胡椒粉同一種調味料？
【湯水食譜】海底椰潤肺止咳湯 冬天潤肺湯水化痰滋潤防氣管敏感
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
叉燒食譜｜自家製「焗叉燒」
自家製港式燒味之「焗叉燒」 呢個餸應該間中就會出下鏡，因為真係好好送飯?? 我係用蒸焗爐焗，焗好賣相非常靚仔?? 而且做法簡單又juicy，睇見都想食?? 食譜連結： https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0pWV4auhvcyPoUmNLezgs59czxyc6Rn3UKLyaj9yuHbVQUK6Rr5dtMqrazgGnPGxZl&id=100057659010929&mibextid=Nif5oz Follow my FB page & IG ?? #汶・煮意 #manlicacyCook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
誰敢相信是3個孩子的媽！昆凌公開「神級減肥餐吃法」連Melody都驚呆了！
完全看不出已經是三寶媽！昆凌產後一次比一次瘦更快，最近上Melody直播宣傳自創品牌時，意外聊到自己的「瘦身秘訣」。從飲食到運動，她全程無藏私分享，連Melody都笑說：「我們真的要汗顏！」想知道她怎女人我最大 ・ 1 天前
58歲王祖賢加拿大開養生艾灸館！女神轉型養生達人，艾灸5個好處助宣通氣血
昔日90年代最強仙氣女神王祖賢，憑《倩女幽魂》聶小倩一角迷倒眾生，如今移居加拿大潛心修佛，過著低調生活。近日，她開設養生艾灸館，並親自上陣為客人服務，生意非常火爆！網民分享體驗，王祖賢雖然戴口罩，仍然仙氣十足，還親筆簽名，連手機殼都掛滿佛珠，虔誠度滿分。這位女神轉型養生達人，完美詮釋健康生活新態度。Yahoo Style HK ・ 1 天前
節日食譜｜萬聖節小食拼盤簡易應節 小朋友大嘆幽靈多士+木乃伊香腸
萬聖節來到，小朋友化身小嘩鬼開心食糖果之外，全職媽媽KH Lee在其IG專頁「likakakitchen」分享了萬聖節小食拼盤食譜，做法超簡單又應節，為小朋友萬聖節加添更多搞鬼趣味。 1. 幽靈多士 材料︰白方包3塊 做法︰先把方包剪成幽靈的形狀，用飲管壓出眼睛，以及用刀劃出橢圓形嘴巴，最後放入焗爐180度焗8分鐘，完成。 幽靈多士（圖片授權︰IG@likakakitchen） 2. 木乃伊香腸 材料︰廚師腸3條、急凍方形酥皮1/4塊、蕃茄汁及食用眼睛 做法︰先將廚師腸切半，酥皮解凍後切成細條，將酥皮條隨意捲上廚師腸，再放入焗爐180度焗15分鐘，最後點上茄汁及固定眼睛，完成。 木乃伊香腸（圖片授權︰IG@likakakitchen） 3. 骷髏頭蘑菇 材料︰蘑菇8-10粒、鹽、孜然粉 做法︰蘑菇切半或去蒂，用飲管壓出眼睛，以及用刀劃出嘴巴，加入鹽和孜然粉調味，放入焗爐180度焗10分鐘，完成。 骷髏頭蘑菇（圖片授權︰IG@likakakitchen） 4. 骷髏頭青瓜 材料︰溫室青瓜1條 做法︰青瓜切片後，用飲管壓出眼睛，用刀劃出嘴巴及骷髏頭形狀，完成。 骷髏頭青瓜（圖片授權︰IG@親子頭條 Parenting Headline ・ 1 天前
番茄薯仔魚湯食譜！魚骨煎香加一樣東西提鮮味
番茄薯仔煲魚湯是不少人愛喝的家常湯水，做起來快手又不難，如果再加少許心思，更可以令湯水提升。先將魚起肉，剩下的骨煎香，再加洋葱、番茄同薯仔熬湯底，加入一粒鹹水梅更可以令湯底的酸和鹹增加香味和層次。而最後才加入魚塊浸熟，吃起來便啖啖肉又嫩滑，即睇如何製作番茄薯仔魚湯：Yahoo Food ・ 7 小時前
黃仁勳再放大招！英偉達NVQLink讓量子運算接軌AI
英偉達(NVDA) 執行長黃仁勳周二 (28 日) 於美國華盛頓舉行的 GTC 大會上宣布，推出可將量子電腦與英偉達人工智慧 (AI) 晶片相連的新系統「NVQLink」，期望為量子運算從實驗領域邁向商用化鋪路。業界認為，此舉有望在醫療、材料科學等領域帶來突破性進展。鉅亨網 ・ 11 小時前
南瓜食譜│南瓜栗子炊飯 加兩樣材料變身野餐小飯團
