楊何蓓茵認現行評核寬鬆：僅僅合格不應獲增薪點
「滑雪機」瘦身神器還是智商稅？網友實測：1個半月瘦8公斤＋找回大腿縫！
最近在 IG、Threads、小紅書上掀起一波「滑雪機」熱潮，討論度超高！有人喊它是瘦身神器，靠它找回大腿縫、改善假跨寬，體態更勻稱；但也有人認為買這台不如爬樓梯、深蹲來得實在，甚至直呼是「智商稅」。那麼，滑雪機到底是什麼？真的能瘦嗎？一起來看！
滑雪機是什麼？
滑雪機（Ski Machine）是一款模擬滑雪動作的健身器材，主要透過雙腿向內夾緊、向外展開等動作，來訓練腿部內收肌、臀部與核心。因為屬於全身性的高強度有氧運動，不僅能加快心跳、提升代謝率，還能幫助燃燒卡路里，適合想要居家健身、又想雕塑體態的人。
優缺點一次看：值得入手嗎？
滑雪機的優點很明確：
•關節衝擊小，相對適合膝蓋敏感或容易受傷的人。
•阻力可調整，能依照個人體能循序漸進增加強度。
但缺點也不少：
•穩定性不高，動作協調度要求大，新手需要時間練習，姿勢不對還可能受傷。
•體積佔空間，收納不如彈力帶、啞鈴方便。
•價格偏高，入手前要先衡量使用頻率。
換句話說，如果只是三分鐘熱度，可能真的會覺得浪費錢。
網友實測：真的能瘦！
雖然有人不看好，但不少網友分享親身成果。滑雪機並不只侷限於訓練腿內側，透過不同變化動作，也能同時鍛鍊上肢與核心。小紅書上就有博主靠滑雪機一個半月瘦了 8 公斤，甚至練出腹肌，效果讓人驚艷。
以下整理幾個常見動作：
動作一：站立開合
20 次／1 組，做 2 組，有助腿內側與臀部收緊。
動作二：交替平推
20 次／1 組，做 2 組，可訓練核心與手臂協調。
動作三：屈髖側滑步
左右各 15 次／1 組，做 2 組，幫助收緊腰臀線條。
動作四：跪姿開合
20 次／1 組，做 2 組，加強大腿內側與核心穩定。
使用小提醒
雖然滑雪機對塑形有幫助，但安全操作才是關鍵。建議在器材下方鋪上防滑墊，必要時搭配護具或軟墊保護膝蓋與手肘關節。訓練時量力而為，組間休息 15-20 秒，循序漸進，避免因過度使用造成運動傷害。另外想要瘦身，飲食控制也很重要，建議搭配均衡飲食及伸展按摩，讓瘦身事半功倍。
整體來說，滑雪機的效果見仁見智。如果你喜歡有氧運動、又想在家鍛鍊全身，它確實是個好選擇；但若空間有限或預算有限，傳統的深蹲、弓步蹲、爬樓梯，其實一樣能練到腿和臀。是否值得投資，就看你的需求與使用頻率囉！
封面及內文圖片來源：小紅書@格日勒运动，MOMO
更多女人我最大報導
美到看不出真實年齡！50歲許路兒公開「驚人運動菜單」4招養成「無齡感」
從55→45kg超輕鬆！日本爆紅「甩甩健身操」不流汗也瘦，40、50歲中年婦女親測有效
曾國城2個月狂瘦6kg！自爆「超驚悚減肥原因」91→85kg鮪魚肚消一圈就靠2神技
本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
朱茵為「紫霞仙子」花燈亮燈 記者問邊個靚啲 尷尬笑回「唔好玩啦」
中秋臨近，有團體喺西九文化區舉辦華服嘉年華，現場仲豎立一個「香江仙子」巨型花燈燈組，由四個大型花燈組成。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
中國經營自助餐之難 打包吃回本堪稱「國技」
近日本港千海水產放題爆「肥牛」風波，有食客疑似偷藏大量海鮮肥牛引發熱議。打包事件，在內地市場相當常見，內地食客為「吃回本」，早已發展出精妙的打包技巧，其中一招便是偽裝成飲品帶走，讓餐廳防不勝防。自助餐市場規模日益龐大，單價卻愈做愈低，人均消費在100元人民幣以下多不勝數，且呈下滑趨勢，內地最便宜3元便有自助餐，但仍然面對浪費與打包挑戰，生意相當難做Yahoo財經 ・ 1 天前
金秀賢軍中寫給女友信內容曝光 證未與金賽綸交往
【on.cc東網專訊】韓國男星金秀賢今年3月被已故女星金賽綸的遺屬爆料指他於女方未成年時開始交往6年，但他澄清是在金賽綸成年後才與對方拍拖1年多，爆料令金秀賢形象跌至谷底，廣告代言亦全部被抽起，而他向金賽綸家人及爆料頻道的索償訴訟仍未正式開審。東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前
中秋好去處（持續更新）！利東街戶外綵燈會亮燈/送兔兔小夜燈+中秋杯套/萌寵市集
