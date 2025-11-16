漁業持續發展基金已批申請涉款1.76億 助漁民升級魚排(謝欣桐報道)

【Now新聞台】截至今年十月，漁業持續發展基金共批准了42宗申請，涉款1.76億元。大鵬灣新魚類養殖區下月再接受申請，漁民可以怎樣升級養殖設備？

廣闊的天空下，微風吹來淡淡的鹹味，海面金箔流動——這片「海上田園」位於大埔三門仔。余海寶本身是釣魚愛好者，在2016年一次出海遇見退休漁民，於是接手這個魚排小本經營，最初只養了百多條魚。

漁民余海寶：「這些傳統木排日子久了，開始老化，要定時定候維修保養，我發現一個人做非常吃力。」

他之後在理工大學修讀海產養殖課程，與同學重新設計、組裝魚排，安裝太陽能閉路電視24小時監察魚排，採用高密度聚乙烯塑膠製成幼身支架取代水桶，擴大養魚空間同時抗風浪。

余海寶：「傳統木排離水面較高，這個較貼水面，有浪時搖擺幅度較小，不會嚇倒魚或者令到魚逃跑。」

余海寶的魚排現時已經養了約三萬條魚，他申請漁業持續發展基金獲政府資助500萬，下年年初前在大鵬灣南組裝三個網箱，可以養超過十萬條魚。

產量提升之後，市場需求又如何提升？漁護署說，會在明年中為本地漁農產品推出統一品牌，又會幫助銷售到內地市場。

漁護署助理署長(漁業及海洋護理)朱振華：「我們已經聯絡物流供應商及內地電商、零售商，簽訂了合作協議，他們幫我們的魚產品經免關稅的安排，在內地的不同銷售點或電商出售本地的魚產品。」

他說高價位、有本地特色的魚，例如石斑、烏頭較受內地歡迎。

以後市民想買本地魚的話，要認著包裝上的二維碼，掃一掃就見到養魚場的資料。

