滲水辦未有適時進行滲水調查 申訴署將展開全面調查

【on.cc東網專訊】申訴專員陳積志今日(27日)宣布展開全面調查，詳細審研滲水投訴調查聯合辦事處就滲水問題的處理。公署接獲申訴，指稱因上層單位在平台僭建引致下層單位滲水，但滲水辦未有適時進行滲水調查，屋宇署發出清拆令逾年但僭建物仍未清拆，以致問題持續。

陳積志表示，滲水問題一直以來都為巿民帶來不少困擾。根據政府的統計資料，在2022、23及24年三年間，滲水辦接獲的樓宇滲水投訴個案分別為39,555宗、45,033宗和47,299宗。公署亦經常接獲巿民就滲水問題提出申訴。

另外，有資料顯示屋宇署在發出清拆令後未有適時要求業主遵辦，以致可能因僭建而引致的滲水持續。因此，公署決定展開這項全面調查，詳細審研滲水辦就滲水問題的處理，包括納入屋宇署處理引致滲水的僭建物調查的程序，探討當中有否改善空間，並提出適切改善建議。亦十分關注滲水辦的整體運作，將以系列形式深入探討滲水辦的調查行動過程及成效，包括滲水辦對顧問公司的監管。

滲水成因複雜，包括因樓宇結構或裝置出現問題，又或樓宇欠缺適當保養而引致。若滲水造成滋擾影響公眾衞生、構成樓宇結構安全風險，政府便會考慮行使法例賦予的權力介入。政府成立滲水辦，目標是透過為市民提供一站式服務處理滲水的舉報，加快調查及找出滲水源頭，並提高解決滲水問題的成功率。

