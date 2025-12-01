精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
40歲滿島光仍美得像First Love，「素肌美人」的習慣是把保養極簡化
在《First Love》紅遍亞洲後，誰不幻想自己的青春裡有滿島光？被稱為「素肌美人」的滿島光，今個月迎來40歲生日，無論是肌膚還是整個人的氣場，都散發閃閃發亮的色彩。原來她的保養祕訣閃把護膚過程極簡化，簡單就是最適合她的方法。
《First Love》的出爐時間雖然已經過了數年，但仍然深刻，劇中不時以素顏出現的滿島光。樸素，但細看下又覺精緻，令整個劇更富真實感。
不難猜到滿島光在工作以外，幾乎不會過量化妝，好讓平日因工作而需要帶妝的皮膚可以休息。平日外出的話，塗上防曬乳液，做好基本的保護即可。如果當天需要多一丁點的好氣息，則會使用有調色功能的打底霜，帶來提亮的功能。
滿島光是天生纖瘦、不易胖的體質，但作為演員，她對自己的身型也有一定的要求。多吃蔬菜、水果，以及原型食物，也多補充蛋白質，避免加工食品。另外每餐都不會吃得過量，維持七分飽的舒適狀態，也不會刻意節食，一切都以自然為核心。
滿島光在保養以外，也是穿搭高手。短髮的靈動，加上立體的輪廓，讓她像是穿什麼都充滿個性。事實上，她也非常樂意嘗試不同的服裝色系，穿上色彩鮮豔的服裝令她感覺份外陽光。她認為保持心情開朗，就是最佳的保養品，甚至可以令她散發由內而外的光芒。
內田有紀「日本短髮女神」原來50歲生日！肌膚緊緻發光的極簡保養法：每天以一杯「綠拿鐵」開始
宋慧喬44歲生日IG美照放題！超近鏡自拍皮膚保養超好，「靚到發光」的秘密也許是氣場穩定的女主魅力
