葉劉淑儀棄選 縱橫政壇半世紀 金句節錄
滷水無骨鳳爪
無骨鳳爪是一種將雞爪去骨,方便食用的料理
製作時間: 30分鐘內
份量人數: 1-2人
食材
無骨鳳爪 1000g
醬汁
水 500ml
冰糖 適量
紹興酒 1湯匙
老抽 1湯匙
八角 2粒
生抽 1湯匙
作法:
1 ：
水滾後,放入無骨鳳爪煮5分鐘,備用
2 ：
將醬汁煮滾,熄火,加入無骨鳳爪,焗15分鐘
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56332
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
其他人也在看
網上熱話｜內地旅客搭地鐵 驚嘆港人一行為：竟如此淡定
雖然香港地鐵的班次十分頻密，但不少人在閘門關閉提示聲響起時，仍然「搶閘」進入車廂的情況十分常見。不過，近日就有內地網民在小紅書發文，直言十分佩服港人的淡定。該網民指，曾無數次目睹港人乘搭地鐵時，當閘門關閉的提示聲響起時，依舊從容不迫且淡定地走進地鐵車廂。該網民直言十分佩服港人此行為，更稱自己要親眼目睹閘門打開才敢進。他am730 ・ 8 小時前
羅霖自爆已領樂悠卡認有拍拖 揭當年離婚「淨身出戶」原因 三子各有成就最安慰
被譽為是「美魔女」代表的1991年亞洲小姐冠軍羅霖，1996年與富商劉坤銘結婚後先後誕下三名兒子，可惜於2013年離婚收場。羅霖曾透露婚姻破裂是涉及家暴及第三者...Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
北京新招應對特朗普 反擊更狠
面對美國總統特朗普的貿易政策經常朝令夕改，《華爾街日報》引述知情人士透露，中國國家主席習近平已經捨棄中國傳統的外交手段，改為專門針對特朗普政府以制定一套新策略。信報財經新聞 ・ 2 天前
羅浮宮珠寶大盜巴黎落網！兩名嫌犯均為「竊盜慣犯」
兩名涉嫌盜取羅浮宮珍貴珠寶的嫌犯已於巴黎落網，其中一人在戴高樂機場被捕，另一人在塞納 - 聖但尼郊區落網。盜竊案發生於 10 月 19 日，歹徒在開放時間使用起重機闖入羅浮宮，偷走八件總值約 1.02 億美元的珠寶。鉅亨網 ・ 11 小時前
新盤主力牆驚現汽水罐 對二手樓賣家係喜訊！？
近期多個新盤銷情報捷，不過已收樓的新盤就傳出震撼消息。胡‧說樓市獨家發布錄音，揭示有新盤業主在閉門會面，向發展商及承建商炮轟物業質素嚇人，當中最爆係發現主力牆石屎部分內藏汽水罐。報道被瘋傳後，不少網民的反應，竟然係對一眾被一手樓捱打的二手樓賣家一大喜訊。Yahoo 地產 ・ 15 小時前
鮮娛糧｜黃嘉雯邪惡視角比堅尼大晒 預告水着收爐明年請早
【on.cc東網專訊】2019年香港小姐競選冠軍黃嘉雯（Carmaney），入行多年一直保持在選美時狀態，尤其身材管理方面更加頂瓜瓜！昨日（24日），Carmaney在社交平台分享之前旅行相，在酒店泳池歎水中早餐，穿上比堅尼的她在泳池邊打卡，照片以邪惡視角拍攝，東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
網上熱話｜啟德簡約公屋外觀設計掀熱議 有網民反駁似北韓言論
啟德簡約公屋興建工程進行得如火如荼，其統一簡潔的外型不時引起熱議。日前有網民指，每次路經看到正興建的簡約公屋「都覺得好似電視影嘅北韓咁」，有留言就回應稱近年到訪過北韓平壤，「其實北韓而家建築係靚過佢……大部份建築真心靚，而家北韓係似深圳福田新發展區架(㗎)」，亦有人覺得「似新加坡三四十年前起嘅組屋」。 ▼啟德簡約am730 ・ 14 小時前
渾水專欄│David Webb 最後痛斥 力諫香港控煙大錯（渾水）
David Webb他最近寫了一篇網誌，批評香港政府加煙稅的政策，不但未能有效降低市民的吸煙率，反而助長了非法私煙市場，並導致政府的煙稅收入大幅減少。Yahoo財經專欄 ・ 17 小時前
星二代遲上機累全機乘客苦等 親解「耍大牌」真相
【on.cc東網專訊】台灣綜藝天王吳宗憲女兒吳姍儒，近日自爆搭飛機曾經遲上機，導致航班延誤，全機乘客等她一個，相當「大牌」！其實事情是發生在她赴美留學時，當時她從美國某城市飛往另一城市，中途在某機場短暫停留，她以為已經到埗，竟然自行落機兼等行李，苦等多時後向地勤東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
泰國王太后詩麗吉病逝 享年93歲 昔被封時尚偶像 與先王一見鍾情婚姻維繫六十載｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】泰國王室今（25日）發公告，王太后詩麗吉（Sirikit）昨日病逝，享年93歲。 詩麗吉王后晚年健康轉差，2012年曾患中風，此後鮮有公開露面。公告表示，詩麗吉自2019年9月入院，期間多次出現健康問題，至本月17日，詩麗吉因感染引發敗血症，病情持續惡化，至昨晚 9 時 21 分在朱拉隆功醫院安詳離世。Yahoo新聞 ・ 1 天前
