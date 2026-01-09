滑板文化展覽深水埗舉行 回顧運動發展呈現香港「板仔」精神︱Yahoo

龍鼓灘填海環評料海豚回歸 環團批評離地：兩年豚蹤無起色
【Yahoo新聞報道】由香港設計中心舉辦的《樂板——躍進滑板文化節奏》展覽正於深水埗 DX 設計館舉行。展覽回顧滑板運動的發展及展現香港滑板手的「板仔」精神，帶出滑板的其他面向：滑板不僅一項運動，更是一種文化載體和創意媒介。
展覽題為「樂板」，是以滑板運動及基礎動作「落斜板」為靈感象徵由基礎出發、層層躍進，探索滑板文化的多樣性和深度，同時體現滑板運動帶來的快樂、刺激與自由等核心精神。通過展出滑板與街頭藝術、潮流時尚、音樂及設計實踐的連結，呈現充滿活力而多元的滑板文化。
香港設計中心市場及傳訊總監莊佩佩指，期望展覽能夠啟發更多人發掘滑板文化背後的創意力量，感受設計與社區的聯繫。
展覽詳情
展期：即日起至2026年4月13日
開放時間：上午11時至下午7時（逢星期二閉館，公眾假期除外）
地點：香港設計中心九龍深水埗通州街280號DX設計館地下前館
