Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

滑雪也要穿出高級感！10款高顏值滑雪裝備推介 4折入手Aztech Mountain羽絨外套、半價買法國滑雪及踝靴

冬季滑雪不僅是一項刺激的運動，更是一場時尚與功能兼備的挑戰。要在雪場上盡情揮灑速度與激情，合適的裝備絕對不可或缺。從舒適耐用的滑雪靴，到兼具顏值與性能的保暖防風衣物，每一件都能影響你的滑雪體驗。這次我們精選10件高顏值兼高性能的滑雪衣物與鞋履，讓你在雪場上既能保持最佳狀態，又能展現潮流風格，無論是初學者還是高手都能找到心儀的必備單品。

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

滑雪衣：

滑雪裝備1.Mackage Maika滑雪長褲

採用防水、防風且透氣的科技面料，搭配保暖內層設計，能在嚴寒環境中保持舒適與乾爽。修身的剪裁結合彈性材質，提供靈活的活動空間，讓滑雪者在雪場中自如運動。褲身設有功能性拉鍊與多口袋設計，兼顧便利性與實用性；同時以簡潔俐落的外觀展現Mackage一貫的時尚美學，使這款長褲不僅是專業滑雪的理想選擇，也能輕鬆融入冬季城市穿搭，成為兼具性能與潮流的必備單品。

Mackage Maika滑雪長褲

25折後：$1,924， 原價：$8,200

SHOP NOW

廣告 廣告

Mackage Maika滑雪長褲

滑雪裝備2.Colmar Queen滑雪長褲

採用防水、防風且透氣的科技面料與軟殼材質，能在嚴寒雪場中保持乾爽與舒適，同時具備保暖功能，並以抓絨襯裡提升溫暖感受，確保滑雪時的安全與自在。修身的設計凸顯身形線條，搭配彈性材質提供靈活度，讓滑雪者在運動中依然自如。細節上配有腰帶袢與正面摁扣拉鏈，直筒剪裁展現俐落風格，後置拉鏈開合開衩與內置踝部彈性設計則增強穿著便利性與貼合度。長款設計加上功能性拉鍊與實用口袋，並以貼花文字與品牌細節增添潮流感。

Colmar Queen滑雪長褲

4折後：$1,514， 原價：$4,264

SHOP NOW

Colmar Queen滑雪長褲

滑雪裝備3.Aztech Mountain Nell羽絨針織外套

兼具奢華與功能的高端單品，專為滑雪與城市休閒而設計。外套採用高品質羽絨填充，提供卓越的保暖效果，同時結合防風、防水的科技面料，確保在嚴寒環境中依然舒適。設計上融入針織拼接元素，讓外套在保持運動感的同時增添柔軟度與時尚氛圍，適合雪場穿著，也能輕鬆融入日常造型。

Aztech Mountain Nell羽絨針織外套

4折後：$3,469， 原價：$8,680

SHOP NOW

Aztech Mountain Nell羽絨針織外套

滑雪裝備4.Rossignol x JCC Saturn上衣

Rossignol與法國設計師Jean-Charles de Castelbajac（JCC）合作推出的Saturn上衣，是一款兼具滑雪功能與藝術美感的時尚單品。這件上衣延續JCC一貫大膽的色彩與圖像設計，以醒目的土星圖案為主題，結合 Rossignol專業滑雪服的高性能面料，具備保暖、防風與透氣特性，適合雪場運動及冬季休閒穿著。它不僅展現了滑雪服的功能性，更透過藝術化的設計打破運動服的單調印象。

Rossignol x JCC Saturn上衣

6折後：$780， 原價：$1,300

SHOP NOW

Rossignol x JCC Saturn上衣

滑雪裝備5. BOGNER Livy 滑雪背心

採用高品質鵝絨填充，提供卓越的保暖效果，同時保持輕盈舒適，適合滑雪或冬季戶外活動。設計上融入襯墊結構，搭配高領與抽繩兜帽，增強防寒性能；正面飾有雙向拉鏈，並配有品牌標誌拉鏈環，展現細節質感。無袖設計提升活動靈活度，兩側設有拉鏈口袋，方便收納必需品。下擺採用平直剪裁並配有抽繩設計，能依需求調整貼合度。這款背心既能作為雪場外套的中層保暖，也能單獨穿著。

