溫班亞馬復出攻下22分 馬刺險勝雷霆進NBA盃決賽

（法新社拉斯維加斯13日電） 因傷缺席12場比賽後，「法國怪物」溫班亞馬今天復出，攻下22分9籃板，為聖安東尼奧馬刺注入亟需的能量，帶領球隊以111比109險勝奧克拉荷馬雷霆，雷霆連勝紀錄止於16場，馬刺也因此挺進NBA盃決賽。

馬刺將在16日的決賽對上紐約尼克。尼克稍早以132比120擊敗奧蘭多魔術，布朗森（Jalen Brunson）飆進本季個人最高的40分，連續4場得分至少30分。尼克近期氣勢如虹，已拿下5連勝，近10戰更贏了9場。

廣告 廣告

雷霆上一次輸球是在11月5日對波特蘭拓荒者，今天賽前已創下16連勝。目前雷霆開季戰績24勝2負，僅次於2015-16球季金州勇士的25勝1負。

這也是雷霆連續第二年在NBA盃鎩羽而歸。去年他們闖進決賽，但以81比97敗給密爾瓦基公鹿。

溫班亞馬（Victor Wembanyama）受傷前本季平均可締造26.2分、12.9籃板，是全隊第一王牌。本場他以替補之姿登場，獲得主場馬刺球迷高喊「M-V-P」的歡呼迎接。

教練團基於保護理由限制他的上場時間，但這絲毫未減弱他的影響力。溫班亞馬出賽21分鐘，球隊正負值達+21。隊友瓦瑟爾（Devin Vassell）拿下23分，福克斯（De’Aaron Fox）與卡索（Stephon Castle）各貢獻22分。

雷霆方面，上季例行賽與總冠軍賽MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻下全場最高29分，霍姆葛倫（Chet Holmgren）和威廉斯（Jalen Williams）各得17分。