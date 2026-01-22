滕麗名領30年金牌掀回憶殺 網民：陳三元陪住大家成長

TVB喺噚日（21日）舉行《長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮2025》，滕麗名、黎芷珊、湯盈盈、姚瑩瑩、譚俊彥、龔嘉欣、吳偉豪、周嘉洛、關曜儁等藝人出席，而滕麗名、黎芷珊、湯盈盈及姚瑩瑩獲30年金牌，重1.5両，價值約6萬港元，佢哋異口同聲話繼續效力TVB，期待領40年金牌，甚至要學「阿姐」汪明荃獲50年金牌。

仲有兩個月「登六」嘅黎芷珊，表示自己效力TVB合共40年，不過中途離巢上年，所以錯過咗40年金牌。佢仲話唔敢想像踏入6字頭大關，坦承有遺憾，因為佢想生仔，不過冇雪卵，或者用第二個方式，可以做新節目都係自己嘅BB。

滕麗名表示與湯盈盈、姚瑩瑩一齊讀第8期藝員訓練班，好似係幾年前嘅事，唔敢想像過咗幾十年。另外，佢仲話啱啱慶祝結婚12週年，第二老公送金牌咗紀念，而前日（20日）係佢嘅49歲生日，雖然冇收禮物，不過老公好識做咁提早一年預訂餐廳慶祝，同佢及朋友一齊食飯。喺食完飯，佢老公就同朋友出埠滑雪，而佢都想去，不過要為《愛·回家》開工。佢就話有一班演員幫佢慶祝生日都開心，張景淳仲唔記得蛋糕放喺邊，要帶張景淳去雪櫃拎，之後佢仲要交足戲扮驚喜，非常搞笑。

滕麗名喺噚晚亦有上載《長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮2025》照片到社交網站，一班網民除咗恭喜佢之外，仲紛紛留言大讚佢保養得宜及多謝佢陪住大家成長，例如「咕嚕咕嚕魔法陣到而家」、「依家很索依然很愛😁由細睇到大」、「congratulations 善姐👏🏻 🎊 😉👍🏻」、「謝謝你多年帶給我們的時光。」、「陳三元勁吖🥂」、「陳三元陪住大家成長」、「識阿滕應該係陀槍師姐陳三元，唔經唔覺都30年」、「真情阿雪到宜家」、「30年都咁靚女😘」、「由善柔到洪尚善，咁就30年」、「真係好叻叻呀👏 30年仲keep得咁好😍」、「真情梁冰雪到愛回家善姐👏🏼👏🏼」、「多謝你陪伴大家成長，由真情阿雪、三元、慕容菲⋯熊尚善，都非常鍾意❤️」及「恭喜 💓💓 無論你做咩角色，只要係電視同戲院見到你，都會好開心💖💖」等等。

滕麗名Facebook

滕麗名Facebook

滕麗名Facebook

滕麗名Facebook

滕麗名Facebook

滕麗名Facebook

滕麗名Facebook

《陀槍師姐》截圖

《陀槍師姐IV》截圖

《陀槍師姐2021》劇照

