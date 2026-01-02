滑雪勝地酒吧跨年惡火 瑞士忙於辨認罹難者身分

（法新社瑞士克蘭蒙丹納2日電） 瑞士阿爾卑斯山滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）一家酒吧發生大火，使得一場慶祝跨年活動變成瑞士史上最慘重悲劇之一，調查人員今天正全力辨識罹難者身份。

目前尚不清楚事發地Le Constellation酒吧起火原因，這場火災造成40人喪生、至少115人受傷，許多人傷勢嚴重。

目擊者形容現場一片驚慌混亂，人們試圖打破窗戶逃生，還有許多全身燒傷的傷者湧到街上。

瑞士警方表示，辨識所有罹難者恐需費時數日甚至數週，讓家屬及親友陷入煎熬等待。

17歲的埃萊諾（Eleonore）說：「我們試著聯絡朋友，把很多照片上傳到Instagram、Facebook等所有能找到的社群媒體，只希望能找到他們。但什麼消息都沒有，沒有任何回應。」

「連家長們也不清楚情況。」

起火當下酒吧內究竟有多少人目前仍不明朗，警方也沒有說明還有多少人下落不明。

根據克蘭蒙丹納市公所官網顯示，Le Constellation酒吧可容納300人，露台還可容納40人。

瑞士新任總統帕姆蘭（Guy Parmelin）元旦上任，他形容這場火災是「史無前例、駭人聽聞的災難」，並宣布全國降半旗5天。

他表示，當局正與罹難者家屬密切聯繫，隨時提供資訊，也和相關國家使館保持溝通。

帕姆蘭告訴媒體：「考量克蘭蒙丹納度假勝地的國際屬性，預料罹難者中應會有外國公民。」

克蘭蒙丹納當地首席檢察官皮猷（Beatrice Pilloud）表示，已大量動員資源「盡快確認罹難者身份，將遺體交還家屬」。