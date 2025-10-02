馬斯克打造Grok版百科全書 以取代維基百科
滑鼠也有 liquid glass 和互動感？Logitech MX Master 4 全新登場
旗艦級 Logitech MX Master 系列，以高精確度和人體工學設計來佔據高階滑鼠市場，來到 AI 和追求沉浸互動感的年代，想不到也能在滑鼠上跟上這些潮流。全新 Logitech MX Master 4 加入了觸感回饋，會懂得在用戶進行操作時主動發出提示；在維持舒適握感之餘，MX Master 4 優化了按鍵佈局，甚至左、右鍵的前沿有著霧面玻璃般的透明感，與全新 macOS Tahoe 26 的 liquid glass 主題有所呼應。
當滑鼠電量不足、鼠標跨螢幕 / 裝置移動、指定 app 進行動作時，MX Master 4 會有輕微的震動提示，就如手機一樣與用戶直接互動。目前 Adobe 的 Photoshop 和 Lightroom 以及 Zoom 都支援 Logitech 的震動反饋功能，Premiere Pro 也會在稍後推出外掛件。具體來說，Adobe 修圖工具會在物件對齊、內容感知填滿、生成式填滿等情景，以震動提示用戶已經完成動作；Zoom 則是在有新訊息、舉手等時候，在 MX Master 4 發出震動提示。
另一邊廂，Logitech 同時加入 Action Ring 的全新快捷環，在電腦透過 Logi Option+ 設定好之後，就可以隨時按下拇指按鍵，於螢幕上喚出 8 個動作泡泡，並且快捷捷內容會隨著正在使用的 app 而改變，甚至可以整合第三方 AI 助手為選擇之一。Logi 做過調查，說這快捷鍵功能可以節省高達 33% 時間、高達 63% 滑鼠移動距離，是為高階用戶進一步提升生產力的亮點。
Logitech MX Master 4 產品經理詳細介紹
Logitech MX Master 4 香港發售資訊
價格：HK$999，送 1 個月 Adobe Creative Cloud
首賣期：10 月 1 日至 14 日期間，送 Verbatim PD&QC 3.0 充電器
更多內容：
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
M5 iPad Pro 實機疑似流出，256GB 基礎款也有 12GB RAM
疑似 M5 iPad Pro 的實機動手玩影片今天突然出現在了 YouTube 上，新機的外觀似乎跟 M4 iPad Pro 別無二致，但從跑分結果可以看出，即便是 256GB 的基礎款也升級了 12GB RAM。Yahoo Tech HK ・ 20 小時前
Crucial X10 Pro 便攜 SSD 破底價，低至 HK$710 購 iPhone 外錄高速儲存優選｜Amazon Prime Day 優惠 2025
正在找合適的隨身 SSD？Crucial 的 X10 Pro 目前正在 Amazon 上以歷史新低價促銷。1TB、2TB、4TB 型號分別要價 US$92、US$150 和 US$255。Yahoo Tech HK ・ 21 小時前
Sony 首支百微 GM！Sony FE 100mm F2.8 Marco GM OSS，高放大倍率 + Z 軸防震
Sony 正式推出首支百微鏡頭，Sony FE 100mm F2.8 Marco GM OSS，以 G Master 的極高畫質來展現微觀世界的百態。Yahoo Tech HK ・ 19 小時前
OpenAI 新推 Sora 短影片平台，堪稱 AI 版 TikTok
OpenAI 推出形式與 TikTok「極為類似」的社交平台 Sora，它將由 Sora 2 模型驅動，會集合 AI 生成的短影片。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
伍富橋太太Shirley節目奪獎後被樂翊榆訪問惹怒 爆喊回應：希望你可以學識道歉兩個字點樣寫
HOY TV飲食節目《領廚爭霸戰》日前播畢，伍富橋太太Shirley於節目中奪得亞軍及「最強廚神」的，樂翊榆近日受訪時曾直言「原來HOY TV是這麼公平的」，隨即惹怒Shirley。Shirley爆喊開Live，又撰文回應樂翊榆。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
UNIQLO x NEEDLES破天荒聯名！經典蝴蝶運動褲$300有找，10.31開賣必搶
在毫無預告之下，UNIQLO 突然宣佈與日本品牌 NEEDLES 推出全新聯乘系列，消息一出，立即在社交平台瘋狂洗版。Yahoo Style HK ・ 20 小時前
李根興：沒有銀行肯借錢給我！ 變招full pay出擊 望成「新舖王」
「Physically well, financially terrible.」盛匯商舖基金創辦人李根興以這金句來形容自己及旗下基金的現況，可謂非常貼切。他接受本報專訪時坦言，面對香港零售市道持續低迷，商舖價格大幅回落，基金被傳不穩，現階段「已經沒有銀行肯借錢給我」。然而，不同於其他「舖王」在逆市中投降、破產、銷聲匿跡，他表示仍然想迎難而上，計劃在艱難市況下「full pay」出擊，或許能成就撈底「新舖王」。信報財經新聞 ・ 9 小時前
何伯認向途人噴殺蟲水襲擊罪成 求情指何太已離開兼積蓄被子女「攞晒」