特朗普的亞洲一週行——BBC記者分析得失利弊
AFP via Getty Images是次訪問包括特朗普與習近平期待已久的會晤 美國總統唐納·特朗普已抵達亞洲，展開一週旋風式的外交行程，期間將與中國國家主席習近平舉行備受期待的會晤。 議程焦點將是貿易——這一領域再度成為全球兩大經濟體之間緊張關係的核心。 特朗普抵達馬來西亞首都吉隆坡，東南亞國家協會（ASEAN）峰會於週日（10月26日）開幕。他接下來將訪問日本，最後前往韓國，白宮表示屆時將與習近平會面。 ...BBC News 中文 ・ 14 小時前
貝森特：中國將延後一年實施稀土規則、購買美國大豆、TikTok細節敲定
美國財政部長貝森特表示，中國將在未來數年恢復大規模採購美國大豆，延後稀土許可制度實施，同時 TikTok 交易細節已敲定，川普與習近平將於下週完成交易。鉅亨網 ・ 2 小時前
馬灣水燈活動與宣傳圖有明顯落差 水燈稀疏、光線黯淡 網民轟「照騙」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】馬灣近日舉辦「點亮馬灣」水燈活動，吸引不少市民於週末前往參加，在社交平台引起大量討論。許多前往拍照的市民上載現場照片，指活動現場與早前宣傳圖中的畫面有明顯落差。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
「美國優先」在大豆田失靈 特朗普鐵粉遭貿易戰反噬 盼中美和解
今年秋季，美國豆農收割的大豆規模之大，面積甚至超過了新墨西哥州。而他們最大的買家 —— 中國 —— 卻早已轉身離開了。Bloomberg ・ 1 天前
阿摩廉首度3連勝：表現比去季好得多
【Now Sports】曼聯在周六聯賽打敗白禮頓，取得阿摩廉領軍以來首度3連勝，他直言球隊的表現比去季好得多。「球員更具信心。我認為己隊本季最出色的比賽，是對阿仙奴，不過隨著信心增加，士氣不同，有時在比賽某些時刻得到一點運氣幫助，有助贏波。那是我現在的感覺，我們踢球變得更隨心所欲。」阿摩廉在曼聯周六英超以4:2擊敗白禮頓，升上聯賽榜第4位後說。這是曼聯自去年2月以來，首次在聯賽3連勝，當時領軍者是坦夏。阿摩廉續說：「我從未因為所做的或贏不了比賽而羞愧。我感到（班主）拉傑夫一直信任。我們正從低潮中改善，以不同形式應對。你可感覺得到，球隊的表現比去季好得多。」前鋒古亞取得成「魔」以來的首個入球，他為此感到欣喜：「很難去說甚麼，我跟安保姆及錫斯高開玩笑，我告訴他們，我需要那（入球）感覺。」now.com 體育 ・ 20 小時前
星光背後 ｜盧頌恩憶述兒時喪父不理母親反對入行 樂於當節目下把：無得釋懷
2009年21歲入行，現年37歲的盧頌恩(妹頭)，2014年起夥拍李尚正(阿正)主持《臥底旅行團》至今成為HOY TV王牌節目Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
泰柬停火協議前夕遇泰王太后駕崩 川普專機一抵大馬就簽
（法新社吉隆坡26日電） 美國總統川普今天抵達馬來西亞，將與大馬共同見證泰國和柬埔寨簽訂停火協議，然而泰王太后日前辭世，經緊急協調後，簽署儀式改在川普專機抵達吉隆坡便立即舉行。不過，阿努廷仍希望親自簽署和平協議，因此提出將簽署儀式改至今天上午舉行，簽完停火協議便速返泰國。法新社 ・ 18 小時前
納稅人120億填氹 豪言水上樂園交予康文署 市民緬懷盛智文創意時代
海洋公園再錄虧損，主席不排除將蝕本水上樂園交由康文署營運，引發「賺就自己、蝕就政府」爭議。公眾回望盛智文時代憑創意與自負盈虧締造連續11年盈餘。Yahoo財經 ・ 1 天前
姜濤12月開個唱 不忍英國姜糖無錢返港追星親回「我請你來唄」
MIRROR成員姜濤尋日宣布將於今年12月18日至21日舉行4場個人演唱會。唔少姜糖磨拳擦掌等撲飛，但亦有fans呻冇得睇。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
葉劉淑儀棄選︱縱橫政壇半世紀 推銷23條「放長雙眼」論引譁然終下台 兩選特首入閘失敗 附金句節錄︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀（葉劉）宣佈不再參選立法會，標誌著她自2008年起約17年的議會生涯告一段落。出生於1950年的葉劉淑儀現年75歲，從加入政府任公務員，到議事堂止步，至今縱橫政壇半世紀，橫跨港英政府、六任特首。她政途上最大爭議就是擔任保安局局長期間處理23條立法，黯然下台，成為其政治生涯的轉捩點。然而她在低谷中「華麗轉身」，經直選晉身立法會，再加入行政會議，更創立新民黨收徒弟，延續其政治影響力。她欲更上一層樓，試圖問鼎特首寶座，惜未獲青睞，兩度參選都提名不足，入閘失敗。Yahoo新聞 ・ 1 天前