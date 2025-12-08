宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
溫馴社區狗籠中向義工舔手感謝 手術後急尋家休養：不想再放回山上
【動物專訊】義工為社區動物進行「捕捉、絕育、放回」，但有些社區貓狗對人十分友善和信任，值得有一個家庭，不用再浪跡天涯。義工日前在美孚山頭救起了一隻子宮蓄膿的社區狗，在搬狗狗落山時，狗狗隔著籠舔義工的手，似感謝義工相救。義工Kenny表示，狗狗現時改名「翠翠」，形容翠翠性格乖巧懂事，不想她在兩星期休養完畢後放回山上，希望有願意讓她入屋。
Kenny形容，救起翠翠是一個緣份，義工在山上進行「捕捉、絕育、放回」行動，發現了子宮蓄膿需要做手術的翠翠，他說：「搬落山時，她隔住籠舔義工手，休養期間，她亦非常乖巧、懂事，無奈兩星期後放回山上，但山上面有惡人惡狗對她有攻擊性。」
他表示，希望有人願意給翠翠一個家的機會，讓翠翠脫離流浪。翠翠估計約3歲，性格溫馴，如有人願意領養她，可透過本報Facebook專頁報道所載聯絡方法，與Kenny聯絡。
The post 溫馴社區狗籠中向義工舔手感謝 手術後急尋家休養：不想再放回山上 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.
其他人也在看
何依婷女兒學行叫媽媽 意外曝光豪宅內景 豪住3千萬紅磡樓王
何依婷（Regina）於2023年與圈外男友Cedric結婚，自去年12月宣布懷孕5個月後減產，專心養胎。今年4月，何依婷分享誕下B女Rosella喜訊，升呢做靚媽。Yahoo 娛樂圈 ・ 30 分鐘前
黃日華驚爆息影 太太離世失頭號粉絲 自覺難重回巔峰：寧留好印象給觀眾
64歲黃日華於八十年代簽約TVB出道，入行45年演出過無數經典作品，其中《射鵰英雄傳》的郭靖及《天龍八部》的喬峰最為人熟知Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
赤馬紅羊劫2026到底是什麼？60年一遇，火很旺、變動大的年份要防範什麼？
近期常聽見「赤馬紅羊劫」，到底是什麼？其實是一個來自風水命理的說法，指的是丙午年（馬年，稱「赤馬」）和丁未年（羊年，稱「紅羊」）這一組年份，被視為60 年一遇、火象能量特別強、較容易出現戰爭、政局變動、天災或社會動盪的周期。Yahoo Style HK ・ 5 小時前
許紹雄女兒許惠菁撰文念亡父：好掛住你 上月閉門辦禮斥有人泄細節 新加坡男星：沒料到會令家屬感到傷害
藝人許紹雄（Benz雄）於今年10月28日因腎癌引發器官衰竭離世，享年75歲，其喪禮於上月中在大圍寶福紀念館閉門進行，但仍設有公祭讓市民弔唁，亦有安排傳媒入內致祭及簡短拍攝，但其後儀式沒有公開，不少圈中人拭淚送別。當日喪禮完結後，許紹雄女兒許惠菁會見記者，懷著哀傷心情去感謝大眾關心，以及觀眾對其爸爸的愛戴，又指會以爸爸為做榜樣，她會照顧好家人。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
蘇志威支持女兒唔做歌手創業開麵包店 笑指：少咗一個勁敵
草蜢成員蘇志威與太太劉小慧嘅家庭生活一向低調奢華，一家四口住喺飛鵝山價值半億嘅獨立屋，生活優渥。蘇志威長女蘇君蕎（Yumi）樣貌甜美Yahoo 娛樂圈 ・ 25 分鐘前
金寶湯高層失言稱產品是「窮人食品」 百年品牌陷信任危機
金寶湯副總裁疑辱罵自家產品「窮人食品」，更稱湯內雞肉屬人工製造，事件引爆公關風暴，百年品牌信心受挫。Yahoo財經 ・ 36 分鐘前
