滑 TikTok、寫程式都得！Lenovo 新概念筆電搭載 90 度旋轉螢幕

隨著直向短影片的流行，許多廠商在打造產品時都不再拘泥於固有的型態。像是螢幕能旋轉的電視、手機，之前大家都有看過，而此番 Lenovo 在 IFA 上又端出了一款能把螢幕豎過來的 ThinkBook Vertiflex Concept 概念筆電。

在蓋子闔上時，這部機器看起來就跟傳統的筆電沒什麼兩樣。但在打開以後，你會發現它的螢幕除了能常規「橫臥」以外，還可以旋轉 90 度切換成直向模式。在這個狀態下，寫程式、瀏覽長網頁都會更加方便。當然你也可以在上面看短影片，無論是直接用桌面版，還是透過廠方開發的 Smart Connect 程式投影來自手機的畫面。

Smart Motion Concept 概念筆電支架

雖然有這個特殊的設計，但這款 14 吋裝置相比一般筆電並沒增加太多厚度及重量（大約 17.8mm、1.36kg）。它也提供了雙 USB-C、單 USB-A、全尺寸 HDMI、microSD 讀卡器和 3.5mm 音訊插孔，總體來看完成度不低，感覺未來有希望量產進入市場。除了能轉的筆電外，Lenovo 在此次展會上還帶來了 Smart Motion Concept 概念筆電支架。它能利用配對裝置的感應器追蹤面部，自動旋轉始終讓人臉處於視訊相機拍到的畫面中心，並保持麥克風和喇叭朝向最佳方向。你也能透過手勢調整支架，Lenovo 認為這款配件在改善視訊體驗的同時，也有助於用家維持符合人體工學的坐姿。