入秋又是南瓜栗子的季節，將南瓜栗子做炊飯，又香又甜，不用太花巧都很好吃。南瓜皮其實煮軟也可食用，所以切片時不用特別批皮，栗子事先烚半熟，加入煲飯時便不怕仍然硬，做好的炊飯直接食都很美味，如果想更香和做飯團，可趁熱加入麻油和韓式海苔碎，放涼後便不會變硬，搓飯團帶去野餐也合適，即睇如何製作南瓜栗子炊飯：Yahoo Food ・ 8 小時前
旅行社都有詐騙？東京團變神奈川遊 居日港人網上爆料：父母遭旅行社職員誤導報錯團
一名居日港人在社交平台分享家人報團遭誤導的經歷，事主父母因為想讓事主新居入伙前「拜四角」，特意安排在搬屋前參加一個東京旅行團，不過這段旅程卻因為旅行社職員的誤導，變成一場「神奈川+靜岡」的關東旅行。Yahoo 旅遊 ・ 5 小時前
蛋糕食譜｜開心果杯子蛋糕
開心果杯子蛋糕💚🧁Pistachio Cupcakes🧁💚#Muffin#杯子蛋糕#cupcake#開心果 #Youtube #SallysLife https://youtu.be/KRasn7E4LIs?si=UzJ7Sa-CPGMD-CU-Cook1Cook煮一煮 ・ 12 小時前
蛋糕食譜｜雙重水蜜桃忌廉夾餡烏龍茶海綿蛋糕
「雙重🍑水蜜桃忌廉夾餡☕️烏龍茶海綿蛋糕」 第1次整水蜜桃忌廉蛋糕🎂🎂 叫得做雙重，當然係雙重滋味喇！！ 新鮮水蜜桃做夾心，仲有加左水蜜桃果醬打的鮮忌廉，所以抹面有d顆粒，下次d水蜜桃可以打得再幼細d，抹面忌廉就會順滑d😊😊 今次的蛋糕體係烏龍茶海綿蛋糕，當烏龍茶遇上水蜜桃，唔知味道夾唔夾呢？？ 美中不足係今次的忌廉唧花打得唔好，唔夠挺身，係我衰偷懶又貪快求其，好彩同佢化下妝都見得人🤣🤣 裝飾後成個蛋糕感覺簡約而清新😍😍 水蜜桃果醬食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/1H9nWZToVk/ 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/17KptRCnQy/ Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacyCook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
股神接班風險浮現？波克夏罕見獲得「賣出」評級
「股神」巴菲特旗下的波克夏 (BRK.A-US) 公司，近期罕見地被投資銀行分析師給予「賣出」評級。這項警示反映了市場對波克夏未來獲利表現的謹慎態度，以及對巴菲特即將卸任鉅亨網 ・ 21 小時前
長者自助餐優惠｜灣景國際可口可樂主題自助餐低至5折！人均$179起任食即開生蠔/七味燒春雞/星洲黃金麥皮蝦
今年秋天，自助餐愛好者絕對不能錯過美味盛宴！灣景國際酒店推出創新的「可口可樂」主題自助午餐、晚餐，Klook快閃搶購低至5折。長者折後人均只需$179起，任食即開生蠔、加拿大鱈場蟹腳等多款海鮮、刺身；惹味十足的七味燒春雞、星洲黃金麥皮蝦、黃金蟹肉薯餅、可樂醉雞翼、可樂慢煮和牛應有盡有，更有可口可樂主題甜品區。感興趣的老友記，記得在Klook限時開搶！Yahoo Food ・ 3 小時前
卡殊續約維拉至2029年
【Now Sports】周日替阿士東維拉射入唯一士哥，協助球隊在英格蘭超級聯賽擊敗曼城的波蘭後衛卡殊，周一與維拉達成續約協議，新合約到2029年才屆滿。現年28歲的卡殊（Matty Cash）自從2020年9月由諾定咸森林投效阿士東維拉後，替這支英格蘭中部球隊上陣達近200場，周日維拉主場力挫曼城一役，卡殊就攻入他今季第2球，得以令主隊全取3分。卡殊是波蘭2022年出戰卡塔爾世盃的國腳，他原本與維拉的合約至2027年，但最終獲球會續約至2029年，使他的足球員黃金時代會在維拉中度過。卡殊在擊敗曼城後曾說：「說實話，我的攻門技術一直都很好，只是沒有在比賽中真正表現出來，今季似乎一直朝自己正確方向發展，每次在禁區頂接皮球時，都有信心可以轟中門框。」now.com 體育 ・ 1 天前
深圳好去處｜花生漫畫75周年快閃店登陸深圳前海！海量打卡位、粉絲二創展牆、限定周邊
