渣馬賽前核對跑手身份防作弊 附封路安排
滑翔傘玩家倒掛高壓電線杆 奇蹟獲救但全島一度停電(有片)
美國一名55歲男子在泰國小島玩滑翔傘，竟於半空失控撞上高壓電線杆，整個人倒掛在杆頂受困，事件更導致整座小島停電。綜合報道，事發於周一(12日)下午約2時半，當地警方接獲求助，指芭達雅外海格蘭島(Koh Larn)塔汶海灘(Tawaen Beach)附近發生滑翔傘意外。
警方趕抵現場時，發現一名55歲美籍男子仍穿戴完整滑翔傘裝備，倒掛在約10多米高的高壓電線杆頂端，傘繩死死纏住電纜，男子無法自行脫身不斷大聲呼救，情況相當驚險，許多遊客與居民聚集圍觀。由於高壓電線仍通電，為了避免觸電意外，救援人員緊急聯絡電力單位，暫時切斷格蘭島全島供電。從斷電到完成救援，前後歷時將近1小時，最終成功將男子從電線杆上安全救下。
事主腿部疑因輕微觸電導致局部燒傷
救援人員表示，該名男子腿部有多處擦傷，並疑似因輕微觸電導致局部燒傷，但他意識清楚，隨後已被送往當地醫院接受進一步治療，暫無生命危險。警方調查指出，男子持有合法滑翔傘執照，當日是從島上山頂起飛，原定降落至海灘，卻因操作失誤偏離航線釀禍。警方續指，這宗意外不僅讓全島短暫停電，也再次提醒，極限運動須作安全評估與環境風險，永遠不能掉以輕心。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/1003393/滑翔傘玩家倒掛高壓電線杆-奇蹟獲救但全島一度停電-有片-?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
「父女戀」夫婦嘉湖山莊傾離婚 七旬翁向妻淋腐液波及女友人 (更新)
今日(13日)上午約9時半，警方接獲報案，指一名老翁在天水圍嘉湖山莊會所餐廳內用酸性液體淋向一名女子。女事主面部受傷，神智清醒；其間另一名老婦受波及。am730 ・ 1 天前
何伯何太互毆案申法援同被拒 何太稱遭「黑粉」攻擊明言無錢會自辯
何伯與何太早前在屯門住所的升降機大堂打鬥，同被控蓄意傷人罪，案件今(13日)於區域法院再訊。法官陳廣池將案押後至3月17日再提訊，其間兩人續准保釋。am730 ・ 1 天前
麗城花園男子飛墮泳池 當場證實身亡
【on.cc東網專訊】荃灣有人墮樓。今晨(13日)11時02分，麗城花園一名男子由高處墮下，跌落大廈對開泳池，由保安員發現報案。救援人員接報到場，救起姓林(79歲)事主，經檢驗證實當場死亡。警員經初步調查，相信從上址一單位墮下。警員於現場有檢獲遺書，事主死因有待on.cc 東網 ・ 1 天前
荔景祖堯邨低層單位火警 70 歲老翁死亡 疑點蚊香失火︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】荔景祖堯邨發生致命火警。今日（ 14 日）中午 12 時，警方接報指祖堯邨啟謙樓一個低層單位冒煙起火，消防員到場後開喉灌救，約 18 分鐘後將火救熄，一名年約 70 多歲的男子被發現倒斃在單位內。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
青協領袖學院男職員涉闖女生房間移動內衣 恒大終止訓練營活動 青協展開紀律調查︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港青年協會與香港恒生大學於去年 12 月底，在香港青年協會領袖學院舉辦訓練營。《Yahoo新聞》獲悉，當日有男職員曾進入異性學員房間，並移動女學員的個人物品，當中包括女性內衣。女學員返回房間時撞破事件，隨即報警求助。恒大表示，當時決定即時終止活動，並已向該機構提出正式投訴。Yahoo新聞 ・ 1 天前
嘉湖山莊兩女被潑腐蝕性液體 七旬翁涉施襲後吞大量藥物昏迷 三人送院｜Yahoo
天水圍嘉湖山莊會所有兩名女子被潑腐蝕性液體受傷，一名七旬老翁被捕。Yahoo新聞 ・ 1 天前
黎智英案第二日求情｜辯方：《蘋果》高層角色有限 量刑分級應屬次一級 官押後判刑
壹傳媒創辦人黎智英早前被裁定勾結外力等 3 罪成，連同認罪 8 人，周二（13 日）在西九龍裁判法院（暫代高院）完成兩日求情，案件押後判刑。 是日主要處理 5 名前《蘋果》高層的求情，辯方強調，各人角色有限，希望法庭量刑時可考慮個人行為，指陳沛敏、林文宗、馮偉光的刑罰，應定為較輕一級，即判囚 3 至 10 年以下；楊清奇、羅偉光一方則沒提及分級。法庭線 ・ 1 天前
