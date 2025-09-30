「滑雪機」瘦身神器還是智商稅？網友實測：1個半月瘦8公斤＋找回大腿縫！

collage003

最近在 IG、Threads、小紅書上掀起一波「滑雪機」熱潮，討論度超高！有人喊它是瘦身神器，靠它找回大腿縫、改善假跨寬，體態更勻稱；但也有人認為買這台不如爬樓梯、深蹲來得實在，甚至直呼是「智商稅」。那麼，滑雪機到底是什麼？真的能瘦嗎？一起來看！

滑雪機是什麼？

滑雪機（Ski Machine）是一款模擬滑雪動作的健身器材，主要透過雙腿向內夾緊、向外展開等動作，來訓練腿部內收肌、臀部與核心。因為屬於全身性的高強度有氧運動，不僅能加快心跳、提升代謝率，還能幫助燃燒卡路里，適合想要居家健身、又想雕塑體態的人。

優缺點一次看：值得入手嗎？

滑雪機的優點很明確：

•關節衝擊小，相對適合膝蓋敏感或容易受傷的人。

•阻力可調整，能依照個人體能循序漸進增加強度。

但缺點也不少：

•穩定性不高，動作協調度要求大，新手需要時間練習，姿勢不對還可能受傷。

•體積佔空間，收納不如彈力帶、啞鈴方便。

•價格偏高，入手前要先衡量使用頻率。

換句話說，如果只是三分鐘熱度，可能真的會覺得浪費錢。

網友實測：真的能瘦！

雖然有人不看好，但不少網友分享親身成果。滑雪機並不只侷限於訓練腿內側，透過不同變化動作，也能同時鍛鍊上肢與核心。小紅書上就有博主靠滑雪機一個半月瘦了 8 公斤，甚至練出腹肌，效果讓人驚艷。

以下整理幾個常見動作：

動作一：站立開合

20 次／1 組，做 2 組，有助腿內側與臀部收緊。

動作二：交替平推

20 次／1 組，做 2 組，可訓練核心與手臂協調。

動作三：屈髖側滑步

左右各 15 次／1 組，做 2 組，幫助收緊腰臀線條。

動作四：跪姿開合

20 次／1 組，做 2 組，加強大腿內側與核心穩定。

使用小提醒

雖然滑雪機對塑形有幫助，但安全操作才是關鍵。建議在器材下方鋪上防滑墊，必要時搭配護具或軟墊保護膝蓋與手肘關節。訓練時量力而為，組間休息 15-20 秒，循序漸進，避免因過度使用造成運動傷害。另外想要瘦身，飲食控制也很重要，建議搭配均衡飲食及伸展按摩，讓瘦身事半功倍。

整體來說，滑雪機的效果見仁見智。如果你喜歡有氧運動、又想在家鍛鍊全身，它確實是個好選擇；但若空間有限或預算有限，傳統的深蹲、弓步蹲、爬樓梯，其實一樣能練到腿和臀。是否值得投資，就看你的需求與使用頻率囉！

封面及內文圖片來源：小紅書@格日勒运动，MOMO

本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章