溫碧霞赴美國陪養子開學 順道同馬賽舊愛汪子琦見面

溫碧霞喺2000年與富商何祖光結婚，婚後一直過二人世界，直至2010年喺內地收養一名被遺棄喺火車站嘅孤兒，並為養子改名為何國倫（Xavier）。溫碧霞一直視Xavier如己出，更安排Xavier到美國升學。早前溫碧霞親赴美國見證Xavier初中畢業喺台上演講，之後Xavier返港放暑假，仲陪媽咪過生日，但就發生爸爸何祖光喺Irene生日Party上扯住Xavier衫領嘅事件。

溫碧霞生日會上，老公何祖光疑似拉住個仔嘅衫領，一度引起討論

暑假完啦，溫碧霞同老公呢期陪埋仔仔返美國開學，並且post咗多張靚相，又寫道「真的替你開心可以入到一間非常好的學校，願你未來前途似錦」。

溫碧霞同老公呢期陪埋仔仔返美國開學

除咗陪仔開學，溫碧霞仲去埋紐約觀光。曾經同馬賽傳過緋聞搞到成為新聞人物嘅內地製作人汪子琦，就喺小紅書分享同溫碧霞見面嘅片段。原來二人相識多年，汪子琦仲話好開心見到溫碧霞姐姐，對方依然美艷動人。

溫碧霞同汪子琦見面

同馬賽及富婆Laura嘅斷背三角關係轟動一時之後，汪子琦近年喺美國紐約生活，為電影作準備。汪子琦不時喺小紅書post有型打扮嘅街拍片，相信佢喺當地生活得相當充實。

汪子琦依然中性打扮

