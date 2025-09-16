10.1國慶優惠 半價看電影 免費乘電車天星小輪等
粟米湯食譜│溫野菜金黃粟米湯 濃郁幼滑要加一樣材料
近期網上大熱的溫野菜粟米湯底非常紅，結果現在經常都會斷貨。如果不想排隊，其實在家自製黃粟米湯也不太難，即睇Yahoo食譜：
近期網上一提到溫野菜粟米湯的湯底九月話會暫停，一時間非常有Noise，更有網民狂讚「好食到癡線」咁緊要！結果現在經常都會斷貨。如果不想排隊，其實在家自製個濃郁幼滑金黃粟米湯也是不太難。將粟米加雞湯煮出基本粟米雞湯底，其實香氣已經很濃，把部份粟米粒打成蓉後回鍋，基本上已經完成大半，但這時的湯還不太濃郁，要出動最後的秘密武器，就是乾燥粟米磨成粉的粟米粉（千萬不要搞錯，不是粟粉，City'super可找到），用這個粉來把粟米湯調成濃湯狀，香氣加乘。如果當濃湯飲，質地可以稠些，如果做火鍋湯底，加熱時可適量再加點清水或清雞湯稠稀，即睇如何製作溫野菜粟米湯：
溫野菜粟米湯（2人份量）
烹煮時間：50分鐘
材料：
粟米1條
粗粟米粉5湯匙
清雞湯1公升
胡椒粉少許
火鍋配料（隨喜好）
做法
文、攝：謝翠玲
