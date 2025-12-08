溫馴社區狗籠中向義工舔手感謝 手術後急尋家休養：不想再放回山上

【動物專訊】義工為社區動物進行「捕捉、絕育、放回」，但有些社區貓狗對人十分友善和信任，值得有一個家庭，不用再浪跡天涯。義工日前在美孚山頭救起了一隻子宮蓄膿的社區狗，在搬狗狗落山時，狗狗隔著籠舔義工的手，似感謝義工相救。義工Kenny表示，狗狗現時改名「翠翠」，形容翠翠性格乖巧懂事，不想她在兩星期休養完畢後放回山上，希望有願意讓她入屋。

Kenny形容，救起翠翠是一個緣份，義工在山上進行「捕捉、絕育、放回」行動，發現了子宮蓄膿需要做手術的翠翠，他說：「搬落山時，她隔住籠舔義工手，休養期間，她亦非常乖巧、懂事，無奈兩星期後放回山上，但山上面有惡人惡狗對她有攻擊性。」

他表示，希望有人願意給翠翠一個家的機會，讓翠翠脫離流浪。翠翠估計約3歲，性格溫馴，如有人願意領養她，可透過本報Facebook專頁報道所載聯絡方法，與Kenny聯絡。

溫馴社區狗日前由義工從山上救起。

狗狗已完成手術，義工盼為她找到領養家庭。

