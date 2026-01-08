溏心蛋食譜｜溏心醉蛋做法

去食上海菜時成日食到溏心醉蛋，但係自己整永遠都會太熟唔好食？今次醒你整溏心蛋嘅秘技，配埋花雕汁浸一晚，簡單又易整，輕鬆複製上海菜館嘅滋味！

製作時間: 1小時以上

份量人數: 3-4人



食材

雞蛋 Egg 16隻/pcs

陳年花雕 Haudiao 適量（需浸過蛋）/

魚露 Fish sauce 1湯匙/tbsp





作法:

1 ：



雞蛋放入冷水內開火煲至水滾 Put in eggs into a bowl of water and bring to a boil.

2 ：

水滾後3分半鐘熄火 Start calculate when water is boiling. Heat the eggs for 3.5 minutes.

3 ：

取出放入冷水內泡浸 Put the boiled eggs into a bowl of ice water for cooling down.

4 ：

待完全冷卻後剝殼後備用 Then remove shell.

5 ：

陳年花雕加入一湯匙魚露 Add fish sauce into Haudiao.

6 ：

再放入雞蛋 And eggs.

7 ：

放入雪櫃浸24小時後即可食用 Refrigerated for 24 hours.