啟德地盤男工被水缸壓斃 勞工處發暫時停工通知書 兩年7宗吊運意外釀5死｜Yahoo
啟德一個地盤一名 33 歲巴基斯坦男工昨日（12日）被水缸擊中，送院證實不治。勞工處高度關注，即時派員到場調查，已向有關承建商發出暫時停工通知書，停止在地盤內使用流動式起重機進行吊運工作。Yahoo新聞 ・ 1 天前
土瓜灣唐樓石油氣爆炸事件 鄰居指男子自行更換石油氣樽點煙引起
【Now新聞台】土瓜灣唐樓石油氣爆炸事件，跳出窗口墮街的男子仍然危殆。鄰居指，該男子自行更換石油氣樽，之後點煙引起爆炸。鄰居謝先生：「炸成這樣了，這個鎖頭都壞了，震到個門檻都鬆了。」爆炸發生後一日，事發單位旁的住戶都受到不同程度影響。謝先生：「沒有啊，沒有電，現在沒有電。」謝先生就住在事發單位旁，指這是「一開五」的劏房，爆炸發生時他在房內，現在回想都心有餘悸。謝先生：「『呯』一大聲，我穿好衣服要出來的時候，我的房間門被破壞，卡住了，鎖頭拔不了出來，我走不了出來，出面有煙一直出來。我自己撞門一直撞，鬆了便衝出來。」另一位鄰居則稱，事發單位只有該男子居住，相信事件是不當使用石油氣所致。陳女士：「他自己說他拔了一條管，他要自己換石油氣，可能他不懂，拔了管，氣體便走出來，之後他又點煙食，房間、窗、門都關了，一點便爆炸。一向都用石油氣，因為這幢大廈都沒有煤氣，我都寫信到市建局，說這裡60多年了，好心你重建。」現場是北帝街43至45號，周一晚上近7時多人報案稱該唐樓單位爆炸傳出巨響。警方及消防接報到場，發現該男子燒傷，他清醒被送往伊利沙伯醫院。警方指事件起因有可疑，交由九龍城警區刑事調查隊跟進。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 20 小時前
土瓜灣唐樓爆炸 男住戶換石油氣疑甩喉漏氣食煙釀禍 (更新)
土瓜灣北帝街43至45號近新山道一座唐樓，昨日(12日)傍晚約6時48分有單位懷疑發生爆炸，一名42歲男子全身燒傷由高處墮下，送院搶救。機電工程署指，發現單位石油氣喉被拔出，懷疑因此引起爆炸。事發後，男事主由單位墮下，以「大」字形倒臥於大廈外的行人路上，馬路上散落玻璃碎片，一個嚴重變形的窗框及支架雜物亦跌落路面，途人見狀立即報警，救護員到場後發現事主身上有燒傷，但仍保持清醒，隨即送往伊利沙伯醫院治理。am730 ・ 1 天前
帶狗行山遭男子持石頭威嚇指罵 狗主：驚狗不代表可以傷害動物
【動物專訊】欺負動物是可恥和懦弱的行為，有狗主日前和狗狗行山，經過荃灣下花山引水道樓梯時，突然遭一名男子手持石頭對她們指罵，更誣指狗狗撲向他襲擊，狗主當即報警，但最終因見對方一把年紀而同意和解。狗主指對方的行為已經構成有意圖襲擊人和狗的罪行，希望其他狗主都要小心留意，「你可以驚狗，但不應該去傷害動物、誣蔑人和狗！」 該狗主表示，日前帶愛犬到後山行山，經樓梯落山途中，看到一名男子迎面上山，當時狗狗在她身後，但沒想到那名男子在上樓梯後突然折返，竟手執石頭懷疑想襲擊狗狗，她馬上喝止，對方舉起石頭，指著她和狗狗粗口大罵，指控狗狗撲向他襲擊。 她指狗狗根本沒有襲擊那男子，那男子身上亦沒有任何受傷，於是她報警求助，並拍攝了證據。警方到場，那男子向警員承認狗狗沒有襲擊他，聲稱拿起石頭是保護自己。 她引述警方指她沒有拍攝到那人打她，因此當誤會和解，她亦息事寧人同意和解，但她指自己只是覺得他一把年紀而放過對方，「如果我選擇不和解，我勢要起訴他告上法庭，我條片都是屬於證據之一，就算他沒有毆打我，他已經是有意圖及企圖去襲擊人、有意圖及企圖虐待動物。」 她又表示，之前行山已經不只一次見過該男子，每次都各有各行香港動物報 ・ 1 天前
黎智英案｜黎智英求情指患高血壓糖尿病等 控方指其體重仍屬肥胖
【Now新聞台】壹傳媒創辦人黎智英上月被裁定串謀勾結外國勢力和串謀發布煽動刊物罪成，連同同案其餘8名認罪被告開始求情。黎智英以患病作求情理由，控方就指他的體重仍然屬於肥胖。不斷更新｜黎智英案報道一覽黎智英、張劍虹、陳沛敏等9名被告由多架囚車押送到西九龍裁判法院。黎智英一方由資深大律師彭耀鴻作為代表，黎智英的太太李韻琴、陳沛敏丈夫鍾沛權等人亦有到庭旁廳。今次案件一共有9名被告，其中黎智英被裁定串謀勾結外國勢力，以及串謀發布煽動刊物罪成。另外的8名被告，包括6名前《蘋果日報》高層、重光團隊成員李宇軒和律師助理陳梓華，他們各承認一項串謀勾結外國勢力罪。根據國安法，干犯勾結外國勢力罪罪行重大的話，可判10年以上至終身監禁，參與程度相對較輕的亦需判3年以上、10年以下的監禁。法官起初問控方，如法庭認為本案罪行重大，是否不論各被告在案中角色都應以10年以上為量刑起點。控方就引用呂世瑜案回應，指法庭量刑需考慮被告的作為，比重多少就要由法庭酌情考慮，如果案件涉及外國元素，性質就更嚴重。控方之後先講述黎智英健康狀況供法庭參考，指黎智英22年已獲准做脫牙手術，過去曾報稱心悸。專家檢查後，無發現明顯不正常，now.com 新聞 ・ 1 天前