因接受電視台訪問、爆出與子女爭產而成為名人的77歲「何伯」，今年5月與何太在屯門港鐵兆康站與一名婦人爭執，何伯當場噴殺蟲水，令婦人需送院治理。何伯在警誡下聲稱當時被罵「過街老鼠」，因一時衝動而犯案，他今日（9月30日）在屯門裁判法院承認一項襲擊罪，獲准保釋候判。辯方求情時透露何伯最新狀況，表示何太已經離開，而何伯的積蓄遭子女「攞晒」，他目前住在老人院，現已從案中得到教訓，望能判罰款或緩刑。署理主任裁判官表明會考慮所有判刑選項，包括即時監禁，案件押後至10月21日判刑。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
34歲《單身即地獄》車炫承積極抗血癌！貪靚型男掉髮仍微笑面對，親自剃光頭正面宣告：我會克服一切，變得更強大、更溫暖
《單身即地獄》第一季參演者及「宣美御用舞者」車炫承驚爆患上血癌！憑健碩身材及舞台魅力而走紅的車炫承，親自透露 6 月因急病送院，竟被診斷出患上血癌（白血病），讓大家十分震驚！Yahoo Style HK ・ 1 天前
朱茵為「紫霞仙子」花燈亮燈 記者問邊個靚啲 尷尬笑回「唔好玩啦」
中秋臨近，有團體喺西九文化區舉辦華服嘉年華，現場仲豎立一個「香江仙子」巨型花燈燈組，由四個大型花燈組成。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「向家破產」傳聞登熱搜 向太直播反擊：珠寶豪宅還在 向佐：說話的人請有點底線
影壇大亨向華強家族向來富貴，坐擁數以億元計資產，但其子向佐近年多次捲入風波，早前更被澳門美高梅賭場起訴追討140萬港元，加上向太陳嵐積極直播帶貨，故網上不斷傳出「向家陷入財困」、「全家破產」等說法，而近日「向家是不是破產了」更登上微博熱搜，謠言愈傳愈廣。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
賣金懶人包：沽售實金飾金 途徑要點全攻略
金價今早續創新高，不少人心動想將手上實金、飾金沽售，趁高價賣金套取現金。黃金一向被視為保值之選，不論係黃金首飾、金條定係金幣，在經濟不明朗或急需現金時，沽售黃金是不少香港人會考慮的途徑。本文介紹沽售黃金的主要途徑，以及進行交易時的注意事項，讓大家更安心、更精明變現黃金資產。Yahoo財經 ・ 19 小時前
維他奶廣告女主角近況曝光 美國發展外貌變化大到認唔出
相信唔少人曾經都成日喺屋企睇電視，甚至連廣告汁都會撈埋，所以唔少陪伴港人成長的電視廣告，至今依然記憶猶新，當中包括2009年嘅維他奶Stand By Me廣告，廣告搵嚟唔少年輕人參與拍攝，除咗成功展現青春活力之外，歌曲「伴我開玩笑，悶了相約見，年月裏頭天天笑未停」及標語「Stand by me，陪我走過每個季節」喚起觀眾共鳴。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
羅子溢趁楊茜堯外岀整蠱仔仔 萌爆Eden還擊作回禮
羅子溢（前名羅仲謙）與楊茜堯（前名楊怡）婚後育有一對子女Hera和 Eden，四口之家幸福快樂。羅子溢近日趁楊茜堯外岀時，在家中作弄孩子，十分搞笑。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
【Aeon】10.1黃金周大優惠（即日起至07/10）
Aeon進行10.1黃金周大優惠，精選產品包括太興系列 (奶茶/咖啡/鴛鴦/檸檬茶) $8.5/罐、紐西蘭ROCKIT蘋果（每筒）$34.9、多多純黑芝麻粉（約350克）$39.9，仲有期間限定Opanchu Usagi 褲褲兔精品，有褲褲兔環保袋 $39.9及褲褲兔玻璃食物盒 $39.9 ，罕見大劈價！YAHOO著數 ・ 21 小時前
傳《風林火山》北京辦首映 麥浚龍率金城武、古天樂、劉青雲現身？
麥浚龍（Juno）執導的「神秘大作」《風林火山》終於在10月1日上畫，電影集眾多巨星如金城武、劉青雲、古天樂、梁家輝、高圓圓主演，但自5月康城影展後，Juno就未有再亮相宣傳，最終只有劉青雲、衛詩雅在香港接受傳媒專訪，有傳媒更以「冷處理」形容Juno舉動。但近幾日網上竟然瘋傳，麥浚龍會率金城武、古天樂、劉青雲現身北京首映禮？Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
曾淵滄專欄│港股仍健康未見泡沫（曾淵滄）
趁好消息沽貨的人是有限的，他們手上的股也有限，沽清光之後，沽壓也很快消失。另外，還有一些人是在看到股價出現調整之後才止賺或者止蝕，這是更加錯誤的行為，是很容易在過後後悔的行為。股票絕對不應該是在擔心，恐慌的時候沽出。Yahoo財經專欄 ・ 2 小時前
李龍基柬埔寨登台 未婚妻Chris繼續冇影 被傳「新女」隨行 原來真係有女！
李龍基未婚妻王青霞(Chris)因違反逗留條件、管有虛假文書等罪名，被判入獄25個月。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
長者餐飲券第3輪｜$15即可歎麥當勞/大快活/太興/Pizza Hut下午茶餐 即睇申請資格＋領取方法
政府曾於今年1月推出的「愛心食肆 賞你惠食」計劃，將會在10月展開第三輪活動，向長者派發下午茶餐優惠券，長者利用優惠券可以$15享用下午茶。各位老友記如果不想錯過優惠，就記得留意以下申請條件、教學及派發地點詳情啦！YAHOO著數 ・ 1 天前
創紀錄！美國15萬聯邦僱員9月底離職
據多家媒體報導，美國已有約 15.4 萬名聯邦政府僱員接受政府開出的條件，將於周二（30 日）正式離職，這意味著 2025 年將是二戰結束以來美國政府離職人數最多的一年。鉅亨網 ・ 1 天前