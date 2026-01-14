滑翔傘玩家倒掛高壓電線杆 奇蹟獲救但全島一度停電(有片)

滑翔傘玩家倒掛高壓電線杆，奇蹟獲救但全島一度停電。(X)

美國一名55歲男子在泰國小島玩滑翔傘，竟於半空失控撞上高壓電線杆，整個人倒掛在杆頂受困，事件更導致整座小島停電。綜合報道，事發於周一(12日)下午約2時半，當地警方接獲求助，指芭達雅外海格蘭島(Koh Larn)塔汶海灘(Tawaen Beach)附近發生滑翔傘意外。

警方趕抵現場時，發現一名55歲美籍男子仍穿戴完整滑翔傘裝備，倒掛在約10多米高的高壓電線杆頂端，傘繩死死纏住電纜，男子無法自行脫身不斷大聲呼救，情況相當驚險，許多遊客與居民聚集圍觀。由於高壓電線仍通電，為了避免觸電意外，救援人員緊急聯絡電力單位，暫時切斷格蘭島全島供電。從斷電到完成救援，前後歷時將近1小時，最終成功將男子從電線杆上安全救下。

事主腿部疑因輕微觸電導致局部燒傷

救援人員表示，該名男子腿部有多處擦傷，並疑似因輕微觸電導致局部燒傷，但他意識清楚，隨後已被送往當地醫院接受進一步治療，暫無生命危險。警方調查指出，男子持有合法滑翔傘執照，當日是從島上山頂起飛，原定降落至海灘，卻因操作失誤偏離航線釀禍。警方續指，這宗意外不僅讓全島短暫停電，也再次提醒，極限運動須作安全評估與環境風險，永遠不能掉以輕心。