啟德地盤巴基斯坦男工被水缸擊中送院不治
【Now新聞台】啟德一個地盤發生工業意外，一名工人懷疑被水缸擊中，送院後證實不治。 33歲巴基斯坦工人要氧氣罩協助呼吸，由救護車送去伊利沙伯醫院。現場是啟德德高道一個地盤，下午一時許，事主在地盤吊運一個水缸時，水缸突然由高處墮下，他走避不及被擊中受傷，工友發現報警。勞工處正調查事件。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
深水埗富昌邨龜隻墮樓亡 警拘72歲男子涉殘酷對待動物
昨日(12日)傍晚6時12分，警方接獲報案，指深水埗富昌邨富韻樓對開有一隻龜懷疑從高處墮下。am730 ・ 1 天前
南韓統一教面臨瓦解 宗教界促取締 李在明認同：已對社會造成嚴重傷害｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】屢陷「政教勾結」醜聞的「統一教」（世界和平統一家庭聯合會）在南韓面臨瓦解，早前被稱為「真母」的韓鶴子涉向前總統尹錫悅夫人金建希等人行賄，正被警方立案調查。南韓多個主要宗教團體領袖近日呼籲，應取締包括統一教等「非法、異端宗教組織」，總統李在明（Lee Jae Myung）周一（12 日） 在首爾青瓦台與各代表會面時表示認同。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
土瓜灣唐樓疑石油氣爆炸 一男子燒傷墮樓
【Now新聞台】土瓜灣一個唐樓單位懷疑發生爆炸，一名男子燒傷墮樓。 該男子躺臥在行人路，窗框及支架跌落馬路，玻璃散落一地。警員及消防到單位調查，中電亦有派員上樓。事發在北帝街43至45號，晚上近7時多人報案稱，一個唐樓單位懷疑發生爆炸，傳出巨響，現場消息稱懷疑石油氣爆炸。警方及消防接報到場，發現該男子燒傷，他清醒被送往伊利沙伯醫院，臉部蓋上敷料。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
屯門兆麟苑單位起火 一男子吸入濃煙不適
【Now新聞台】屯門兆麟苑發生火警，一男子吸入濃煙不適。 網上影片見到，該單位不斷冒出白煙。下午4時許，兆麟苑翠麟閣有單位起火，消防到場派出一隊煙帽隊及動用一條喉灌救。火警中有逾200人疏散，一名男子吸入濃煙不適，在救護車上接受治理，起火原因有待調查。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
中國駐柬使館再發安全警示 籲勿貪「高薪」非法赴柬 去年近 5000 內地人被逐出境︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】太子集團創辦人陳志早前在柬埔寨被捕並移交中國受審，不過當地涉及電信網絡詐騙及相關非法活動的情況仍然嚴峻。中國駐柬埔寨使館近日再度發出安全提醒，呼籲中國公民切勿輕信他人及所謂「高薪」誘惑，避免非法入境柬埔寨，以免陷入綁架及非法拘禁等嚴重人身安全風險。Yahoo新聞 ・ 1 天前
調查：川普關稅衝擊讓裁員比例翻倍、56%憂衰退
《CNBC》周一報導，供應鏈管理協會 (ASCM) 和該媒體最新調查顯示，川普關稅衝擊擴大，供應鏈業者裁員比例從去年 4 月的 16% 倍增至 32%。65% 業者成本至少增加 10% 至 15%。鉅亨網 ・ 1 天前
青協男導師疑進入女學員房間曾移動內衣等物品 已即時終止訓練營活動
恒生大學上月底委託青年協會，在青協領袖學院舉辦領袖培訓活動，供恒大學生參加。期間有一名青協領袖學院男導師疑曾進入女學員的房間，並曾移動女學員的內衣等個人物品。女學員返回房間時撞破事件，並由學員家長報警求助。警方經初步調查後，認為案件不涉及刑事成分，列作「雜項事件」處理。am730 ・ 1 天前