粟米湯食譜│溫野菜金黃粟米湯 濃郁幼滑要加一樣材料

近期網上一提到溫野菜粟米湯的湯底九月話會暫停，一時間非常有Noise，更有網民狂讚「好食到癡線」咁緊要！結果現在經常都會斷貨。如果不想排隊，其實在家自製個濃郁幼滑金黃粟米湯也是不太難。將粟米加雞湯煮出基本粟米雞湯底，其實香氣已經很濃，把部份粟米粒打成蓉後回鍋，基本上已經完成大半，但這時的湯還不太濃郁，要出動最後的秘密武器，就是乾燥粟米磨成粉的粟米粉（千萬不要搞錯，不是粟粉，City'super可找到），用這個粉來把粟米湯調成濃湯狀，香氣加乘。如果當濃湯飲，質地可以稠些，如果做火鍋湯底，加熱時可適量再加點清水或清雞湯稠稀，即睇如何製作溫野菜粟米湯：

廣告 廣告

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

溫野菜粟米湯（2人份量）

烹煮時間：50分鐘

材料：

粟米1條

粗粟米粉5湯匙

清雞湯1公升

胡椒粉少許

火鍋配料（隨喜好）

做法

1. 粟米切段，加入清雞湯中，滾起收中細火煲半小時。撈起。

2. 兩片粟米切塊，其他剝粟米粒。粟米芯再放回湯中繼續煲10分鐘後撈起。粟米粒加少許水打蓉。放回雞湯中。

3. 收細火，加入粗粟米粉拌勻成帶少許稠身，如果用作火鍋湯底，可適量加水稠稀些，加胡椒粉調味。另配火鍋配料同上。

完成品

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多零失敗食譜

祛濕食譜│赤小豆蓮子粥 微甜祛濕易消化

祛濕食譜│薏米雞肉飯 電飯煲一煲搞掂

祛濕食譜│冬瓜肉丸湯 細火慢浸肉嫩滑

米紙食譜│米紙粉果 減肥中享受點心樂趣

米紙食譜│朱古力香蕉米紙煎餅 香脆甜美有飽足感

米紙食譜│百變米紙化身韓式炒年糕 簡便版隨時煮得

湯水食譜│豆腐蘆筍羮 春天宜吃綠色蔬菜

雞食譜│紅棗雲耳蒸雞 - 春天養肝之寶紅棗最佳

蛋糕食譜│香蕉蜂蜜蛋糕 - 轉米粉焗蛋糕更輕軟

蛋食譜│虎紋蛋卷 要畫花紋原來要咁做

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？

文、攝：謝翠玲