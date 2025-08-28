男子認姦未成年自閉繼女 事主母求情隻字不提女兒
準新人結婚前該懂的5個鑽戒挑選守則！跟着挑求婚戒指才不會後悔
「為什麼總是找不到合適的求婚戒指呢？」相信很多準備求婚的男士都曾在心中這樣吶喊過。畢竟，婚戒的品牌及款式百百種，在挑選的過程中，只會越看越眼花撩亂。而挑選求婚戒指之所以如此重要，是因為它代表的是兩人之間不朽愛情的象徵；為了讓每個人都能挑選到適合自己的鑽戒、並且不會後悔自己所做的選擇，ELLE編輯就整理了5個挑選求婚戒指的實用守則！
不要一味跟隨流行
首先，正在為挑選婚戒苦惱的朋友們，千萬不要一味地跟隨流行！不管你們的婚戒是要選擇知名品牌、設計師訂製、或是古董店挖到的珍寶，都要記得傾聽自己內心的聲音。
畢竟，戒指是兩個人愛情的象徵，因此雙方都喜歡比起流行或有名更加重要，不是名人戴過的婚戒，就一定適合你們兩個的愛情。
不要被所謂的「4C 評等標準」所綁架
「4C」其實是鑽石品質評等的四項基準，其中包括：淨度（Clarity）、色度（Color）、切割（Cut）、卡數（Carat）這四個要素；而之所以被簡稱為「4C」則是因為，這四項評等標準的英文單字都是以C為開頭，因此才如此稱呼。
雖然這是評斷鑽石的國際準則，但千萬不要被這個評等機制所綁架，畢竟鑽石不是越貴就代表感情越堅貞（更重要是符合雙方需求），還得要衡量自身的經濟能力及各方條件。
適合彼此預算很重要
雖說哪個女生不希望擁有超大顆的鑽戒，但是鑽石的大小並不能當成兩人愛情的基準，千萬不要為了挑選婚戒而傷了兩人感情，適合預算非常重要。
如果覺得知名品牌的婚戒超過預算，也可以找值得信賴的寶石供應商及工匠，讓專業人士為你們打造一對獨一無二、又不會過於奢侈的鑽戒。
「古董珠寶」也能擁有新生命
如果你們的父母或祖父母將他們的婚戒或珠寶傳承給你，那其實非常推薦可以找一個值得信賴、評價良好的珠寶工匠，幫你們以舊珠寶為基礎再次加工，並重新設計出全新的婚戒。
而且這樣的婚戒比起全新購入的更有意義，它承載的不僅是兩人之間的愛情，還有上一輩父母或祖父母的疼惜與愛護。
挑選自己真正屬意的求婚戒指
講了這麼多建議後，還是要提醒各位遵循自己內心的想法，因為沒有任何全然正確的婚戒挑選標準，唯有即將互許終生的兩人真正喜歡、快樂才重要！
挑選自己真正喜歡及適合的，永遠都不會錯，不論是婚戒或另外一半都是如此。
推薦閱讀:
➤ Orlando Bloom求婚成功！Katy Perry的訂婚戒指有多厲害？
➤ 153萬港元的梯方形鑽戒！28歲Jennifer Lawrence公開圈外男友送的訂婚戒指
Follow us on:
Facebook: elleOnlineHK
Instagram: @ellehongkong
YouTube: ELLETVHK
其他人也在看
2025下半年鞋圈爆款速報！PUMA x ROSÉ聯名鞋直接手刀搶、高級感NB204L缺貨預感
朴彩英操刀設計！PUMA x ROSÉ 聯名系列ROSÉ設計款來了！伴隨玫瑰花瓣層層綻放，承載著 ROSÉ 對風格與自我表達的詮釋。PUMA 攜手全球代言人 ROSÉ，推出她親自操刀設計美學—PUMA x ROSÉ 聯名系列，宛若綻放的玫瑰，ROSÉ 以她細膩的溫柔與巧思，...styletc ・ 6 小時前
驅鬼還是攪鬼？「田宅官」有異色、眼神空洞靈體跟身？破解玄學老千騙財技倆
