溏心蛋食譜｜溏心醉蛋做法
去食上海菜時成日食到溏心醉蛋，但係自己整永遠都會太熟唔好食？今次醒你整溏心蛋嘅秘技，配埋花雕汁浸一晚，簡單又易整，輕鬆複製上海菜館嘅滋味！
製作時間: 1小時以上
份量人數: 3-4人
食材
雞蛋 Egg 16隻/pcs
陳年花雕 Haudiao 適量（需浸過蛋）/
魚露 Fish sauce 1湯匙/tbsp
作法:
1 ：
雞蛋放入冷水內開火煲至水滾 Put in eggs into a bowl of water and bring to a boil.
2 ：
水滾後3分半鐘熄火 Start calculate when water is boiling. Heat the eggs for 3.5 minutes.
3 ：
取出放入冷水內泡浸 Put the boiled eggs into a bowl of ice water for cooling down.
4 ：
待完全冷卻後剝殼後備用 Then remove shell.
5 ：
陳年花雕加入一湯匙魚露 Add fish sauce into Haudiao.
6 ：
再放入雞蛋 And eggs.
7 ：
放入雪櫃浸24小時後即可食用 Refrigerated for 24 hours.
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/53788
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
