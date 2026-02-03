八號花園業主大會直擊︱九成票通過叫停大維修、踢走工程顧問
滕麗名梁靖琪同框盡顯熟女魅力 阿滕為謝票忍痛放棄機票唔去滑雪 爆《尋秦記》特別版「ready咗」
《尋秦記》電影版票房衝破8千萬元，唔少觀眾都期待有冇加長版。梁靖琪Toby主持嘅podcast節目最新一集搵到因為《尋秦記》而人氣急升嘅滕麗名做嘉賓。被問到《尋》係咪會有特別版時，阿滕就露口風表示「ready咗，準備進行中」，又指身為老闆嘅古天樂唔想食言，到咗佢想嘅要求就會出，所以要準備好特別版。但究竟有幾多嘢添加，滕麗名話唔知道，甚至可能連古生都唔知。
《尋秦記》票房好，多少因為演員落力謝票。訪問中，熱愛滑雪嘅滕麗名透露錄音時老公喺法國滑緊雪，「我睇住自己張機票游走」，原來阿滕為咗謝票，忍痛放棄機票同滑雪之旅。滕麗名選擇謝票係因為今年想工作為先，而且好開心《尋秦記》團隊「眾志成城」，一齊為件事好。
唔少觀眾睇完《尋秦記》大讚滕麗名靚，阿滕喺訪問中自爆開工拍戲時唔食嘢，Toby就爆阿滕媽咪管教甚嚴，唔俾個女食出面嘅食物同小食，滕麗名更指自己要到入咗TVB先第一次食即食麵同埋牛利酥，而家咁大個人都唔多鍾意食薯片同飲汽水，可能呢個就係阿滕嘅保養秘方。
