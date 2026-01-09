滑板文化展覽深水埗舉行 回顧運動發展呈現香港「板仔」精神︱Yaho

【Yahoo新聞報道】由香港設計中心舉辦的《樂板——躍進滑板文化節奏》展覽正於深水埗 DX 設計館舉行。展覽回顧滑板運動的發展及展現香港滑板手的「板仔」精神，帶出滑板的其他面向：滑板不僅一項運動，更是一種文化載體和創意媒介。

展覽題為「樂板」，是以滑板運動及基礎動作「落斜板」為靈感象徵由基礎出發、層層躍進，探索滑板文化的多樣性和深度，同時體現滑板運動帶來的快樂、刺激與自由等核心精神。通過展出滑板與街頭藝術、潮流時尚、音樂及設計實踐的連結，呈現充滿活力而多元的滑板文化。

香港設計中心市場及傳訊總監莊佩佩指，期望展覽能夠啟發更多人發掘滑板文化背後的創意力量，感受設計與社區的聯繫。

展覽詳情

展期：即日起至2026年4月13日

開放時間：上午11時至下午7時（逢星期二閉館，公眾假期除外）

地點：香港設計中心九龍深水埗通州街280號DX設計館地下前館

滑板服裝注重功能性，強調抓地力、靈活度和耐用性。現今已演變成潮流服飾的重要元素，展現文化融合。

現場展板介紹滑板運動在香港以至全球的發展軌跡。

陶轆展區邀請滑板手和陶藝家合作，融合工藝和想像，以陶瓷重塑滑板轆。

參加者可在互動空間親手操縱手指滑板，模擬真實滑板滑行與花式特技，以指尖感受滑板運動的活力。

通過設計與工藝能夠將退役滑板轉化為家具、配飾等功能性物件。經再生的舊板繼續傳承滑板精神，將街頭文化帶入日常生活。

策展人之一，香港極限文化協會副主席蕭永業期望參加者能在展覽中感受到滑板本身的樂趣。