湯鍋食譜│韓國「一隻雞」湯鍋 自家製作雞嫩湯甜無難度

2025年來到尾聲，香港樓市在經過一段長時間的調整後，開始顯示出回升的跡象。隨着息口見頂、全面撤辣以及專才輸入等因素的推動，市場氣氛逐漸改善。展望2026年，雖然各大地產代理、測量師行及發展商在升幅預測上仍有差異，但方向卻相當一致，普遍認為樓市將穩中向好，價格與租金同步上升。本文將綜合中原、美聯、利嘉閣、香港置業、萊坊、仲量聯行、花旗等多家權威機構的觀點，深入分析2026年香港樓市的機遇與挑戰。閱讀更多：2025樓市回顧｜樓價觸底回升4% 四招教你反圍標施永青睇好樓市連升6年 旗下基金斥4,746萬掃3伙西九龍豪宅一、2026樓價展望：代理樂觀，外資保守對於2026年的樓價走勢，市場一致認為低潮已過，不過在升幅預期上仍存在分歧，有人看好大幅回升，也有人認為只會緩步上升。 中原預計最進取 明年樓價升幅達15%以中原、美聯及香港置業為代表的主要地產代理，對2026年樓市抱有高度信心，預測樓價全年可錄得一成至一成半的升幅。中原地產最為進取，認為受惠於美元貶值、減息、租金上升、經濟復甦等利好因素，明年樓價升幅可達15%。美聯物業同樣看好，預期升幅介乎一成至一成半，並特別看好換樓需求。他們指出「

28Hse.com ・ 14 小時前