不知不覺花生漫畫已踏入75周年，由即日起至11月16日深圳前海壹方城舉行全民花生藝術家快閃巡展，店內外設有鋪天蓋地的打卡位，亦帶來超多種類驚喜周邊，包括ART FOR ALL四種盲盒、毛絨抱枕、化妝鏡等，運氣好的話更有可能遇到地鐵5號線Snoopy創意列車，即睇活動詳情！Yahoo 旅遊 ・ 5 小時前
胡潤百富榜2025｜農夫山泉鍾睒睒4度膺中國首富 身家5300億破紀錄 李嘉誠父子排第幾？
胡潤研究院發布《2025胡潤百富榜》，71歲的農夫山泉(9633)創辦人鍾睒睒憑藉港股回暖及業績攀升，以5,300億元(人民幣，下同)身家第四度榮登中國首富，不僅追平阿里巴巴(9988)創辦人馬雲的紀錄，更刷新首富財富金額新高，財富較去年增加1,900億元或56%。去年榜首字節跳動創始人張一鳴財富則以4,700億元退居am730 ・ 22 小時前
全運會暨殘特奧會建築裝置設計比賽公布得獎作品 陳國基：見證運動員拼搏精神
【Now新聞台】第十五屆全運會暨殘特奧會建築裝置設計比賽公布得獎作品。 其中一項作品名為「一步一腳印」，在啟德車站廣場兩端設立一個六米高的運動鞋雕塑，以及一個巨型鞋印組合，象徵踏實、堅忍不屈的運動員精神，鞋底刻有「同心」二字，象徵三地同心協力舉辦全運會。另一項得獎作品名為「光•花•聚」，三根同根生長的不鏽鋼主幹，生長出代表廣東省的木棉花、香港特區的洋紫荊，以及澳門特區的蓮花，象徵三地緊密連繫，攜手共榮。活動由馬會撥款支持，馬會是今次全運會香港賽區唯一合作伙伴。他們表示，積極在社區推廣全運會，營造熾熱全運氣氛。出席頒獎典禮的政務司司長陳國基則表示，相信建築裝置會為市民及遊客帶來新體驗。政務司司長陳國基：「比賽體現文化、體育及旅遊的結合，香港作為國際文化交流樞紐，我們相信兩組得獎建築裝置，能夠為市民及遊客帶來新的體驗，共同見證香港首次承辦全運會這個歷史時刻，很快就能在全運會舞台上目睹運動員的堅持拼搏及團隊精神，香港要向前邁進，團隊精神也很重要。」馬會副主席黃嘉純：「優勝作品結合體育、藝術及社區三大元素，成為全運會香港賽區標誌性打卡點，展現香港多元創新活力。馬會很高興能夠支持這項比賽及得獎的now.com 新聞 ・ 20 小時前
拿度來港到訪亞洲首間拿度網球中心
【Now新聞台】網球名宿拿度日前來港參觀他聯合創立的亞洲首間拿度網球中心。22項大滿貫得主拿度參觀網球場和戶外健身區，與教練團隊交流，又親身試玩高爾夫球設施。香港高爾夫球及網球學院與西班牙拿度網球學校合作，於2022年成立亞洲首間拿度網球中心，為香港及亞洲球員提供國際級訓練。 #要聞now.com 新聞 ・ 7 小時前
唐綺陽狂瘦26公斤，從2XL瘦回S號女神！公開「4大瘦身關鍵」：不挨餓也能越吃越瘦！
第1招：戒糖飲料，氣色亮、體重掉更快唐綺陽坦言，過去最難戒的不是炸雞，而是含糖飲料。她在醫師建議下全面改喝無糖綠茶與氣泡水，連續一週就感覺精神變好、皮膚更透亮。她笑說：「戒糖後體重才真的穩定下來！」第2招：減少精緻澱粉，吃飽也能瘦「減肥最重要的就是管好嘴！...styletc ・ 1 天前
艾卡拿斯巴黎大師賽爆冷下馬
【Now Sports】世界排名第1球手艾卡拿斯在巴黎大師賽受挫於英國球手羅利，令人失望地次圈出局。艾卡拿斯（Carlos Alcaraz）在這場周二上演的次圈比賽，先贏一盤6:4，他全場有5次破發機會，卻只能把握一次，之後連輸兩盤3:6及4:6，以盤數1:2落敗。艾卡拿斯延續贏不了這個賽事的走勢。這還不止，如今他提早下馬，只要勁敵冼拿在這個賽事掄元，世界排名第1位置就會易主。「我實在為自己這天的水準感到失望。我原本有一個清楚的概念，一切目標明確，但即使是所贏得的第1盤，我感覺自己本來可以做得更多。」艾卡拿斯賽後說：「我必須讚揚Cam（羅利），他今天的表現實在出色，一場穩健的比賽，我認為這是（勝負）關鍵所在。」now.com 體育 ・ 9 小時前
專訪｜試當真「元祖」阿慈 甘願當下把為成就作品 不捨告別：我冇諗過咁快
YouTube頻道試當真於前日（26日）5周年時刻正式結束營運，但告別前的《墨魚遊戲2》、「《試當真》官方正式結局」直播等均引起重大迴響。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前