Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

滑鼠也有 liquid glass 和互動感？ Logitech MX Master 4 全新登場

旗艦級 Logitech MX Master 系列，以高精確度和人體工學設計來佔據高階滑鼠市場，來到 AI 和追求沉浸互動感的年代，想不到也能在滑鼠上跟上這些潮流。全新 Logitech MX Master 4 加入了觸感回饋，會懂得在用戶進行操作時主動發出提示；在維持舒適握感之餘，MX Master 4 優化了按鍵佈局，甚至左、右鍵的前沿有著霧面玻璃般的透明感，與全新 macOS Tahoe 26 的 liquid glass 主題有所呼應。

廣告 廣告

當滑鼠電量不足、鼠標跨螢幕 / 裝置移動、指定 app 進行動作時，MX Master 4 會有輕微的震動提示，就如手機一樣與用戶直接互動。目前 Adobe 的 Photoshop 和 Lightroom 以及 Zoom 都支援 Logitech 的震動反饋功能，Premiere Pro 也會在稍後推出外掛件。具體來說，Adobe 修圖工具會在物件對齊、內容感知填滿、生成式填滿等情景，以震動提示用戶已經完成動作；Zoom 則是在有新訊息、舉手等時候，在 MX Master 4 發出震動提示。

另一邊廂，Logitech 同時加入 Action Ring 的全新快捷環，在電腦透過 Logi Option+ 設定好之後，就可以隨時按下拇指按鍵，於螢幕上喚出 8 個動作泡泡，並且快捷捷內容會隨著正在使用的 app 而改變，甚至可以整合第三方 AI 助手為選擇之一。Logi 做過調查，說這快捷鍵功能可以節省高達 33% 時間、高達 63% 滑鼠移動距離，是為高階用戶進一步提升生產力的亮點。

Logitech MX Master 4 產品經理詳細介紹

Logitech MX Master 4 香港發售資訊

價格：HK$999，送 1 個月 Adobe Creative Cloud

首賣期：10 月 1 日至 14 日期間，送 Verbatim PD&QC 3.0 充電器

立即購買

更多內容：

Logitech 官網

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk