跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
滑雪也要穿出高級感！10款高顏值滑雪裝備推介 4折入手Aztech Mountain羽絨外套、半價買法國滑雪及踝靴
我們特別挑選了10款兼具高顏值與卓越性能的滑雪衣物與鞋履，幫助你在雪場上保持最佳狀態，同時展現潮流風格，即睇介紹：
冬季滑雪不僅是一項刺激的運動，更是一場時尚與功能兼備的挑戰。要在雪場上盡情揮灑速度與激情，合適的裝備絕對不可或缺。從舒適耐用的滑雪靴，到兼具顏值與性能的保暖防風衣物，每一件都能影響你的滑雪體驗。這次我們精選10件高顏值兼高性能的滑雪衣物與鞋履，讓你在雪場上既能保持最佳狀態，又能展現潮流風格，無論是初學者還是高手都能找到心儀的必備單品。
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
滑雪衣：
滑雪裝備1.Mackage Maika滑雪長褲
採用防水、防風且透氣的科技面料，搭配保暖內層設計，能在嚴寒環境中保持舒適與乾爽。修身的剪裁結合彈性材質，提供靈活的活動空間，讓滑雪者在雪場中自如運動。褲身設有功能性拉鍊與多口袋設計，兼顧便利性與實用性；同時以簡潔俐落的外觀展現Mackage一貫的時尚美學，使這款長褲不僅是專業滑雪的理想選擇，也能輕鬆融入冬季城市穿搭，成為兼具性能與潮流的必備單品。
Mackage Maika滑雪長褲
25折後：$1,924，
原價：$8,200
滑雪裝備2.Colmar Queen滑雪長褲
採用防水、防風且透氣的科技面料與軟殼材質，能在嚴寒雪場中保持乾爽與舒適，同時具備保暖功能，並以抓絨襯裡提升溫暖感受，確保滑雪時的安全與自在。修身的設計凸顯身形線條，搭配彈性材質提供靈活度，讓滑雪者在運動中依然自如。細節上配有腰帶袢與正面摁扣拉鏈，直筒剪裁展現俐落風格，後置拉鏈開合開衩與內置踝部彈性設計則增強穿著便利性與貼合度。長款設計加上功能性拉鍊與實用口袋，並以貼花文字與品牌細節增添潮流感。
Colmar Queen滑雪長褲
4折後：$1,514，
原價：$4,264
滑雪裝備3.Aztech Mountain Nell羽絨針織外套
兼具奢華與功能的高端單品，專為滑雪與城市休閒而設計。外套採用高品質羽絨填充，提供卓越的保暖效果，同時結合防風、防水的科技面料，確保在嚴寒環境中依然舒適。設計上融入針織拼接元素，讓外套在保持運動感的同時增添柔軟度與時尚氛圍，適合雪場穿著，也能輕鬆融入日常造型。
Aztech Mountain Nell羽絨針織外套
4折後：$3,469，
原價：$8,680
滑雪裝備4.Rossignol x JCC Saturn上衣
Rossignol與法國設計師Jean-Charles de Castelbajac（JCC）合作推出的Saturn上衣，是一款兼具滑雪功能與藝術美感的時尚單品。這件上衣延續JCC一貫大膽的色彩與圖像設計，以醒目的土星圖案為主題，結合 Rossignol專業滑雪服的高性能面料，具備保暖、防風與透氣特性，適合雪場運動及冬季休閒穿著。它不僅展現了滑雪服的功能性，更透過藝術化的設計打破運動服的單調印象。
Rossignol x JCC Saturn上衣
6折後：$780，
原價：$1,300
滑雪裝備5. BOGNER Livy 滑雪背心
採用高品質鵝絨填充，提供卓越的保暖效果，同時保持輕盈舒適，適合滑雪或冬季戶外活動。設計上融入襯墊結構，搭配高領與抽繩兜帽，增強防寒性能；正面飾有雙向拉鏈，並配有品牌標誌拉鏈環，展現細節質感。無袖設計提升活動靈活度，兩側設有拉鏈口袋，方便收納必需品。下擺採用平直剪裁並配有抽繩設計，能依需求調整貼合度。這款背心既能作為雪場外套的中層保暖，也能單獨穿著。
BOGNER Livy 滑雪背心
4折後：$2,853，
原價：$7,599
滑雪靴：
滑雪裝備6. Rossignol Apres-Ski及踝靴
專為雪場休閒與城市日常而設計。鞋款以圓頭造型搭配正面綁帶，展現經典且俐落的外觀；後置提鞋環方便穿脫，提升實用性。細節上，鞋舌與後置皆飾有品牌logo貼花。橡膠鞋底提供良好的防滑與耐磨性能，確保在冰雪環境中行走的穩定性。整體設計簡潔大方，既能呼應滑雪文化的休閒氛圍，又能成為冬季造型中的亮點單品。
Rossignol Apres-Ski及踝靴
5折後：$750，
原價：$1,500
滑雪裝備7. Moon Boot Glance雪靴
這款雪靴以防水材質與襯墊設計打造，並搭配保暖內裡，提供出色的保暖與舒適效果，讓穿著者在寒冷天氣中依然能自在行走。靴筒延伸至小腿位置，呈現經典而俐落的線條感；蓬鬆圓潤的造型與誇張比例成為其鮮明特色，再加上亮面材質與大膽配色，賦予高度的視覺辨識度，使其成為冬季街頭造型的潮流焦點。
Moon Boot Glance雪靴
6折後：$1,178，
原價：$2,000
滑雪裝備8. OLANG 皮質拉鏈短靴
OLANG皮質拉鏈短靴以意大利工藝打造，選用高品質皮革呈現俐落簡潔的短靴輪廓，兼具耐用與時尚質感。鞋身設有拉鏈設計，讓穿脫更加便利，並搭配保暖內裡，確保在寒冷天氣中依然舒適自在。橡膠鞋底提供良好的防滑與耐磨性能，適合雪地或濕滑路面行走。皮質外觀與簡潔設計，能輕鬆融入日常穿搭，展現低調奢華感。
OLANG 皮質拉鏈短靴
65折後：$1,119，
原價：$1,797
滑雪裝備9.Skechers Snow Worries綁帶靴
鞋款以柔和的粉紅色呈現，散發甜美又俐落的氛圍；正面採用綁帶開合，不僅增添造型層次，也能提升貼合度與穩定性。搭配橡膠鞋底，提供良好的防滑與耐磨性能，確保在雪地或濕滑路面上行走的安全與自在。整體設計融合實用與潮流，讓這款靴子既能滿足冬季保暖需求，也能成為日常造型中的亮點單品。
Skechers Snow Worries 綁帶靴
75折後：$1,034，
原價：$1,379
滑雪裝備10. Inuikii Technical Performance填充綁帶靴
這款鞋以銀色與綠色配色呈現前衛且充滿活力的風格，搭配襯墊與保暖結構，帶來舒適的穿著體驗。正面採用綁帶開合設計，提升穩定性與貼合度，並配有背面提鞋環，方便穿脫。鞋底選用抓地橡膠材質，在雪地或濕滑路面上提供優異的防滑效果。最獨特之處在於，Inuikii的所有鞋款皆由手工製作，展現精緻工藝與專屬質感。
Inuikii Technical Performance填充綁帶靴
9折後：$2,273，
原價：$2,527
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
更多相關文章：
消委會行山杖｜消委會實測19款行山杖：2款抓地力欠佳、1款有機會整傷手腕！選購耐用、防滑、易收納「行山神隊友」要睇這4點
Salomon鞋怎能錯過的行山潮鞋！認識Hoka以外，法國話題機能鞋品牌
HOKA x HAVEN聯名跑鞋登場！「機能神鞋」GORE-TEX防水款，灰啡皮革加麂皮設計太好看
Karina同款「超厚底增高鞋」出自R13！原地長高10cm，顯高穿搭靠這對「增高神鞋」
人氣返工鞋VIVAIA官網低至46折！$429起買到經典款平底鞋、防水Loafers 77折入手｜Black Friday優惠2025
Sam Edelman秋冬新鞋亮相！熱賣閃令令「網鞋」Mary Jane新出酒紅色、返工舒服平底鞋登場
行山鞋推薦2024｜推薦5款防水防滑、抓地力強勁行山鞋！Salomon熱門神鞋低至$549入手
防水返工鞋推薦｜盛夏雨季神隊友！10款防水返工鞋 顏值極高3M防水樂福鞋低至$439
其他人也在看
張曼玉逛街穿搭！皮衣牛仔褲＋「BALENCIAGA托特包」，Goyard單肩包變成購物袋
向來走在自己節奏裡的張曼玉，即使只是為了聖誕節出門採買，也依然把「隨性卻有型」演繹得恰到好處。近日她分享的採買畫面中，從外套剪裁、配件選擇到手上的包款，全都藏著滿滿細節。低調的黑色托特包來自 BALE女人我最大 ・ 1 天前
旅行「333穿搭法」步驟4解析！9件單品、超狂行李收納術一次帶齊
每次出國旅行打包行李，最常見的失誤不是帶不夠，而是帶得不成系統！衣服很多，但互相搭不起來；鞋子很美，但走一整天直接報廢。近期歐美盛行的所謂「333穿搭法」之所以會被引發討論，原因很務實，因為這個公式把打包變成一套可執行的決策流程：用3件上身＋3件下身＋3雙鞋建立核心衣櫥，除了讓行李更輕，也能讓造型搭配更快，旅行中的穿搭也隨之穩定。bella儂儂 ・ 18 小時前
aespa Karina羽絨衣穿搭4招！Nike「這款」是造型關鍵
aespa成員Karina的冬季穿搭裡，羽絨衣早已跳脫單純保暖的角色，成為定義風格的重要關鍵！她近期發布在Ig的貼文中，穿著Nike與MLB的羽絨外套，從短版剪裁、俐落輪廓到街頭感十足的品牌元素，都讓整體造型在休閒與時髦之間取得完美平衡。本文整理Karina示範的4個羽絨衣穿搭技巧，一篇拆解如何把厚重單品穿得輕盈又有型！bella儂儂 ・ 18 小時前
UNIQLO買什麼不踩雷？Threads網民瘋傳秋冬必收清單 最平75折買人氣單品：極暖茄士咩T恤、寬鬆衛衣
近日，網上掀起UNIQLO秋冬必買單品的討論潮，不少款式被網民形容為「每天都想穿」、「買完後絕對會選擇包色」、「穿過一次就回不去」，甚至還有前員工親自點名的實力之選。以下為大家整理出網民嚴選的Uniqlo秋冬必買清單，每一款都時尚又保暖，絕對值得入手！Yahoo Style HK ・ 15 分鐘前
向華強爆古天樂為拍《尋秦記》一度陷入財政危機 出面尋求協助：再虧下去要睡天橋底
電影版《尋秦記》自除夕上映以來好評滿滿，電影公司於前日（6日）公布《尋秦記》喺港澳票房累計逾4,500萬，打破2024年《破•地獄》創下嘅紀錄，成為歷年香港電影及華語電影首週票房冠軍。近日，影壇大亨向華強喺社交平台公開《尋秦記》嘅幕後故事，透露主演兼監製古天樂為咗成就呢部心血之作，曾一度陷入財政危機。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
林盛斌打爛獎座 吳家樂鄧兆尊質疑自製效果 再踢爆「被撮合姻緣」女星同Bob根本唔熟
TVB《萬千星輝頒獎典禮》星期日喺澳門舉行，當晚其中一個亮點應該係獲頒最佳男主持嘅林盛斌Bob，喺得獎致詞時一時激動，將手上嘅獎座拍落頒獎台，點知獎座應聲一分為二，令全場嘩然。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
瘋傳藥房「掉錢包陷阱」 大鈔銀包跌地 網民憶述險中伏經歷
社交平台周一（6日）流傳一間本港連鎖大型藥房出現懷疑「掉錢包陷阱」，一名親歷事件的網民發帖文憶述經過，懷疑自己險些陷入「撿錢包反被誣陷偷錢」騙局，引起網民熱議及警惕。 facebook群組「紅磡黃埔社區藍圖」周一有網民發帖，稱在一間大型連鎖藥房購物時遇到可疑事件：「喺XX買藥嗰陣，將個籃放喺地上睇貨。期間一名戴口am730 ・ 1 天前
網傳香港會落雪！歐洲電腦預報「超級寒流」1月中襲港 附香港天文台官方回應
今日1月7日天文台錄得最低10.9度，創下入冬以來新低，天文台更發出霜凍警告，終於感受到香港冬天的威力！不過，近日網上流傳一張電腦預報截圖，顯示1月中旬香港將被「深藍紫色」覆蓋，氣象數值甚至低至1度，引發全城關注，難道香港真的會落雪？Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
TVB小花何依婷外地滑雪迎新年 網民錯重點：周身都係名牌
TVB小花何依婷（Regina）與圈外男友Cedric於2023年結婚，前年12月宣布懷孕5個月喜訊後專心養胎，去年4月誕下B女Rosella，升呢做靚媽，一家三口幸福美滿。何依婷前往外地滑雪迎接2026年，並喺社交網站上載靚相與網民分享。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
港鐵老翁揮拳案｜女受害人兩度萌輕生 片段瘋傳後失工作：請一定要幫我捉到個阿伯｜Yahoo
港鐵列車日前發生一宗老翁揮拳襲擊女乘客事件，據了解警方正通緝一名 60 歲中國籍男子。《Yahoo 新聞》接獲女受害人李小姐聯絡，詳述事發經過，她哭訴在社交平台 Threads 流傳的揮拳片段拍攝前，已被該名老翁揮打兩至三拳，「打到我成個人呆哂」。除了嘴唇及下顎持續痛楚，患有抑鬱症的她更深受創傷後遺，兩度萌輕生念頭，認為只有施襲者被捕才可以安心，她並聲淚俱下：「網片影到哂阿伯個樣㗎，點解拉唔到？觀濱個女仔都拉到，請大家幫吓我，請一定要幫我捉到阿伯 ⋯⋯」Yahoo新聞 ・ 1 天前
港漂退租遇「碰瓷式」驗樓 洗衣機外殼一點崩花遭索賠1萬！網民：業主靠退租發大財丨附退租攻略
近年多內地專才、高才人士來港工作並租樓生活，近日有港漂在社交平台大吐苦水，稱在退租一個馬鞍山2房單位時遭業主驗樓2小時，所有自然損耗均要賠償，索償金額高達2萬元以上，港漂對此感到震驚且無奈。28Hse.com ・ 15 小時前
有議員提「科學立法」 全場爆笑
【on.cc東網專訊】法律界議員陳曉峰關注如何落實「科學立法」和民主化；主持陳克勤遲疑片刻後，要求陳曉峰定義何謂「科學立法」，當時有其他議員發笑，兩名候選人亦當場大笑。陳曉峰解釋，「科學立法」是「過程的科學」，是國家立法中其中一個方向。on.cc 東網 ・ 21 小時前
女生參與「兼職女友」騙局判囚18月 律政司指過輕 放監前3日加刑至4年
案發時16歲女生涉與兩男合作，以「兼職女友」身份與男客人相約酒店見面後，兩男出現拍下客人裸體片及非禮片，以勒索150萬元。她原審被判入獄18個月，律政司認為刑罰過輕，今日(7日)向上訴庭要求就刑期覆核。上訴庭3名男法官彭偉昌、陳慶偉及楊家雄接納律政司申請，改判女生入獄4年。 女被告張羽妍(現約20歲，學生)，經審am730 ・ 1 天前
[深度] 特朗普悍然逮捕馬杜羅 向中國發出「一山不容二虎」信號
特朗普上周擒獲馬杜羅的行動亦是向中國國家主席習近平發出了一個明確的信號：西半球容不下另一個超級大國。Bloomberg ・ 19 小時前
網上熱話｜黃大仙地標直柱設計惹議 網民稱似直立拖板：大型偷電現場
社交平台Threads近日有黃大仙街坊發帖表示，一直對區內一處地標設計感好奇，「呢枝嘢喺黃大仙出現咗好多年，唔知係唔係扮香」。照片可見地標外形是一座直柱，鄰近沙田㘭道的巴士站，引發網民熱議。am730 ・ 1 天前
中國啟動「晶片曼哈頓計畫」專家：「三位一體」讓美國管制成廢紙
美國晶片管制持續加碼之際，中國悄悄啟動代號「晶片曼哈頓工程」的國家級人才策略－《半導體技能振興綱要 (2025-2029)》(下稱《綱要》)。這份由中國教育部、工信部、人社部聯合下發的文件，劍指半導體人才短缺痛點，計畫四年內新增 50 萬名本土化技術人才，將中國國產設備操作崗位的對外依賴度從鉅亨網 ・ 1 天前
古巨基57歲妻二胎引熱議！凍卵與試管嬰兒如何改寫高齡懷孕的可能性？徐明義教授解析：「生理年齡」不等於「卵子年齡」
2026年開春，53歲港星古巨基宣佈57歲愛妻陳韻晴順利產下二胎，這則喜訊在引發關注的同時，也讓不少高齡備孕女性開始思考：「高齡懷孕，真的可行嗎？」。姊妹淘 ・ 1 天前
權相佑與仔女分隔兩地 靠睇孫泰英頻道解思念
【on.cc東網專訊】韓國男星權相佑昨晚（7日）亮相「國民MC」劉在石主持的訪談節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，宣傳本月14日上映的新年喜劇片《我們長大了》。東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
中式糖水 = 減肥大忌？合桃露熱量竟等於1.5碗白飯！ 「這款」糖水反而有助預防骨質疏鬆？｜營養師Audrey Tam
天氣轉涼，乾咳、喉嚨乾癢、皮膚乾燥等問題紛紛出現，所以不少人會多食幾碗中式糖水來滋陰潤燥、暖身暖胃，但你知道嗎？一碗看似健康的合桃露，熱量竟等同1.5碗白飯，隨時要慢跑一小時才能抵銷…問你怕未！Yahoo Food ・ 1 天前
吳煒倫強勢力作《夜王》最新預告出爐 黃子華鄭秀文教你「坐客」尋歡
億萬票房導演吳煒倫繼《毒舌大狀》之後，執導第二部力作《夜王》強檔賀歲，與眾尋歡迎馬年，電影公司今日釋出最新預告，活色生香，紙醉金迷，黃子華、鄭秀文（Sammi）率一眾艷麗女公關王丹妮、廖子妤、楊偲泳、譚旻萱、李芯駖、林熙彤等夜夜笙歌，閃耀舞場，讓大家置身風月場中，盡享溫柔鄉。繼早前率先登場的「東日夜總會」台柱亮麗曝光後，新一組高質女公關香艷蒲頭，身材玲瓏浮凸，有前有後，極具看頭！一於盡興笑迎新歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前