湯澤山79歲採菇婦遺體！ 秋田12死54傷紅燈內幕！

湯澤山區的採菇悲劇

11月3日早上，湯澤市川津良町山區，一名市政工作人員巡山發現後藤清代倒地，臉部腹部傷重已亡，身上咬痕爪印滿布疑熊襲。秋田縣警調查，她2日早上告訴家人「去山上採菇」後失蹤，家人報警搜尋一夜無果。

NHK東北報導，傷口符合熊類攻擊，附近10月已捕獲一頭，暖化讓森林果實少熊下山頻繁，湯澤山區農田環繞易誘食。

家人後來哭訴：「她愛採菇，這季節最開心，沒想到…」幸好無其他傷亡，警方增巡邏設陷阱。這種午前悲傷，總讓人覺得秋山多點小心。🪓

秋田自衛隊後勤的緊急應對

熊害連環，秋田知事鈴木健太28日親訪東京防衛省求援，小泉進次郎防衛相當天點頭：「危機狀態」，陸自聯絡員當天午後抵縣廳調整，預計後勤支援如運箱わな、移除屍體挖坑。

朝日新聞報導，自衛隊無射熊權限，專注運輸和人手短缺輔助，鈴木強調：「市町村疲弊極限，熊不只山區連市街闖。」

東北廣播指出，10月全縣4154件目擊創單月最壞，東成瀬村役場24日4人襲1死3重傷，湯澤後藤案是第3死。東北議員宇佐見康人X回擊：「安全優先，支援獵友！」這種應對，這連環總讓人感慨：紅葉美，熊更猛。🛡

Kumadas地圖的紅色警戒潮

熊害紅燈，秋田的Kumadas熊出沒地圖10月新增5k用戶紅翻天！東北廣播報導，這APP即時標紅熊目擊傷害足跡，投稿功能讓市民上傳經緯度數量母子單獨，10月8044件目擊6倍去年。

東洋經濟分析，暖化森林食物短熊下山變常態，Kumadas從投稿到警報反應快，遊客外縣人用得多：「出差先查Kumadas，愈看愈怕。」全國熊地圖如朝日新聞彙整東北關東中部紅點，東北高危秋田岩手青森宮城福島。

網友在X吐槽：「Kumadas紅到刺眼，紅葉季變紅熊季？」這種紅潮，這警示總讓危機變成必備APP。📱

網友的驚喜與自嘲潮

事件一爆，X和LIHKG熱鬧翻！台灣網友po：「湯澤山熊襲採菇婦，自衛隊運わな來救！」香港讀者笑：「秋田12死，自衛隊當獵人？」有人怒：「暖化推波，行動起來！」；

有人萌：「Kumadas投稿熊寶，可愛怕怕。」秋田縣議員宇佐見康人X回擊：「安全第一，支持自衛隊！」湯澤農林課無暇受訪，忙處理熊案。這潮，這風暴總讓人覺得：熊出沒，網紅無敵。🌪