媒體不時流傳玄學老千騙財的新聞，條「橋」又離奇地舊，不過又有人受。 這些事件，往往儀式感十足，先由助手吹噓一番，然後有各式奇怪道具及儀式，最後埋門一腳，老千就說你有靈體跟身、必須斥鉅資超渡，而且好像買冰鮮雞一般、逐隻計！有些媒體，為了吸睛，全力配合吹捧，把沒有的事以編劇手法說成真的一樣，還捕風捉影地拍攝一番，製造氣氛詭異的場景，說好鬼的故事。 天下老千所用的「鬼橋」，主要有二：就如美國股神畢菲特透露的股巿致勝要訣，即善用貪婪和恐懼。玄學老千也深諳此中妙用，說可以用甚麼「五鬼運財」的方法為你增財；或說你有冤親債主纏身、必須「滅甩」。 受害者都是普通巿民，有時不發達無所謂，但聽說有鬼跟身，就會毛骨悚然。 針對這些可能的Scams，我們要清醒地考慮：這「靈媒」是否真看到靈體、還是自己老作？ 我們千萬不要盲目相信來說有鬼的人。是否真有奇事，其實可以從幾方面分析： 一、有些先人因留戀世間、或太記掛親人，死後沒有去投胎，只跟住自己愛的人，就這樣困在一個不屬於他們的空間。在這情況下被跟的人都會感覺到，而且自己臉上會有一層青青藍藍暗暗的霧氣，特別會在面上「田宅官」浮現，「田宅官」是眉與眼之間的部位，即ETNet ・ 11 小時前
節目秀20萬羽毛裝！陳孟賢遭問：是剉冰嗎
[NOWnews今日新聞]藝人陳孟賢近日上中視招牌外景綜藝《飢餓遊戲》，帶來令人目不轉睛的20萬彩色羽毛造型亮相，瞬間成為全場焦點。蔡黃汝看到後眼花問：「那是剉冰嗎？」讓現場笑聲不斷。陳孟賢為了宣傳自...今日新聞 娛樂 ・ 21 小時前
2025讓人最心動唇膏色選公開！瘦子放話要包色送老婆，詹子萱愛焦糖裸杏色、「史艾瑪」林廷憶剪短髮擦蜜桃裸粉更有型
自1953年《迪奧藍星唇膏》誕生以來，已成為永恆經典的代名詞，七十多年來持續風靡全球。2025年，在迪奧全球彩妝創意形象總監 Peter Philips引領下，全新《迪奧巨星持色唇膏》閃耀登場！從質地、妝效、色彩到管身設計全面革新，8款巨星色選，涵蓋紅毯玫瑰色調、巨星裸色調以及...styletc ・ 1 天前
四成基層家庭食物支出佔總開支逾四成 近五成人為省錢買少些
本港7月通脹率為1%，升幅較上月收窄，但市民普遍有感食物價格「高貴」，有調查發現，四成受訪家庭食物開支佔整體開支逾四成；約五成會減少購買食物頻率和數量。近八成人指價格是選擇食品時最看重的因素，重要性遠超食物營養價值。負責調查的組織促請政府、商界及社福界協作，推行營養食物券、設立超市惜食專區及深化賦能烹飪及飲食教育；從根am730 ・ 1 天前
20+女生「真愛精華」Top 3！黛珂小紫瓶、資生堂小紅瓶、克蘭詩黃金雙萃妳選誰？
黛珂小紫瓶：一滴把修護打滿，前導力也很給力小紫瓶會紅不是沒原因，它靠的就是黛珂獨家的「超微導美肌晶球」技術！每滴精華裡都藏著上兆顆微米晶球，能快速鑽進角質層，把修護能量一點一點釋放出來，讓肌膚不只短暫透亮，而是從乾燥、暗沉到彈力下滑、細紋、毛孔粗大都能逐...styletc ・ 5 小時前
【7-11】買高蛋白飲品、鮮牛奶、豆漿、常溫奶、乳酪及乳酪飲品滿$100即享75折（28/08-30/08）
由今日開始一連三日 (8月28-30日) ，到7-Eleven買高蛋白飲品、鮮牛奶、豆漿、常溫奶、乳酪及乳酪飲品滿$100即享 75折優惠，俾大家掃盡所有心水產品！YAHOO著數 ・ 10 小時前
藥理學家周泰廷專欄／入秋「免疫力」下滑好想睡？換季女性必備的生活保養學
夏天的高溫逐漸退去，涼爽的秋天看似舒心，但對身體而言卻是 免疫力容易下滑 的季節。早晚溫差大、氣候乾燥，加上夏季累積的熬夜、飲食不均，許多人一到秋天就開始覺得 疲倦、容易感冒、膚況黯沉。對女性來說，入秋更需要特別重視「由內而外」的調養。姊妹淘 ・ 1 天前
全能女神背後隱藏什麼驚人秘密？福原遙的演藝逆襲有什麼內幕？
嘿，你知道福原遙（Fukuhara Haruka）這號人物嗎？這位1998年8月28日出生在埼玉縣川越市的女孩，簡直是日本演藝圈的超級寶藏！🌟Japhub日本集合 ・ 1 天前
W姓女歌手被跨性別人士爆做小三 列多個線索惹網民瘋狂猜猜她是誰
由Dada及子羽擔任主持嘅網台節目《情感關注組》，受訪者以致電方式分享經歷，近日就有一名跨性別人士Phone in爆料，佢指自己原本係女性，經過手術後，現時係男性。佢表示自己同女朋友拍拖8年，期間出軌次數多達7次，出軌對象包括女模特兒、女歌手及台灣啦啦隊成員。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
