泡溫泉穿衣的致命誤會：日本人為何對這行為超傻眼？

電車上大聲喧嘩的尷尬場面
去日本搭電車，千萬別把車廂當KTV！根據《Japan Today》2025年報導，日本的火車和地鐵超重視安靜文化，聊天得壓低聲音，講電話更是大忌！
有網友@tokyo_traveler在X上分享，見過外國遊客在地鐵大聲講電話，被日本乘客投以「死亡凝視」，場面超尷尬😅。想接重要來電？乖乖下車到站台講完再上車，不然小心成為全車焦點！
泡溫泉穿衣服的誤會
泡溫泉是日本旅遊的重頭戲，但香港人可能不習慣光溜溜和陌生人泡一起，總想用毛巾遮一下。問題是，毛巾碰到溫泉水會弄髒水質，超不禮貌！
《Soranews24》提到，日本有些溫泉允許穿泳裝，但得先查清楚規定。進溫泉前記得洗乾淨身體，不然當地人會覺得你把湯池當洗澡水😓。想舒舒服服泡湯，還是入鄉隨俗吧！
隨手偷拍引來的麻煩
日本人對隱私超敏感，未經同意偷拍可是大罪！《Tokyo Weekender》2024年報導，有人因在超市拍水果被店員要求刪照片，因為這可能侵犯「肖像權」或店家權益。
X上@nippon_adventure也吐槽：「有遊客拍路人上傳IG，結果被罵翻！」😰想拍照留念？先問過對方，別讓快樂旅程變成尷尬糾紛！
餐廳裡的座位爭議
在日本吃飯，別以為四個人點兩人份餐點就沒事！《The Japan Times》2025年提到，有些餐廳老闆抱怨遊客點很少卻佔大桌，讓後面排隊的人等到花兒也謝了，還影響店家收入。
X網友@foodie_japan說：「每人點一份最基本，不然老闆臉色比拉麵還難看！」😆去餐廳意思意思點點東西，大家開心又吃得飽！
隨處抽菸的禁忌雷區
日本對吸菸規矩超嚴格！根據《NHK》2025年報導，自2020年《健康增進法》上路，餐廳、辦公室等公共場所全面禁菸，吸菸只能去指定吸菸室。
@smoker_in_tokyo在X上抱怨：「在路邊抽菸被路人瞪，還被指去吸菸區！」😣想吞雲吐霧？找個合法吸菸點，別讓自己變成路人眼中的麻煩製造者！
邊走邊吃的街頭失禮
在香港邊走邊啃魚蛋串超正常，但在日本街頭吃東西可不行！《Japan Guide》2025年指出，日本人在路邊攤買了食物，會走到旁邊小巷或不擋路的地方吃，免得撞到人或弄髒街道。
X上@osaka_eats分享：「有遊客在屋台門口開吃，結果被老闆委婉請到旁邊！」😉想吃街頭小吃？學當地人找個角落慢慢享用吧！
Japhub小編有話說
日本的規矩多到讓人眼花撩亂，但這些「雷點」其實都是為了讓大家旅遊更順心！😄
小編覺得，入鄉隨俗才能玩得開心，別讓小失誤壞了旅程心情。下次去日本，你會不會更小心這些禁忌？快留言分享你的旅遊趣事吧～
