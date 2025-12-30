《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅
湯鍋食譜│韓國「一隻雞」湯鍋 自家製作雞嫩湯甜無難度
天氣終於冷起來，一個熱辣辣的雞煲便最好不過，可以試試換口味，來個韓式「一隻雞」湯鍋，即睇Yahoo食譜：
天氣終於冷起來，一個熱辣辣的雞煲便最好不過。不過辣雞煲不是人人都受得了，可以試試換口味，來個韓式「一隻雞」湯鍋（닭한마리, Dak hanmari）。「一隻雞是」一道經典的韓式料理，特色是將整隻雞加入蔥、蒜、馬鈴薯、年糕等食材，邊煮邊吃，湯味清鮮，大人小孩也適合食用。如果能吃辣的，配上韓式辣沾醬來點雞便更暖胃，即睇如何製作韓國「一隻雞」湯鍋：
「一隻雞」湯鍋（3人份量）
烹煮時間：50分鐘
材料：
雞1隻(約1.5斤)
薯仔3個
冬菇2隻（浸軟留水）
大葱1條
薑5片
洋葱半個
水2公升
鹽2茶匙
粗鹽1湯匙
白胡椒粒1湯匙
蒜頭6瓣
配菜：
大白菜半個
本菇半包
年糕片12片
韭菜1小把
青葱2棵
紅椒絲少許(裝飾)
沾醬：
蒜蓉2茶匙
薑1片
葱1條
韓辣醬1茶匙
芥末1茶匙
生抽2湯匙
雞湯汁1湯匙
糼辣椒粉半茶匙
做法
文、攝：謝翠玲