今年「閏六月」，中秋節來得比較晚，落在10月6日星期一，幸好翌日有補假，一眾打工仔收工後可以盡慶地賞月玩燈籠！今次Yahoo Travel為大家持續更新本地中秋好去處，傳統活動有乙巳年中秋綵燈會、嗇色園黃大仙祠中秋綵燈會、大坑舞火龍及薄扶林村舞火龍；打卡有大埔Lake House「Rossy Twilight 2025 」、灣仔藍屋花燈節、大澳搖櫓夜彩遊、利東街戶外綵燈會；追星有MIRROR成員Anson Lo及Jeremy都會出現的「My Melody ❤ Kuromi Luna Fiesta」；DIY月餅可選奇華熊貓奶皇月餅班，或8度海逸酒店的親子迷你芒果奶黃月餅工作坊；悠閒賞月行市集則有饒宗頤文化館、科學園以及青衣城「中秋Furry Market」，讓留港的各位感受濃濃的節日氣氛！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
美股初代科技七巨頭看似已過時 AI時代新的股票組合有望取而代之
華爾街最強大的股票組合科技七巨頭(Mag Seven)看起來有點過時了，給「八大巨頭」(Great Eight)讓路吧，或者「黃金十二強」(Golden Dozen)，再或者是「生成式AI十巨擘」(TenAI of GenAI)。Bloomberg ・ 1 天前
萬梓良被爆拍戲時「細佬被蛇咬」 霸氣拎煙頭應對「焫一焫佢吖」
向來予人霸氣感覺嘅萬梓良，幕前演出出盡力水，鏡頭後同樣豪邁奔放。早前李思捷同麥包、黃智賢、曹永廉3位Hey brother隊友主持youtube節目《尹李吹水》，討論圈中好戲之人，萬梓良當然榜上有名。更爆嘅係李思捷大爆萬梓良試過「細佬被蛇咬」！Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
李龍基柬埔寨登台 未婚妻Chris繼續冇影 被傳「新女」隨行 原來真係有女！
李龍基未婚妻王青霞(Chris)因違反逗留條件、管有虛假文書等罪名，被判入獄25個月。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
舒淇憑首部執導編劇作《女孩》奪最佳導演 王晶爆舒淇曾被影帝加床戲趁機抽水
舒淇日前憑首部執導編劇作品《女孩》於釜山國際電影節榮獲「釜山獎—最佳導演獎」，佢喺台上感謝各電影界前輩，以及老公馮德倫一直嘅支持與包容，又透露創作《女孩》嘅過程長達10年，戲中女主角以自己作原型創作，小時候經常被飲到爛醉嘅父親暴打，直至15歲決定離家出走；表示童年經歷留下嘅傷痕至今猶在，回想時仍會疼痛。而佢亦鼓勵所有心靈受傷嘅女孩，希望佢哋可勇敢走出傷痛。知名導演王晶近日就喺其個人YouTube頻道《王晶笑看江湖》分享舒淇初入行嘅往事，大爆舒淇曾被台灣金馬影帝柯俊雄加床戲趁機抽水。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
傳阿里斥70億元洽購銅鑼灣「港島壹號中心」半幢 涉最高13層
《香港經濟日報》引述市場消息指，阿里巴巴-W(9988.HK)斥資70億元，洽購銅鑼灣甲級商廈「港島壹號中心」最高的13層，涉及樓面面積約27萬平方呎，呎價約2.6萬元。 報道指，港島壹號中心前身為「怡東酒店」，由文華東方酒店集團持有，早年斥資50億元重建，快將入伙。AASTOCKS ・ 6 小時前
霸氣澄清豪宅珠寶還在 向佐爆欠賭債555萬
[NOWnews今日新聞]港星向佐先前被爆出在澳門賭場涉及約新台幣555萬元債務，引發「欠債不還」質疑，加上母親向太（陳嵐）近年積極投入直播帶貨，甚至開線上課程，外界盛傳「向家陷入財務危機、甚至全家破...今日新聞 娛樂 ・ 22 小時前
37歲朱晨麗大晒「男友視覺」靚相 網民：打算戴戒指嗎？
現年37歲嘅朱晨麗（Rebecca）為2011年香港小姐冠軍，佢嘅感情生活一直備受關注，前年與何廣沛緋聞劃上句號後，不時傳出與富二代史昊洺（Kenneth）秘密拍拖，不過未有承認戀情。近日，朱晨麗喺社交網站突晒疑「男友視角」嘅靚相，引起網民紛紛留言恭喜。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
16歲CORTIS忙內KEONHO被封「小車銀優」！憑高顏值出道6天即上熱搜，必知10大「新臉蛋天才」圈粉魅力
韓國怪物新人CORTIS一出道便成為熱搜話題，其中，年僅16歲的「忙內」KEONHO安乾鎬，憑藉一張零死角的帥氣臉龐攻占各大社交平台，許多網友驚呼他與「臉蛋天才」車銀優有幾分神似，更有人直言：「絕對是新一代的臉蛋天才接班人！」Yahoo Style HK ・ 8 小時前
郭少芸觀看抗戰電影《731》數度拭淚 提醒應深入了解真相：絕不能被遺忘
