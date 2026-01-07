【動物專訊】居於滘西洲的社區狗「小燕」，近日乘搭了遊客的船，跨過大海來到西貢市中心，再跑到匡湖居，終由熱心市民發現，並交由動物機構「ARP有尾無尾拯救隊」義工救走。這個意外的緣份，讓狗狗離開浪跡的島嶼，突然獲得了家庭生活的機會。義工形容，小燕性格斯文，對人也很親近，希望她可以找到領養家庭。

義工表示，在1月3日收到求助，求助人在西貢匡湖居發現這隻約1歲的狗狗，沒有晶片，而性格十分溫馴親人，不會搶食，也不會挑釁其他狗狗。義工從居民口中得知，狗狗原本在滘西洲內的高爾夫球場一帶生活，平時由該地居民餵食，但日前狗狗疑跟隨遊客上船，來到西貢市中心，再跑到匡湖居。

廣告 廣告

義工為狗狗取名為小燕，希望為她找到領養家庭，因為他們的基地已經爆滿，而且西貢基地也快將清拆，沒辦法長時間收留小燕。

如有意領養這隻意外乘船而來的狗狗，可透過本報Facebook專頁報道所載聯絡方法，與ARP義工聯絡。

狗狗日前意外從滘西洲乘船到西貢市中心，由義工救起。

義工希望幫狗狗找到領養家庭。

The post 滘西洲狗狗乘遊客船到西貢 義工救走急尋領養家庭 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.