準新人結婚前該懂的5個鑽戒挑選守則！跟着挑求婚戒指才不會後悔

▲ ELLE.com.hk

「為什麼總是找不到合適的求婚戒指呢？」相信很多準備求婚的男士都曾在心中這樣吶喊過。畢竟，婚戒的品牌及款式百百種，在挑選的過程中，只會越看越眼花撩亂。而挑選求婚戒指之所以如此重要，是因為它代表的是兩人之間不朽愛情的象徵；為了讓每個人都能挑選到適合自己的鑽戒、並且不會後悔自己所做的選擇，ELLE編輯就整理了5個挑選求婚戒指的實用守則！

▲ ELLE.com.hk

不要一味跟隨流行

首先，正在為挑選婚戒苦惱的朋友們，千萬不要一味地跟隨流行！不管你們的婚戒是要選擇知名品牌、設計師訂製、或是古董店挖到的珍寶，都要記得傾聽自己內心的聲音。

▲ ELLE.com.hk

畢竟，戒指是兩個人愛情的象徵，因此雙方都喜歡比起流行或有名更加重要，不是名人戴過的婚戒，就一定適合你們兩個的愛情。

▲ ELLE.com.hk

不要被所謂的「4C 評等標準」所綁架

「4C」其實是鑽石品質評等的四項基準，其中包括：淨度（Clarity）、色度（Color）、切割（Cut）、卡數（Carat）這四個要素；而之所以被簡稱為「4C」則是因為，這四項評等標準的英文單字都是以C為開頭，因此才如此稱呼。

▲ ELLE.com.hk

雖然這是評斷鑽石的國際準則，但千萬不要被這個評等機制所綁架，畢竟鑽石不是越貴就代表感情越堅貞（更重要是符合雙方需求），還得要衡量自身的經濟能力及各方條件。

▲ ELLE.com.hk

適合彼此預算很重要

雖說哪個女生不希望擁有超大顆的鑽戒，但是鑽石的大小並不能當成兩人愛情的基準，千萬不要為了挑選婚戒而傷了兩人感情，適合預算非常重要。

▲ ELLE.com.hk

如果覺得知名品牌的婚戒超過預算，也可以找值得信賴的寶石供應商及工匠，讓專業人士為你們打造一對獨一無二、又不會過於奢侈的鑽戒。

▲ ELLE.com.hk

「古董珠寶」也能擁有新生命

如果你們的父母或祖父母將他們的婚戒或珠寶傳承給你，那其實非常推薦可以找一個值得信賴、評價良好的珠寶工匠，幫你們以舊珠寶為基礎再次加工，並重新設計出全新的婚戒。

▲ ELLE.com.hk

而且這樣的婚戒比起全新購入的更有意義，它承載的不僅是兩人之間的愛情，還有上一輩父母或祖父母的疼惜與愛護。

▲ ELLE.com.hk

挑選自己真正屬意的求婚戒指

講了這麼多建議後，還是要提醒各位遵循自己內心的想法，因為沒有任何全然正確的婚戒挑選標準，唯有即將互許終生的兩人真正喜歡、快樂才重要！

挑選自己真正喜歡及適合的，永遠都不會錯，不論是婚戒或另外一半都是如此。

推薦閱讀:

➤ 揀婚戒指南！準新人要知的2020年6大結婚戒指潮流

➤ Orlando Bloom求婚成功！Katy Perry的訂婚戒指有多厲害？

➤ 153萬港元的梯方形鑽戒！28歲Jennifer Lawrence公開圈外男友送的訂婚戒指







Follow us on:

Facebook: elleOnlineHK

Instagram: @ellehongkong

YouTube: ELLETVHK