泡泡瑪特LABUBU Mini版今晚10時開售 網上炒價驚見XXXX元 即睇搶購攻略(附連結)
【8月28日更新】泡泡瑪特(9992)近日正式「染藍」後股價創新高，其最新推出的Mini LABUBU盲盒系列「THE MONSTERS 心底密碼」將於今晚(28日)10時在多家線上平台開售，每款定價為95港元或79元人民幣，全套14隻售價1,330港元。香港玩家可透過泡泡瑪特香港官網參與抽籤或直接搶購，亦可am730 ・ 5 小時前
UNIQLO「繭型牛仔褲」是修臀神褲？梨形、蘋果形、沙漏形身材，官方教5大身型「牛仔褲穿搭法」
每個人身型都有不同優點，無論你是豐滿的梨形、纖細的長方形，還是曲線明顯的沙漏形，懂得選擇適合自己身型的服飾，往往比跟隨潮流更能真正展現個人風格。早前 Uniqlo 分享五大身型穿搭法，包括女生常見的五大身型以及男生主要的三大身型橢圓型，了解自己屬於那類身型，便能找出最適合個人身型的穿搭法及服飾。Yahoo Style HK ・ 12 小時前
無印良品在中國商標訴訟終極敗訴 不能用「無印良品」
據《日經》報道，日本生活雜貨企業「無印良品」的良品計劃公司在中國的業務，由於「無印良品」商標被中國當地企業率先註冊，早前向法院申請商標無效的訴訟，今年6月被中國最高人民法院駁回了再審請求，已經確定終極敗訴。Yahoo財經 ・ 1 天前
Taylor Swift要結婚了！甜曬鑽戒，Travis Kelce在夢幻花園裡求婚成功
Taylor Swift要結婚了！美國職業美式橄欖球運動員Travis Kelce，在夢幻花園裡向Taylor求婚成功，甜蜜爆登。Yahoo Style HK ・ 1 天前
鄭佩佩新抱患乳癌病情未受控 原和玉再次眾籌醫療費唯未如理想
已故香港資深武打女星鄭佩佩，育有3女1子。孻仔原和玉喺2022年與外籍女友Andrea拉埋天窗，翌年更誕下愛情結晶品，一家三口幸福美滿。不過喺前年11月Andrea證實患上乳癌，上年曾喺網上發起眾籌醫藥費，當時好快就達標可以接受治療。不過可惜病情未有受控，癌細胞仍然擴散，現已蔓延到乳房及腋下淋巴結，所以原和玉近日再次發起眾籌，目標係5萬美金，但眾籌未如理想，4日所籌得嘅金額不足1萬美金。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Chiikawa寶寶系列比原裝更萌更犯規！9月5日本開賣，準備迎接這群可愛寶貝了嗎？
日本超人氣 IP Chiikawa 又放大招啦！全新「Chiikawa Baby」系列即將在 9 月 5 日於東京、名古屋搶先上市，全國隨後跟上！這次所有角色都變成了軟萌的嬰兒造型，戴著可愛的圍兜、裹著溫暖的小被子，萌度直接破表！Yahoo Style HK ・ 12 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 6 小時前
迷你Labubu有強勁對手？ Chiikawa「BB」、任天堂幼兒Mario殺到
泡泡瑪特Labubu 迷你版8月28日晚上在多家線上平台開售，有分析指旗下IP進入成熟收割期，加上公司執行能力強勁，未來盈利能力維持理想。之不過，熱炒的星星人、迷你Labubu，盤點市場其實有對手，原來一眾日本IP包括Chiikawa、任天堂IP已經轉為劍指幼兒市場，屆時中國小孩從小就喜愛日本IP，Labubu若不變陣，將面對激烈挑戰Yahoo財經 ・ 6 小時前
中國多家銀行警告 信用卡資金不得用於投資股票、基金等
【彭博】— 隨著散戶紛紛湧入股市，搶搭中國1萬億美元股市上漲的列車，中國多家商業銀行正加強監管使用信用卡投資股票的客戶。Bloomberg ・ 9 小時前
香港特區護照確定9月8日加價！升幅高達16.2% 即將過期建議提早續期辦理
大家今年飛了幾多轉？護照空白頁如所剩無幾的話，建議大家快去換證！政府已經確定今年9月8日起調整特區護照申請費，全上調$60，即32頁護照的費用增至$430，而48頁護照則增至$520，大家如有護照續期或申請需求，可考慮在新收費上調前進行辦理，盡慳出遊成本。Yahoo 旅遊 ・ 7 小時前