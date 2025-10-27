滲水辦未有適時調查滲水僭建物被投訴，申訴專員宣布展開全面調查。(政府新聞處)

滲水辦目標是透過為市民提供一站式服務處理滲水的舉報，加快調查及找出滲水源頭，並提高解決滲水問題的成功率。申訴專員陳積志今日(27日)宣布展開全面調查，詳細審研滲水投訴調查滲水辦就滲水問題的處理。

公署接獲申訴，指稱因上層單位在平台僭建引致下層單位滲水，但滲水辦未有適時進行滲水調查，屋宇署發出清拆令逾年但僭建物仍未清拆，以致問題持續。

滲水辦未有適時調查滲水僭建物被投訴，申訴專員宣布展開全面調查。(政府新聞處)

陳積志表示，過去3年間滲水辦分別接獲3.9萬至4.7萬宗投訴個案，公署亦經常接獲有關申訴。另外，有資料顯示屋宇署在發出清拆令後未有適時要求業主遵辦，以致滲水持續，因此決定展開全面調查，詳細審研滲水辦就滲水問題的處理，探討當中有否改善空間，並提出適切改善建議。

申訴專員歡迎市民以書面提出意見。請於下月27日或之前把意見送達申訴專員公署。

