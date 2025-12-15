滙豐銀行私有化恒生銀行將於明年1月8日召開法院會議

【Now新聞台】滙豐銀行私有化恒生銀行的建議，將於明年1月8日召開法院會議，若果獲得恒生股東批准，恒生將於明年1月27日撤銷本港上市地位。

滙控宣布滙豐銀行私有化恒生銀行，將於明年1月8日召開法院會議，表決結果將於同日公布。

滙控行政總裁艾橋智表示，私有化恒生的建議獲得恒生銀行獨立董事委員會及獨立財務顧問的推薦，指私有化建議是基於滙控對香港市場的深入了解所作出的增長投資，深信是一個極具吸引力的機會，可創造更緊密的協同效應，同時尊重恒生銀行的深厚傳統及市場定位。

滙控指，在獲得恒生銀行股東批准並得到香港高等法院的認可後，恒生銀行股份將於明年1月27日從香港聯交所撤銷上市地位。