大埔宏福苑五級火｜13戶未能聯絡上 孫玉菡：不排除全戶罹難
大埔宏福苑大火發生已經逾一周，暫時共有159人死亡，31人失聯，政府早前宣布透過「一戶一社工」接觸住戶，勞工及福利局局長孫玉菡今日（7日）表示，暫時仍有13戶未能聯絡上，不排除他們全戶罹難，會繼續全力聯繫非同住的家屬。am730 ・ 20 小時前
立法會選舉・功能界別｜江旻憓無界別投票權下勝選 贏對手馬軼超逾百票 會計界黃俊碩連任失敗｜Yahoo
2025 年立法會換屆選舉，90 席當中佔 30 席的功能界別結果已經公布。最受外界關注的旅遊界功能界別議席，由巴黎奧運女子重劍金牌得主，馬會對外事務助理經理江旻憓以 131 票當選，她在未有旅遊界別投票權的情況下當選。至於他的對手，任職旅行社東主的馬軼超，就以 23 票落敗。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
諸葛紫麒否認離婚傳聞：老公冇同我講過
有讀者爆料指名媛諸葛紫麒（Marie）與老公薛嘉麟傳有意離婚，離婚原因是有第三者、前護膚品店員介入，東網記者就此事聯絡Marie，對於有關爆料，她即笑住回應：「老公冇同我講過，佢依家係我隔籬，遲啲再傾。」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
【壽司郎】12月逢星期一 指定外賣自取盛合買二送一（01/12-29/12）
凡於12月嘅所有星期一，即12月8、15、22 及29日到壽司郎，購買指定壽司郎外賣自取盛合（一人前）任選2盒，即送1盒【C・超值三文魚盛合（一人前）】！YAHOO著數 ・ 1 小時前
荷蘭經濟大臣稱接管安世半導體是有意為之 干預已奏效
中國半導體生產商聞泰科技旗下荷蘭子公司安世半導體被接管事件，引發歐洲汽車供應鏈動盪，負責相關事件的荷蘭經濟大臣Vincent Karremans表示，此舉已奏效，他在行動前有意選擇不告知歐洲盟友或美中兩國政府。外電報道，Vincent Karremans在議會辯論中受到質詢，議員們對其處理安世半導體事件的方式提出質疑。他說，「通過這項命令，我阻止了歐洲在關鍵傳統芯片上依賴非歐洲供應商，就此而言，目標已實現。」他指出，如果干預計劃提前泄露，將加速該公司的轉移；「我請求理解，我們當時時間緊迫，協調存在風險。」儘管中荷兩國政府隨後均放寬了干預措施，該公司目前仍陷入內部紛爭。Vincent Karremans表示，他正專注於解決這些問題。Vincent Karremans於9月30日接管安世半導體，他稱此舉是為了防止聞泰創始人將公司機密和生產轉移至中國。10月4日，中國政府採取報復措施，禁止出口安世半導體的芯片，其中大部分在中國封裝，結果導致歐洲汽車製造商首當其沖遭遇供應衝擊。#安世半導體 (CW)infocast ・ 4 小時前
邢慧敏晒非傳統瑜伽衫 極緻曲線晒玉背
【on.cc東網專訊】藝人邢慧敏（Sharon）有着高挑身材及白滑長腿，不時向粉絲分享生活點滴兼派福利的她，近日在社交平台釋出一輯靚相，並寫道：「現在瑜伽服都這麼好看了」，不過從相中可見，Sharon所身穿的瑜伽服並非一般的運動內衣及瑜伽褲，而是一套特別的黑色瑜東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前
天氣｜冷鋒周末橫過華南 周六顯著轉涼 下周日最低僅15度
東北季候風會在未來數日持續影響華南，明日(7日)該區天色普遍晴朗，內陸地區日夜溫差較大。而一道廣闊雲帶會在本週中期覆蓋廣東沿岸地區。天文台預測，明日氣溫介乎19至25度之間，新界再低一兩度，日間乾燥。am730 ・ 14 小時前
