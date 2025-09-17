溏心蛋做法｜日式醬油半熟流心溏心蛋！零失敗烚蛋煮多久？原來有2個秘訣

半熟流心的溏心蛋是不能抗拒的誘惑。注意溏心跟糖心是有分別的，溏心意思是流心，如蛋煮半熟，蛋黃仍不凝固，稱為「溏心蛋」；糖心則是內裡是甜的。要想做到好吃的溏心滷蛋其實不難，關鍵就是：1.把握時間，水滾後要收細火計時；2.烚好便要即時過冷河讓其降溫，再用已放涼的滷水中浸泡，做好的蛋才入味又不老。即睇Yahoo Food製作日式醬油溏心蛋做法：

日式醬油溏心蛋（4人份量）

烹煮時間：15分鐘

材料

雞蛋4隻

櫻花蝦少許

日本醬油40毫升

味醂40毫升

水120毫升

做法

1. 先煮滷水汁，把醬油、味醂和水煮滾，放至不燙手的溫度，備用。

2. 雞蛋放室溫，冷水落鍋，水滾後收中細火煮5分半鐘。取出，放入冷水中沖泡至不燙。用刀背敲碎蛋殼，剝殼。

3. 把滷水汁放入密實袋中，加入雞蛋，滷四小時至入味，切開，放櫻花蝦裝飾。