BOGNER Livy 滑雪背心

4折後：$2,853， 原價：$7,599

SHOP NOW

BOGNER Livy 滑雪背心

滑雪靴：

滑雪裝備6. Rossignol Apres-Ski及踝靴

專為雪場休閒與城市日常而設計。鞋款以圓頭造型搭配正面綁帶，展現經典且俐落的外觀；後置提鞋環方便穿脫，提升實用性。細節上，鞋舌與後置皆飾有品牌logo貼花。橡膠鞋底提供良好的防滑與耐磨性能，確保在冰雪環境中行走的穩定性。整體設計簡潔大方，既能呼應滑雪文化的休閒氛圍，又能成為冬季造型中的亮點單品。

Rossignol Apres-Ski及踝靴

5折後：$750， 原價：$1,500

SHOP NOW

Rossignol Apres-Ski及踝靴

滑雪裝備7. Moon Boot Glance雪靴

這款雪靴以防水材質與襯墊設計打造，並搭配保暖內裡，提供出色的保暖與舒適效果，讓穿著者在寒冷天氣中依然能自在行走。靴筒延伸至小腿位置，呈現經典而俐落的線條感；蓬鬆圓潤的造型與誇張比例成為其鮮明特色，再加上亮面材質與大膽配色，賦予高度的視覺辨識度，使其成為冬季街頭造型的潮流焦點。

Moon Boot Glance雪靴

6折後：$1,178， 原價：$2,000

SHOP NOW

Moon Boot Glance雪靴

滑雪裝備8. OLANG 皮質拉鏈短靴

OLANG皮質拉鏈短靴以意大利工藝打造，選用高品質皮革呈現俐落簡潔的短靴輪廓，兼具耐用與時尚質感。鞋身設有拉鏈設計，讓穿脫更加便利，並搭配保暖內裡，確保在寒冷天氣中依然舒適自在。橡膠鞋底提供良好的防滑與耐磨性能，適合雪地或濕滑路面行走。皮質外觀與簡潔設計，能輕鬆融入日常穿搭，展現低調奢華感。

OLANG 皮質拉鏈短靴

65折後：$1,119， 原價：$1,797

SHOP NOW

OLANG 皮質拉鏈短靴

滑雪裝備9.Skechers Snow Worries綁帶靴

鞋款以柔和的粉紅色呈現，散發甜美又俐落的氛圍；正面採用綁帶開合，不僅增添造型層次，也能提升貼合度與穩定性。搭配橡膠鞋底，提供良好的防滑與耐磨性能，確保在雪地或濕滑路面上行走的安全與自在。整體設計融合實用與潮流，讓這款靴子既能滿足冬季保暖需求，也能成為日常造型中的亮點單品。

Skechers Snow Worries 綁帶靴

75折後：$1,034， 原價：$1,379

SHOP NOW

Skechers Snow Worries 綁帶靴

滑雪裝備10. Inuikii Technical Performance填充綁帶靴

這款鞋以銀色與綠色配色呈現前衛且充滿活力的風格，搭配襯墊與保暖結構，帶來舒適的穿著體驗。正面採用綁帶開合設計，提升穩定性與貼合度，並配有背面提鞋環，方便穿脫。鞋底選用抓地橡膠材質，在雪地或濕滑路面上提供優異的防滑效果。最獨特之處在於，Inuikii的所有鞋款皆由手工製作，展現精緻工藝與專屬質感。

Inuikii Technical Performance填充綁帶靴

9折後：$2,273， 原價：$2,527

SHOP NOW

Inuikii Technical Performance填充綁帶靴

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

更多相關文章：

消委會行山杖｜消委會實測19款行山杖：2款抓地力欠佳、1款有機會整傷手腕！選購耐用、防滑、易收納「行山神隊友」要睇這4點

Salomon鞋怎能錯過的行山潮鞋！認識Hoka以外，法國話題機能鞋品牌

HOKA x HAVEN聯名跑鞋登場！「機能神鞋」GORE-TEX防水款，灰啡皮革加麂皮設計太好看

Karina同款「超厚底增高鞋」出自R13！原地長高10cm，顯高穿搭靠這對「增高神鞋」

人氣返工鞋VIVAIA官網低至46折！$429起買到經典款平底鞋、防水Loafers 77折入手｜Black Friday優惠2025

Sam Edelman秋冬新鞋亮相！熱賣閃令令「網鞋」Mary Jane新出酒紅色、返工舒服平底鞋登場

行山鞋推薦2024｜推薦5款防水防滑、抓地力強勁行山鞋！Salomon熱門神鞋低至$549入手

防水返工鞋推薦｜盛夏雨季神隊友！10款防水返工鞋 顏值極高3M防水樂福鞋低至$439

不是Nike、Adidas！網友推「出國必穿１神鞋」：日本狂走２萬步完全不腳痛