電影《731》以侵華日軍第七三一部隊為題材，自9月18日全球首映後，迅速掀起熱潮，10日內票房突破14億元人民幣，成為近年來票房與話題雙豐收嘅抗戰電影。近年重心轉往內地發展嘅郭少芸，日前獲邀出席於北京舉行嘅《731》首映活動，對電影深受震撼，於觀看期間數度拭淚。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
房署家訪冇人應門｜良景邨「失蹤戶主」貼告示稱工時長不穩定｜網民：「解釋即係掩飾？」
網上近日流傳一張屯門良景邨單位門外張貼的近百字告示，指鄰居告知有房署人員家訪，並請求房署職員：「如果你們再來家訪都無人，煩請在信箱留下聯絡方法，本人定當盡快回覆，謝謝」。該住戶又解釋，稱自己任職特更的士司機、工作時間非常之長且不穩定，因此無人應門。告示內容旋即地區WhatsApp及Facebook群組廣傳，掀起居民與網民熱議及懷疑，有心更指或有人長期不居住單位、濫用公屋資源。閱讀更多：月租$2,410「特快公屋」 遠眺維港煙花又近地鐵站 港女住咗兩年表示「超正」分析《施政報告2025》 ｜樓市「無加糖」？｜「長者樓換樓計劃」唔公平？｜鄒廣榮教授：考慮平衡財政收入及市民置業需求帖文在社交平台引起大量回應，多數網民對住戶以「特更」職業作為長期不在家的理由持懷疑態度，有留言質疑：「佢一個人住？」、「解釋即係掩飾？」、「點長都會返屋企沖身同瞓覺㗎」，亦有人直言應調查水電用量以釐清單位是否長期空置。另有聲音指，房署家訪如無人應門，慣常做法會在鐵閘或信箱留下通知，並要求租戶與邨主任聯絡，有人就認為單位已長時間空置：「好明顯長時間無返嚟啦。」有人更勸戶主：「自己入信去房署自首啦。」亦有網民關注該名住28Hse.com ・ 2 小時前
千海水產｜千海水產突發推4小時海鮮火鍋放題 $298起任食活蜆/海蝦/澳洲和牛
日前荃灣「千海水產」火鍋放題有顧客將肥牛、海鮮偷放入袋打算帶走，事件引發網民熱議。今日千海水產荃灣店就突發推出四小時無限任點任食海鮮火鍋放題，海鮮、熟食、甜品、啤酒統統無限追加，人均$298就可以任食澳洲和牛、乳鴿、鵝肝多士、小龍蝦、哈根達斯雪糕，仲有得任飲啤酒同梅酒！Yahoo Food ・ 1 天前
鄺潔楹仙女造型出席哥哥峇里島婚禮 奢華程度令人嘆為觀止
鄺潔楹（Judy）出生於富裕家庭，與家人同住大埔淺月灣2千呎獨立屋，不過並冇依靠家人，反而積極發展自己事業。模特兒出身嘅鄺潔楹「邦民女」形象深入民心，及後加入TVB主持《3日2夜》等多個旅遊節目受到注目，又被安排出演《新四十二章》、《羅密歐與祝英台》及《新聞女王》等劇集；亦有創立自家曲奇品牌、投資健身室，以及開創專為嬌小女生而設嘅服裝系列。近日，鄺潔楹於社交平台分享親哥哥喺峇里島舉行嘅盛大婚禮影片，婚禮極具氣派，奢華度令人嘆為觀止。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
許路兒50歲依然宛如少女！向「無齡感」美女取經身心保養，5個生活好習慣養成「逆齡」身材及顏值
50 歲許路兒美貌與身材看來如少女，「無齡感」美女的美顏習慣大公開！許路兒是台灣女星許維恩的親姊，1975 年出生的她現已 50 歲，但在社交媒體上分享的美照，看來就如少女般美得冒泡！一起來看看她的美顏習慣，一同養成「美魔女」逆生長美貌吧～Yahoo Style HK ・ 8 小時前
銀債37萬人捧場 料14手內全獲派 共認購985.2億 丁財兩旺齊創新高
利率走勢下行，政府發行的第10批銀色債券保底息率3.85厘，銀債認購反應熱烈。初步結果，總認購金額約985.2億元，認購人數約37.3萬，同創銀債發行以來新高，總認購金額較500億元的目標發行額超額認購0.97倍，最終發行額或提高至550億元。按今次認購人數粗略計算，認購14手（1手1萬元）或以下者，料可獲全數派發。信報財經新聞 ・ 13 小時前
TVB有人事變動 何小慧突退休並即時生效？ 無綫立即發聲明回應
今日有傳媒報導有指非戲劇部高級經理(綜藝)何小慧已經退休，並即時生效。 何小慧加入TVB30年 ，去年才在晚宴中拎取 「30年服務獎」Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
新消費股｜泡泡瑪特新品偷步炒熱 「星星人」新系列今晚開賣 隱藏款炒高近15倍
中國潮流玩具市場再度上演追捧炒賣現象，泡泡瑪特（9992）今晚10時發售的「星星人美味時刻系列」盲盒，尚未正式...BossMind ・ 21 小時前