溫兆倫新片曝光重回巔峰狀態 曾封「女星殺手」情史多籮籮

【on.cc東網專訊】現年61歲的昔日無綫小生溫兆倫，90年代憑着經典劇集《義不容情》、《火玫瑰》、《老友鬼鬼》、《今生無悔》等成名，而《義》劇中「丁有康」這個人渣角色，心狠手辣，為求目的不擇手段，成為當年無綫的第一奸人，看得觀眾咬牙切齒，無綫多年來每次重播，都成功掀起煲劇潮及話題。

溫兆倫於1982參加「第一屆新秀歌唱大赛」，但15強止步，最後他被香港電台電視部製作人看中，試鏡被取錄，當時還在讀高中的他，加入電台主持兒童節目《香蕉船》，他亦曾擔任DJ工作，後來拍了無綫處境劇《城市故事》而成功「入屋」。直至1996年，溫兆倫選擇離開無綫外闖，曾到台灣及內地拍電視劇及電影，更曾推出過國語專輯，1997年更拍了第一套內地電視劇《天地情緣》。及後2001至2005年期間，他曾回巢無綫，最後一套劇集是《奪命真夫》。

廣告 廣告

溫兆倫向來異性緣不俗，圈中曾爆出幾段戀情，1984年與電台DJ李麗蕊相戀，但只維持了一年，相隔一年拍無綫劇集《城市故事》時，與女主角何美婷撻着，二人拍拖兩年又分手收場。1989年，溫兆倫的事業因為《義不容情》而再上高峰，但此時他突然跟馬來西亞富二代李美玲結婚，不過婚姻只維持了短短4年，當時溫兆倫指是女方不檢點導致二人婚姻失敗。溫兆倫在離婚前，早於1990年因為拍攝MV而認識當時的無綫小花陳梅馨，二人於溫兆倫離婚後旋即承認拍拖，不過在公開後次年便宣布分手，數年後，溫兆倫更向陳梅馨追討14萬拍拖費，二人對簿公堂，溫兆倫贏了官司，但卻輸了形象。同年，他認識助手潘燕妮，更於2002年結婚，但溫兆倫與郭羨妮拍《牛郎織女》時撻着，最後亦跟助手離婚收場。2013年，他娶了年輕20歲的內地演員趙庭，二人及後誕下一女，早年一家三口返港，溫兆倫更被拍到心廣體胖，被指中年發福。

近年，溫兆倫於內地有不少工作，除了拍網絡電影、電視劇，亦有參與綜藝節目，大展歌喉。他亦不時拍片放上社交網保持人氣，日前就拍了一條到戲院看電影的短片，片中的他戴上粗框眼鏡及帽子，明顯減磅不少的他，回復巔峰狀態，網民都留言：「你的貴族氣質依然，好棒」、「怎麼這麼年輕？」、「別玩了，快去《披荊斬棘》」。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】