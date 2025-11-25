滙豐 PayMe 成功遷移至 AWS 加速推動香港電子支付創新

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月25日 - Amazon Web Services （AWS）今天宣佈，香港本地電子錢包PayMe by HSBC 已成功將其整個平台遷移至 AWS。此項策略性舉措標誌著滙豐在數碼轉型進程中的一個重要里程碑，並鞏固了其在數碼銀行創新領域的領先地位。



滙豐於 2017 年推出 PayMe，共服務超過 320 萬用戶，每年處理數十億宗交易，徹底改變了香港的電子支付格局。該平台讓用戶能夠即時轉賬收款、分拆賬單，並透過專屬的虛擬扣賬卡在全球 46 個市場、逾 3,400 萬間商戶消費。憑藉簡單易用的介面和強大的安全性，PayMe 已成為香港數碼經濟不可或缺的一部分，尤其受追求無縫支付體驗的年輕一代歡迎。



遷移至 AWS 為 PayMe 帶來了顯著的技術和營運優勢，包括提升應用程式的回應速度以實現近乎即時的交易、透過優化資源利用降低基礎設施成本，以及憑藉 AWS 的先進服務和合規框架增強安全性。此舉亦加快了交付速度，新功能的推出時間由數月縮短至數星期，並同時縮短事故解決時間以提升營運效率。此外，PayMe 現在能夠在交易高峰期（如節假日和促銷活動期間）迅速擴展，透過改進的 CI/CD 管道加快部署新功能，並增強數據分析能力，以獲得更佳的客戶洞察和欺詐偵測。



AWS全球金融事業發展負責人Scott Mullins 表示：「PayMe 遷移至AWS，得以利用全球最全面、應用最廣泛的雲端平台，以提升其服務的可靠性、可擴展性和創新能力。是次遷移反映了我們與滙豐的深度合作，以及我們致力於提供卓越數碼銀行體驗的共同承諾。這次成功的轉型為尋求支付平台現代化的金融機構樹立了新標準。」



滙豐香港署理首席資訊科技總監及香港區零售銀行及財富管理業務資訊科技總監胡榮森說：「這次系統遷移是滙豐向客戶提供卓越及邁向未來的數碼體驗的重要一步。應用AWS 平台，有助我們更靈活提升整體效能、安全性及規模，並為創新打好基礎，從而持續為客戶提供流暢及安全的支付旅程。」



AWS 與滙豐的這次合作，顯示了金融服務業對 AWS 在支援關鍵的支付應用，同時滿足嚴格監管要求的能力日益增強的信心。這次成功的遷移為其他尋求電子支付平台現代化的金融機構提供了藍圖。



關於Amazon Web Services

自2006年來，Amazon Web Services一直在提供世界上服務最豐富、應用廣泛的雲端服務。AWS為客戶提供超過240種功能全面的雲端服務，包括運算、儲存、數據庫、網絡、分析、機器學習與人工智能、物聯網、流動、安全、混合雲、媒體，以及應用開發、部署和管理等方面，遍及38個地理區域內的120個可用區域（Availability Zones），並已公佈計劃在智利和沙特阿拉伯等建立3個AWS地理區域、10個可用區域。AWS的服務獲得全球超過百萬客戶的信任，包括發展迅速的初創公司、大型企業和政府機構。通過AWS的服務，客戶能夠有效強化自身基礎設施，提高營運上的彈性與應變能力，同時降低成本。欲了解更多有關AWS的資訊，請瀏覽：

https://aws.amazon.com

。