宏福苑五級火｜國安處拘 71 歲男子 據悉為評論人王岸然 首引用第88條 李桂華：涉助查後公開內容｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】警方國安處今（6 日）以違反《維護國家安全條例》第88條「妨害調查危害國家安全罪行」、及第 24 條「煽動意圖相關罪行」拘捕一名 71 歲男子。警務處國安處總警司李桂華表示，警方於12月2日邀請一名71歲本地男子到旺角警署，就危害國安案件協助調查，惟翌日發現，該男子在社交平台公開部分內容，相信他是有意干犯，及相關的披露，已經達致向有關人士「通風報信」的效果。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火災｜消防處處長楊恩健：宏昌閣1至2樓竹棚最先起火
【Now新聞台】消防處處長楊恩健稱，初步確認大埔宏福苑大火最先起火的位置是宏昌閣1至2樓的竹棚。 楊恩健接受內地傳媒訪問稱，已經成立專案組，初步確定起火地點的大致位置，會透過電腦模擬及視察真實環境，或建構一比一模型確認起火點；又稱當日消防員接報後5分鐘到場，外牆火勢猛烈及迅速蔓延，最大威脅是斷裂墜落的尖銳竹枝和棚架，有消防員被墜落的竹枝擊中昏迷，送院救治。#要聞now.com 新聞 ・ 23 小時前
英超話題 ｜例不虛發 沙拿受訪的藝術
沙拿一向公開說話極為謹慎而又有策略。自 2017 年從羅馬加盟以來，他每場比賽幾乎都拒絕接受場邊記者訪問。所以今次爆炸性訪問，一定是早有準備。Yahoo 體育 ・ 11 小時前
立法會選舉・地區直選｜方國珊第六度參選終勝兼成票后 陳克勤連任惟跌兩萬票 陸頌雄郭偉强轉跑道雙雙落馬｜Yahoo
2025 年立法會換屆選舉已經結束。90 席當中佔 20 席的地區直選議席結果出爐。其中在新界東南選區當中，第六次參與立法會地區直選的專業動力方國珊終於當選，得票 58,828 票，成為今屆直選「票后」。工聯會郭偉强以及陸頌雄在今屆選舉轉戰直選，分別在港島西和新界西北角逐，但都雙雙落敗，來屆無法繼續立法會議員。至於大埔宏福苑五級火所屬的新界東北選區，民建聯陳克勤和新民黨李梓敬分別以 4.16 萬票和 4.27 萬票成功連任，兩人都流失約 2 萬直選票。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
35歲允兒與21歲張員瑛AAA頒獎禮台框畫面零違和！永遠的《少時》，二代團神顏偶像Yonna超自律仙女保養大法公開
韓國娛樂頒獎盛事AAA（Asia Artist Awards，亞洲明星盛典）AAA 2025頒獎禮在台灣高雄完美落幕。現場有不少話題明星登場，成為洗版話題。當中，來自《少女時代》的允兒（Yonna）近年轉戰影視界得到不少好成績，在今次頒獎禮也奪下影后寶座。Yahoo Style HK ・ 3 小時前
立法會選舉投票率升惟人數反跌｜摩通料明年港樓價再升半成｜張寶兒愛子「袁氹氹」滿月照曝光｜12 月 8 日・Yahoo 早報
2025 年立法會換屆選舉結束。今屆投票時間提早 1 小時開始，亦押後 1 小時結束，截至下午 11 時 30 分投票結束，地方選區累計 1,317,682 人投票，投票人數少過上屆 3.3 萬人。至於累積投票率為 31.9%，超越上屆的 30.2%，這個源於選民登記人數減少逾 34 萬有關。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
網上熱話｜垃圾桶旁驚現大批銀行卡 網民料犯罪集團引人拾起使用
網民近日發現街邊的垃圾桶旁有大批信用卡，有網民認為是犯罪集團使用後，放在路邊吸引路人拾起使用，分散警力。 地上遺有疑似銀行信件 由圖片可見，垃圾桶旁有20多張、不同銀行發出的銀行卡，卡上有貼紙遮著持卡人姓名，地上亦遺有疑似銀行信件。發文者指：「垃圾桶旁邊見到大量信用卡，係咪有心放晒喺地下，定係真係抌得咁衰？am730 ・ 1 天前