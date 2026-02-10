黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
浸溫泉暗藏殺機！泡湯時要注意的8件事：硫化氫、入浴時間、補充水份等
溫泉雖能療癒身心，但若忽視潛藏的環境風險與生理極限，隨時美事變憾事。海外溫泉旅館不時發生命案，亦令不少熱愛前往台北或日本溫泉旅行的香港人關注浸溫泉的安全。Yahoo Travel整理了以下8大浸溫泉安全須知，出發前必讀！
浸溫泉要注意｜1. 警惕硫化氫隱形威脅
在硫磺泉質豐富的地區如北投或日本大湧谷，硫化氫是必須提防的「隱形殺手」。這種氣體在低濃度時有明顯的「臭雞蛋味」，但當濃度過高時，反而會麻痺人的嗅覺，令受害者在不知不覺中吸入過量毒素導致昏迷。入浴前務必檢查湯屋通風窗是否開啟，並確保抽氣扇運作正常，切勿在完全封閉的空間內浸溫泉。一旦聞到濃烈的「臭雞蛋味」，就應視為最後警告並立即撤離。在高濃度環境下，人體僅需15秒內便可能陷入昏迷，甚至引發窒息死亡。
浸溫泉要注意｜2. 避免獨自進入湯屋
不少人追求私人空間，喜歡選擇個人湯屋或私人風呂，但這亦是風險最高的地方。一旦在室內發生暈眩、滑倒或突發性心血管問題，往往因無人發現而錯過黃金救援時間。建議盡量結伴同遊，即使是使用湯屋，親友間亦應定時隔門呼喚，確保彼此神志清醒；或優先選擇設有救生員駐守的大眾池。
浸溫泉要注意｜3. 入浴時間不宜過長
浸泡溫泉並非「浸得愈久愈好」。高溫會令全身血管擴張，血液湧向體表，導致大腦供血不足而產生暈眩。專家建議每次浸泡時間應控制在10至15分鐘內，隨即上岸稍作休息，待體溫稍為回落後再繼續。總浸泡時間不建議超過1小時，以免體力過度消耗。
浸溫泉要注意｜4. 起身上岸動作要慢
許多溫泉意外發生在「離開浴池」的一瞬間。由於長期浸泡在高溫水中，血管處於擴張狀態，若起身動作太快，容易因「姿勢性低血壓」導致眼前發黑或暈厥，進而在濕滑的地面跌倒受傷。離開浴池時應緩慢起步，最好先坐在池邊適應片刻，待血液回流後再站立。
浸溫泉要注意｜5. 隨時補充足夠水分
浸溫泉過程中，人體會透過大量排汗來散熱，導致血液黏稠度增加，對心臟造成負擔。在入浴前後及休息期間，應適量飲用溫開水。需要特別提醒的是，浸泡前後嚴禁飲酒，因為酒精會加速血管擴張及心跳，極易誘發心肌梗塞或心律不正。
浸溫泉要注意｜6. 特定體質量力而為
患有心臟病、高血壓、糖尿病或曾有中風病史的人士，在浸溫泉前應先諮詢醫生意見。此外，若處於空腹、飽餐後（建議隔1小時）、劇烈運動後或感冒發燒期間，身體調節能力較差，亦不建議立即浸泡。女性生理期期間亦應避免，以防感染及體力不支。
浸溫泉要注意｜7. 先暖身後入浴守則
不要看到溫泉池就立即跳進去，劇烈的溫差變化是心臟的殺手。入池前應先進行「暖身」，利用溫泉水由手腳末端開始沖淋，讓身體慢慢適應溫度，最後才讓胸部以下的部位入水。建議先嘗試「半身浴」，待身體適應後再視乎情況浸泡至肩膀位置。
浸溫泉要注意｜8. 留意防滑及跌倒風險
溫泉意外中，「跌倒」是最高危的殺手之一。由於溫泉水含礦物質，易在石材表面形成濕滑薄膜，一旦失足頭部著地，後果不堪設想。過往不時有旅客在湯屋起步時滑倒，引發傷重不治的悲劇，所以揀選溫泉旅館時，不單要關心裝修，更要留意防滑質素。進入湯屋應先留意地面是否有防滑墊或刻紋石材，浴池邊必須有穩固扶手。除了確保場所合法，更要確認求救鈴是否設於靠近地面的位置，確保跌倒後仍能伸手觸及求援。
